ООН внесла войска РФ в "черный список" за сексуальное насилие

У генсека ООН сделали заявление относительно эскалации войны со стороны РФ

В ежегодном докладе ООН о сексуальном насилии в условиях вооруженных конфликтов впервые в так называемый "черный список" включили российские войска и израильские силы безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций.

В документе объемом 35 страниц указаны 77 правительственных и неправительственных структур из 12 стран, подозреваемых в совершении или ответственности за сексуальное насилие во время конфликтов. По данным отчета, в 2025 году количество таких случаев существенно возросло по сравнению с предыдущим годом.

Армию РФ впервые внесли в "черный список"

Российские вооруженные силы и силовые структуры впервые внесли в список из-за сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживали во время войны против Украины. В отчете отмечается, что российские власти систематически отказывали следователям ООН в доступе, однако организации удалось подтвердить 310 случаев сексуального насилия на территории РФ и на временно оккупированных украинских территориях. Большинство жертв - мужчины.

Также правозащитники в Украине задокументировали еще 31 случай сексуального насилия, связанного с войной, в отношении военнопленных и гражданских лиц, большинство из которых произошло до 2025 года.

В списке также Израиль

Израильские силы безопасности также впервые внесены в список из-за обращения с удерживаемыми палестинцами. Израильские власти эти обвинения отвергают.

Антониу Гутерриш еще в прошлом году предупреждал Россию и Израиль о возможности внесения в этот список. Представители обоих государств раскритиковали решение и выразили возмущение в связи с публикацией доклада.

Что известно о "черном списке" ООН?

"Черный список" ООН – это не один отдельный санкционный реестр, а неформальное название ежегодного списка в докладе Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии в условиях вооруженных конфликтов.

Он является частью ежегодного отчета ООН и содержит перечень сторон (государственных и негосударственных), которые:

  • обоснованно подозреваются в совершении сексуального насилия во время конфликтов;
  • или несут ответственность за такие действия (вооруженные силы, спецслужбы, повстанческие группировки и т.д.).

Ха-ха, і що? Тепер козломордим стане соромно?
29.05.2026 12:39 Ответить
А яке сексуальне насильство ізраільським службам безпеки впарюють. Хіджаби примусово знімали, щоб морду ліца вирахувати чи що?
29.05.2026 12:56 Ответить
це хня з під коня. Нікому не цікаво в який там список кого внесла сама беззмістовна організація у світі яка окрім як виказувати "глибоке занепокоєння" нічого не може.
29.05.2026 12:39 Ответить
Цікава парочка.

І що далі буде?
29.05.2026 12:39 Ответить
викажуть чергове глибоке занепокоєння. Це все що вони роблять останні 50 років.
29.05.2026 12:40 Ответить
Недарма **** любить цілувати хлопчиків в животики, бо саме ***** зачате двома "папами"
29.05.2026 12:44 Ответить
Molasted - насильник
29.05.2026 13:42 Ответить
ВВС: В'язниця Сде-Тейман: У центрі скандалу опинилася військова база Сде-Тейман, де утримуються затримані жителі Гази. Влітку 2024 року у ЗМІ потрапили відеокадри, на яких, як стверджується, група резервістів здійснює акт насильства над палестинським бранцем із використанням стороннього предмета. Ув'язнений був госпіталізований з тяжкими травмами прямої кишки.
29.05.2026 13:25 Ответить
A ti chio tak za hamasiatinu perezhivaesh ?
29.05.2026 13:37 Ответить
"до так званого "чорного списку" внесли російські війська та ізраїльські сили безпеки" - враховуючи новини кількох останніх днів, до цього списку слід ще й нашу поліцію внести.
29.05.2026 13:13 Ответить
"... Вот место Голды Меир мы прохлопал, а там на четверть бывший наш народ!". Азиатский стиль х✓ем наказывать, угадываемый почерк.
29.05.2026 13:46 Ответить
 
 