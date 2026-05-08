Более 80% всех преступлений, совершенных россиянами на территории Украины, расследует СБУ, – Хмара

Служба безопасности Украины расследует более 130 тысяч уголовных дел, связанных с вооруженной агрессией РФ. В них расследуется 80% всех преступлений, совершенных россиянами на территории Украины за время вторжения, включая обстрелы энергетической инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения только по нефтегазовой инфраструктуре враг нанес 596 таких ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара во время своего выступления на международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Следователи СБУ системно работают над тем, чтобы установить виновных. За каждым ударом стоят конкретные имена и фамилии. Поэтому наша задача – не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов. А затем – привлечь их к ответственности. СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы найти и наказать виновных", – подчеркнул глава Службы.

Читайте: СБУ сообщила о подозрении более чем тысяче российских военных преступников

Как проходит расследование

Для этого СБУ на постоянной основе собирает, проверяет и систематизирует доказательную базу. В дальнейшем эти материалы направляются в суд. Они также интегрируются в международные механизмы, в частности в процессы Международного уголовного суда. В дальнейшем материалы становятся основой для принятия решений о применении санкций в отношении лиц и структур, причастных к агрессии против Украины. На данный момент более тысячи россиян получили подозрение в совершении военных преступлений.

Удары РФ по критической инфраструктуре

Евгений Хмара также подчеркнул, что враг систематически наносил удары по объектам, от которых зависит жизнедеятельность прежде всего гражданского населения. В частности, под ударами РФ оказывались предприятия, обеспечивавшие граждан отоплением, газом, водоснабжением.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла 596 ударов по энергетической инфраструктуре Украины, — СБУ

"Повреждение одного такого инфраструктурного узла может нарушить функционирование всех связанных с ним систем. Именно в этом заключается логика врага: критическая инфраструктура используется как точка воздействия на устойчивость общества, базовые условия жизни, чувство безопасности и способность гражданского населения выдерживать длительную войну", – отметил Евгений Хмара.

По словам и.о. главы Службы, удары РФ по критической инфраструктуре Украины должны оцениваться как системная политика террора против украинского народа.

Читайте: Идентифицированы 8 офицеров РФ, причастных к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье 2025 года, – Кравченко

"Эти удары не парализовали украинскую армию и не остановили логистику фронта. Их очевидное последствие другое – создание гуманитарного давления на гражданское население, прежде всего в зимний период", – сказал в завершение выступления Хмара.