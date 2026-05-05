На ТОТ Херсонщини люди ховають антени, щоб дивитися українське ТБ - ситуація в окупованій громаді
В окупованій Рубанівській громаді на лівобережжі Херсонщини місцеві жителі продовжують дивитися українські телеканали, попри контроль з боку окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам начальник Рубанівської сільської військової адміністрації Дмитро Безрідний.
Як люди дивляться українське ТБ
За словами посадовця, частина мешканців ховає супутникові антени, щоб їх не виявили окупанти.
"Люди ховали свої супутникові антени, аби їх було не видно, і дивилися українські канали", – зазначив він.
Що відбувається зі зв’язком
У громаді спостерігаються постійні перебої з електропостачанням.
"Буває, що світло відсутнє упродовж трьох діб. Погана і якість зв’язку та мобільного інтернету", – повідомив Безрідний.
Ситуація з російським телебаченням
Окупанти демонтували місцеві антени та встановили власні, однак згодом виникли проблеми із супутниковим сигналом.
У результаті російське телебачення зникло, і тепер окупаційна влада намагається перейти на ефірне мовлення Т2.
Інші проблеми в громаді
Мешканці також скаржаться на низьку якість продуктів, завезених окупантами, та зростання цін.
Крім того, за словами місцевих, ефективність ліків, які постачаються, викликає сумніви.
Щоб рашисти ще більше обшукувати і репресували проукраїнських громадян на окупованих територіях?
Це повна хгуйня і саботаж!!
Люлей ловлять, в тому числі за допомогою камер, ждунів, трекінгу телефону , десятки способів !!!
З перших днів окупації цьому вчать!! Навіть цілі міністрині та "позитивні блогери" ( придворні) .
Все що роблять зелені медійно, все на шкоду суспільству!!!
Всі метастази Марафону треба ліквідувати негайно!!!! Просирають же, країну проСирають !!!!...
Багато начальників так роблять! Закликають робити якусь пуйню яка може бути доказом та способом виявлення - наприклад малювати "жовту стрічку", фотографувати паспорт з ракурсом що видно місцевість і т.д. !!
