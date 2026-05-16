В окупованих Олешках може залишатися до 2 тисяч жителів, зокрема 47 дітей, люди голодують, - МВА

Ситуація в Олешках: в окупованому місті голодують люди

За даними міської адміністрації, в окупованих Олешках на Херсонщині може перебувати близько двох тисяч цивільних, у тому числі – 47 дітей. Водночас волонтерка й уродженка Олешків Ксенія Архипова, яка допомагає людям виїхати з міста і координує доставку продовольства в місто, вважає, що жителів менше, близько 1700 – 1800 осіб.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода" "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Місто заблоковане, люди голодують 

За словами начальниці міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, в окупованих Олешках взимку й навесні цього року люди масово гинули від голоду і холоду.

"Мені відомо, що навіть борошно продавали склянками, і коштувало воно досить дорого. Втім, грошей у місті фактично немає: навіть ті умовні соціальні виплати, які пообіцяли окупанти, хоча, згідно з Женевськими конвенціями, саме вони зобов’язані дбати про людей на тимчасово окупованих територіях, отримати майже неможливо. Щоб оформити допомогу, потрібно їхати до Скадовська. А це та сама дорога, яка постійно обстрілювалася ще до настання зими, і на якій завжди гинули люди", – сказала Гасаненко.

За словами очільниці МВА, російські військові силою забирають продовольство в жителів окупованих Олешок.

"Нам відомо, що люди гинули, намагаючись захистити свої продукти від окупантів... Ці негідники намагалися відібрати їжу і позбавляли життя кожного, хто просто заважав їм пройти в підвал, де зберігалися останні запаси для виживання. Те, що відбувається у місті – просто жахливо", – сказала Гасаненко.

За весь час ізоляції в Олешки прорвалося лише кілька машин із продовольством, кажуть волонтери.

За словами Гасенко, зараз люди у місті знову голодують.

Волонтерка Архипова веде реєстр загиблих в місті з осені 2025-го. Заносить до нього всіх: загиблих від холоду, голоду, атак дронів, є графа: "розстріляні". За словами Архипової, за її підрахунками, в місті цієї зими загинули понад 300 людей.

Що передувало?

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

голод Олешки Херсонська область Херсонський район
16.05.2026 23:30 Відповісти
В Олешках, мабуть ще чекають на оті шатли, від зеленського верещучки і шмигаля і стефанчука з аброхамієм???
Грошей і часу, урядовці чимало витратили ….
16.05.2026 23:23 Відповісти
+4
Що передувало: у квітні 2019 року мешканці Олешок проголосували за хрипатого.
17.05.2026 00:50 Відповісти
ну ситуацiя сам на сам, щось змiнилось?!
16.05.2026 23:21 Відповісти
16.05.2026 23:23 Відповісти
а щож МЗС ? потрібно якийсь ООН збірати , якісь заяви робити на міжнародному рівні. алеж вони у Київі у кабінетах там якісь окуповані українці гинуть. вони вважають що то не їх справа.
16.05.2026 23:27 Відповісти
Та немає тем голоду. Добровільно сидять ще й 80 000 пішло в армію на контракт з ТОТ запорізьської та херсонької області, була тут стаття і відоси як чергою в автобуси сідають мужички. Без бусіків, тцк та жінок верещащих.
16.05.2026 23:31 Відповісти
ага дімон-кацапон розкажи як в чергу на той світ "мужики " з Олешок грузяться стаття де була в ізветіях?
16.05.2026 23:37 Відповісти
Сам ти кацапон, тут на цензорі була. Шукай бидляк сам.
16.05.2026 23:53 Відповісти
Вибачте то для вас кожна окупована територія України то ждуни та зрадники? І я наприклад слава богу не був в окупації і що і як, які обставини там у людей не відомо. То ж розповідати на Цензорі то одне, але думаю інше коли перед обличчям автомат загарбника. Тим паче тут в архівах нових можна знайти як люди півдня виходили з голими руками на танки після того як силовики повтікали разом з владою.
16.05.2026 23:59 Відповісти
Знову стара пісня про патріотів які терплять і чекають, 4 роки вже, 4 роки! Хто хотів виїхати виїхав! З тот в рашку, з рашки в рб,звідти в ЄС, хио хотів і в Україну. Ніхто нікого там не тримав. На заході там таких вже сотні тисяч, причому багато з них за кацапів і далі топлять. Знаю багато переселенців хто воює,в моєму батальйоні такі теж були в 22 му. Але 2 мільйони залишились там, бо їм хата в селі чи хрущівка в мєліку дорожча за Україну, а який флаг та яка мова пох. Ну і гонять їх кацапи на наші дрони, доволі багато вже в полон потрапили. та й хєр з ними, з тим болотом ватним в голові.
17.05.2026 07:23 Відповісти
Зрозумів. Дякую.
17.05.2026 10:34 Відповісти
Якби це Ізраїль арабів мордував, то ООН вже б весь на вухах стояв. А так парашці глибоко начхать на те ООН, от вони, щоб знову не виглядати безпорадними будуть дивитись у іншу сторону. Й наше
мзс з цим нічого зробити не зможе.
16.05.2026 23:42 Відповісти
Цензор, ви ж писали що там юнармія (путлєрюгєнд) вже і 200 охочих дітей вступили))
16.05.2026 23:29 Відповісти
16.05.2026 23:30 Відповісти
Чому вона не за ґратами досі?! Мабуть виїхала з Україні МЕДВЕДЧУКІВСЬКА ШІСТКА
17.05.2026 06:55 Відповісти
А ти харош) вмієш в сарказм
16.05.2026 23:54 Відповісти
У Херсонській області розпочалися тактико-спеціальні навчання за участю ЗЄлєнського
чи підготовка до сво ?
по придушеннню україського спротиву ?
потужні навчання, чи не так ?

16.05.2026 23:35 Відповісти
17.05.2026 00:50 Відповісти
Джамала памʼятаєте? Він жив у Олешках , не любив німців і ратував за рашу . До речі служив у ПОЛИЦІІ і мабуть уся полиція там була проросійська
17.05.2026 06:53 Відповісти
 
 