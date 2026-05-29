ООН внесла войска РФ в "черный список" за сексуальное насилие
В ежегодном докладе ООН о сексуальном насилии в условиях вооруженных конфликтов впервые в так называемый "черный список" включили российские войска и израильские силы безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций.
В документе объемом 35 страниц указаны 77 правительственных и неправительственных структур из 12 стран, подозреваемых в совершении или ответственности за сексуальное насилие во время конфликтов. По данным отчета, в 2025 году количество таких случаев существенно возросло по сравнению с предыдущим годом.
Армию РФ впервые внесли в "черный список"
Российские вооруженные силы и силовые структуры впервые внесли в список из-за сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживали во время войны против Украины. В отчете отмечается, что российские власти систематически отказывали следователям ООН в доступе, однако организации удалось подтвердить 310 случаев сексуального насилия на территории РФ и на временно оккупированных украинских территориях. Большинство жертв - мужчины.
Также правозащитники в Украине задокументировали еще 31 случай сексуального насилия, связанного с войной, в отношении военнопленных и гражданских лиц, большинство из которых произошло до 2025 года.
В списке также Израиль
Израильские силы безопасности также впервые внесены в список из-за обращения с удерживаемыми палестинцами. Израильские власти эти обвинения отвергают.
Антониу Гутерриш еще в прошлом году предупреждал Россию и Израиль о возможности внесения в этот список. Представители обоих государств раскритиковали решение и выразили возмущение в связи с публикацией доклада.
Что известно о "черном списке" ООН?
"Черный список" ООН – это не один отдельный санкционный реестр, а неформальное название ежегодного списка в докладе Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии в условиях вооруженных конфликтов.
Он является частью ежегодного отчета ООН и содержит перечень сторон (государственных и негосударственных), которые:
- обоснованно подозреваются в совершении сексуального насилия во время конфликтов;
- или несут ответственность за такие действия (вооруженные силы, спецслужбы, повстанческие группировки и т.д.).
