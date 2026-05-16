В окупованих Олешках може залишатися до 2 тисяч жителів, зокрема 47 дітей, люди голодують, - МВА

За даними міської адміністрації, в окупованих Олешках на Херсонщині може перебувати близько двох тисяч цивільних, у тому числі – 47 дітей. Водночас волонтерка й уродженка Олешків Ксенія Архипова, яка допомагає людям виїхати з міста і координує доставку продовольства в місто, вважає, що жителів менше, близько 1700 – 1800 осіб.

Місто заблоковане, люди голодують

За словами начальниці міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, в окупованих Олешках взимку й навесні цього року люди масово гинули від голоду і холоду.

"Мені відомо, що навіть борошно продавали склянками, і коштувало воно досить дорого. Втім, грошей у місті фактично немає: навіть ті умовні соціальні виплати, які пообіцяли окупанти, хоча, згідно з Женевськими конвенціями, саме вони зобов’язані дбати про людей на тимчасово окупованих територіях, отримати майже неможливо. Щоб оформити допомогу, потрібно їхати до Скадовська. А це та сама дорога, яка постійно обстрілювалася ще до настання зими, і на якій завжди гинули люди", – сказала Гасаненко.

За словами очільниці МВА, російські військові силою забирають продовольство в жителів окупованих Олешок.

"Нам відомо, що люди гинули, намагаючись захистити свої продукти від окупантів... Ці негідники намагалися відібрати їжу і позбавляли життя кожного, хто просто заважав їм пройти в підвал, де зберігалися останні запаси для виживання. Те, що відбувається у місті – просто жахливо", – сказала Гасаненко.

За весь час ізоляції в Олешки прорвалося лише кілька машин із продовольством, кажуть волонтери.

За словами Гасенко, зараз люди у місті знову голодують.

Волонтерка Архипова веде реєстр загиблих в місті з осені 2025-го. Заносить до нього всіх: загиблих від холоду, голоду, атак дронів, є графа: "розстріляні". За словами Архипової, за її підрахунками, в місті цієї зими загинули понад 300 людей.

Що передувало?

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

