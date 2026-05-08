Более 80% всех преступлений, совершенных россиянами на территории Украины, расследует СБУ, – Хмара
Служба безопасности Украины расследует более 130 тысяч уголовных дел, связанных с вооруженной агрессией РФ. В них расследуется 80% всех преступлений, совершенных россиянами на территории Украины за время вторжения, включая обстрелы энергетической инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения только по нефтегазовой инфраструктуре враг нанес 596 таких ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара во время своего выступления на международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".
"Следователи СБУ системно работают над тем, чтобы установить виновных. За каждым ударом стоят конкретные имена и фамилии. Поэтому наша задача – не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов. А затем – привлечь их к ответственности. СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы найти и наказать виновных", – подчеркнул глава Службы.
Как проходит расследование
Для этого СБУ на постоянной основе собирает, проверяет и систематизирует доказательную базу. В дальнейшем эти материалы направляются в суд. Они также интегрируются в международные механизмы, в частности в процессы Международного уголовного суда. В дальнейшем материалы становятся основой для принятия решений о применении санкций в отношении лиц и структур, причастных к агрессии против Украины. На данный момент более тысячи россиян получили подозрение в совершении военных преступлений.
Удары РФ по критической инфраструктуре
Евгений Хмара также подчеркнул, что враг систематически наносил удары по объектам, от которых зависит жизнедеятельность прежде всего гражданского населения. В частности, под ударами РФ оказывались предприятия, обеспечивавшие граждан отоплением, газом, водоснабжением.
"Повреждение одного такого инфраструктурного узла может нарушить функционирование всех связанных с ним систем. Именно в этом заключается логика врага: критическая инфраструктура используется как точка воздействия на устойчивость общества, базовые условия жизни, чувство безопасности и способность гражданского населения выдерживать длительную войну", – отметил Евгений Хмара.
По словам и.о. главы Службы, удары РФ по критической инфраструктуре Украины должны оцениваться как системная политика террора против украинского народа.
"Эти удары не парализовали украинскую армию и не остановили логистику фронта. Их очевидное последствие другое – создание гуманитарного давления на гражданское население, прежде всего в зимний период", – сказал в завершение выступления Хмара.
тобто, ніякої відкритості та огласки!
отака вона, наша сбу.
і за журналюгами слідкує, і торчков вінтить, і продавців зброї та наркотиків знаходить, і ухилянтів викриває, і коломойського переховує, і нарешті воєнні злочини розслідує.
про митницю мовчу.......