До МКС передали матеріали про депортацію Росією 1800 в’язнів із колоній на півдні України, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора України спільно з неурядовими організаціями передав до Міжнародного кримінального суду інформацію про депортацію близько 1800 в’язнів із Херсонської та Миколаївської областей до РФ, кваліфікувавши дії як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП Олександр Зюзь на презентації в Укрінформі адвокаційної доповіді "Депортація у пекло".

"У співпраці з неурядовим сектором… було складено інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду стосовно депортації та примусового переміщення близько 1800 в'язнів з установ виконання покарань на території Херсонської та Миколаївської областей", - сказав Зюзь.

Як РФ депортувала в'язнів?

Він поінформував, що в ході розслідування цих фактів було встановлено, що у листопаді 2022 року незадовго до відступу російських військ з території Миколаївської та частини Херсонської областей відбулося переміщення українських в'язнів на територію Криму, а потім депортація на територію Російської Федерації, де ці в'язні були етаповані в установи виконання покарань у різних регіонах

"Як і всі українські цивільні заручники, а також військовополонені, вони утримувались у жахливих умовах, до них застосовувались тортури та катування, нелюдське поводження… Оскільки такі злочини містять ознаки широкомасштабності та системності, вони були кваліфіковані окремо за українським законодавством як воєнні злочини, а також як злочини проти людяності. І таку кваліфікацію вони отримали в ході інформаційного повідомлення до Міжнародного кримінального суду", - зазначив посадовець.

Окреслено коло осіб, які можуть бути причетними

За його словами, у цьому інформаційному повідомленні також окреслено коло осіб, які можуть бути відповідальними за вчинення цих злочинів відносно українських громадян, зокрема, ті, хто організовував процес незаконного переміщення та депортації і відповідав за умови тримання українських в'язнів.

"Ми сподіваємося, що в подальшому такі консолідовані інформаційні повідомлення стануть підставою для отримання Офісом генерального прокурора прохань від Міжнародного кримінального суду стосовно надання додаткових доказів, оскільки всі ці докази містяться в українських кримінальних провадженнях, а також будуть базою для притягнення до відповідальності за ці злочини вищого керівництва Російської Федерації, а саме Міністерства юстиції і Федеральної системи виконання покарань", - резюмував Зюзь.

