В МУС передали материалы о депортации Россией 1800 заключенных из колоний на юге Украины, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора Украины совместно с неправительственными организациями передал в Международный уголовный суд информацию о депортации около 1800 заключенных из Херсонской и Николаевской областей в РФ, квалифицировав эти действия как военные преступления и преступления против человечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил начальник отдела взаимодействия с межправительственными, государственными и неправительственными организациями Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ГП Олександр Зюзь на презентации в Укринформе адвокационного доклада "Депортация в ад".

"В сотрудничестве с неправительственным сектором… было составлено информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда относительно депортации и принудительного перемещения около 1800 заключенных из учреждений исполнения наказаний на территории Херсонской и Николаевской областей", — сказал Зюзь.

Как РФ депортировала заключенных?

Он сообщил, что в ходе расследования этих фактов было установлено, что в ноябре 2022 года незадолго до отступления российских войск с территории Николаевской и части Херсонской областей произошло перемещение украинских заключенных на территорию Крыма, а затем депортация на территорию Российской Федерации, где эти заключенные были этапированы в учреждения исполнения наказаний в разных регионах

"Как и все украинские гражданские заложники, а также военнопленные, они содержались в ужасных условиях, к ним применялись пытки и истязания, бесчеловечное обращение… Поскольку такие преступления содержат признаки широкомасштабности и системности, они были квалифицированы отдельно по украинскому законодательству как военные преступления, а также как преступления против человечности. И такую квалификацию они получили в ходе информационного сообщения в Международный уголовный суд", — отметил чиновник.

Определен круг лиц, которые могут быть причастны

По его словам, в этом информационном сообщении также очерчен круг лиц, которые могут быть ответственными за совершение этих преступлений в отношении украинских граждан, в частности, те, кто организовывал процесс незаконного перемещения и депортации и отвечал за условия содержания украинских заключенных.

"Мы надеемся, что в дальнейшем такие консолидированные информационные сообщения станут основанием для получения Офисом генерального прокурора запросов от Международного уголовного суда о предоставлении дополнительных доказательств, поскольку все эти доказательства содержатся в украинских уголовных производствах, а также послужат основой для привлечения к ответственности за эти преступления высшего руководства Российской Федерации, а именно Министерства юстиции и Федеральной системы исполнения наказаний", — резюмировал Зюзь.

