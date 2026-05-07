Новини Порушення прав людини на окупованих територіях
Мешканців Олешок на лівобережжі Херсонщини готують до евакуації, - Лубінець

Україна разом із Червоним Хрестом готує евакуацію цивільних із Олешок та навколишніх сіл

На окупованій частині лівобережної Херсонщини готується евакуація людей із Олешок та навколишніх населених пунктів, що потерпають від гуманітарної катастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Ситуація у прифронтових містах

"Щодня люди в Олешках страждають від гуманітарної катастрофи, масштабних руйнувань та відсутності доступу до води, їжі, медичної допомоги і безпеки", – зазначив Лубінець.

За його словами, найгірша ситуація спостерігається у Олешках, Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці. Окупаційні сили блокують виїзд жителів і перешкоджають доставці медикаментів та гуманітарних товарів.

На сьогодні населення Олешок скоротилося з 24 тисяч до близько 2 тисяч, а загалом евакуації потребують понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.

Підготовка безпечних маршрутів

Лубінець повідомив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та омбудсмана РФ із проханням забезпечити організацію евакуації цивільних. У відповідь МКЧХ поінформував про готовність допомогти у створенні безпечних гуманітарних коридорів.

"Наразі триває робота з усіма сторонами щодо напрацювання шляхів виїзду. Після узгодження буде здійснено конкретні кроки для евакуації людей, які цього потребують", – підкреслив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що спільна робота з міжнародними структурами має завершитися створенням механізму для безпечного виїзду цивільних осіб на підконтрольну Україні територію.

Ось що таке "русский мир" на окупованих територіях, це:смерть ,голод, сльози ,руїна ,безправя одним словом концтабір,на жаль так звана українська влада не дуже переймаєтся цим.
07.05.2026 20:16 Відповісти
 
 