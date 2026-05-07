Мешканців Олешок на лівобережжі Херсонщини готують до евакуації, - Лубінець

На окупованій частині лівобережної Херсонщини готується евакуація людей із Олешок та навколишніх населених пунктів, що потерпають від гуманітарної катастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Ситуація у прифронтових містах

"Щодня люди в Олешках страждають від гуманітарної катастрофи, масштабних руйнувань та відсутності доступу до води, їжі, медичної допомоги і безпеки", – зазначив Лубінець.

За його словами, найгірша ситуація спостерігається у Олешках, Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці. Окупаційні сили блокують виїзд жителів і перешкоджають доставці медикаментів та гуманітарних товарів.

На сьогодні населення Олешок скоротилося з 24 тисяч до близько 2 тисяч, а загалом евакуації потребують понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.

Підготовка безпечних маршрутів

Лубінець повідомив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та омбудсмана РФ із проханням забезпечити організацію евакуації цивільних. У відповідь МКЧХ поінформував про готовність допомогти у створенні безпечних гуманітарних коридорів.

"Наразі триває робота з усіма сторонами щодо напрацювання шляхів виїзду. Після узгодження буде здійснено конкретні кроки для евакуації людей, які цього потребують", – підкреслив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що спільна робота з міжнародними структурами має завершитися створенням механізму для безпечного виїзду цивільних осіб на підконтрольну Україні територію.

