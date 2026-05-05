На ТОТ Херсонщини люди ховають антени, щоб дивитися українське ТБ - ситуація в окупованій громаді

В окупованій Рубанівській громаді на Херсонщині ховають антени та дивляться українське ТБ

В окупованій Рубанівській громаді на лівобережжі Херсонщини місцеві жителі продовжують дивитися українські телеканали, попри контроль з боку окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам начальник Рубанівської сільської військової адміністрації Дмитро Безрідний.

Як люди дивляться українське ТБ

За словами посадовця, частина мешканців ховає супутникові антени, щоб їх не виявили окупанти.

"Люди ховали свої супутникові антени, аби їх було не видно, і дивилися українські канали", – зазначив він.

Що відбувається зі зв’язком

У громаді спостерігаються постійні перебої з електропостачанням.

"Буває, що світло відсутнє упродовж трьох діб. Погана і якість зв’язку та мобільного інтернету", – повідомив Безрідний.

Ситуація з російським телебаченням

Окупанти демонтували місцеві антени та встановили власні, однак згодом виникли проблеми із супутниковим сигналом.

У результаті російське телебачення зникло, і тепер окупаційна влада намагається перейти на ефірне мовлення Т2.

Інші проблеми в громаді

Мешканці також скаржаться на низьку якість продуктів, завезених окупантами, та зростання цін.

Крім того, за словами місцевих, ефективність ліків, які постачаються, викликає сумніви.

Навіщо начальник Рубанівської сільської військової адміністрації Дмитро Безрідний розказує про це публічно?
Щоб рашисти ще більше обшукувати і репресували проукраїнських громадян на окупованих територіях?
05.05.2026 13:33 Відповісти
Дуже шкода людей, які опинилися під окупацією. Ще рік- два і вони звикнуть до порядків, які встановив окупант. Як не крути, в дітям потрібно йти до школи і будуть їх батьки здавати гроші для підтримки учнями армії окупанта. А ті, що поїхали до Європи також звикають до порядку тих країн де перебувають. Їх діти пішли до школи,вивчили ті мови. Деякі пішли до вишів,та їх батьки влаштувалися на роботу і більшість вже ніколи не повернуться до України. Це результат маленької галочки на папірці,м'який називається бюлетенем. Це результат трансляції кіносеріалу ''слуга народу''. Зробили себе і всіх нас разом. Якщо подивитися результати голосувань по Херсонській області, то вони вибрали таке життя.
05.05.2026 13:44 Відповісти
Ещё бы запрос рашистам послали, почему. Что за идиотизм писать о том, о чем нужно молчать
05.05.2026 13:50 Відповісти
Я теж в окупації в Куп"янську також на дачі українське ТБ та радіо слухав!
05.05.2026 13:22 Відповісти
Зате у нас "свобода слова", тому ніхто не ховаючись дивиться кацапське телебачення. Досі ще, досить багато вкраїнчиків, користуючись ВПНами, сидять в "одноглазниках" та "вконтакті", бо вони так звикли.
05.05.2026 13:23 Відповісти
Во всем есть как говорится свои недостатки и преимущества и свобода слова не исключение
05.05.2026 13:50 Відповісти
Доречі! Супутникову тарілку не можна знімати та ставити постійно! Вона потребує спеціалізованого налаштування!
05.05.2026 13:25 Відповісти
все куди простіше. оргскло - відносно радіопрозоре, да там є падіння рівня сигналу тому розмір антени буде мати значення. легко протестити може кожний, на своїй тарілці та листу оргскла (просто голову можно прикрити спереду, кусочком, для тесту). і коли напрямок одного з вікон відповідає орієнтації на супутник(и) (мультифід теж працює, зрозуміло з виставлянням головок по висоті елевації, враховуючи що все буде в зеркальній проєкції, ліво перейде вправо) і коли є можливість замінити звичайне віконне скло на оргскло - то просто міняється, за ним вішається непрозора "тюль", і за нею монтується та настроюється антена. з незручностей - місце в кімнаті перед вікном займає. зі зручностей - просто настроювати та не світиться на людях (добрі самаритяни на окупованих територіях, якщо будуть знати, всерівно донесуть куди треба і кому треба) штора повинна бути сухою, після прання зразу повісити сохнути не вийде, доки не висохне, зрозуміло сигналу не буде. ну і раз в декілька років - оргскло треба буде замінити, під ультрафіолетом воно таки почне відрізнятись від звичайного і може привернути увагу. а може й не привернути )) мало хто чим там зараз вікна замість скла закриває, типу - щоб при прилёті скляних осколків не було півкімнати ))
05.05.2026 13:48 Відповісти
Якщо будинок під шифером то можна на горищі їх ставити і працювати буде і кацапня не бачитиме.
05.05.2026 13:32 Відповісти
..шифер значно послаблює супутниковий сигнал, хоча збільшення тарілки та заміна конвертера на більш чутливий може й допоможе..
05.05.2026 14:05 Відповісти
Перевірено. Працює.
05.05.2026 14:32 Відповісти
Супутниковий конвертор TWIN Inverto Black Premium IDLB-TWNL40-PREMU-OPP Працює добре.
05.05.2026 14:36 Відповісти
05.05.2026 13:33 Відповісти
Багато начальників так роблять! Закликають робити якусь пуйню яка може бути доказом та способом виявлення - наприклад малювати "жовту стрічку", фотографувати паспорт з ракурсом що видно місцевість і т.д. !!
Це повна хгуйня і саботаж!!
Люлей ловлять, в тому числі за допомогою камер, ждунів, трекінгу телефону , десятки способів !!!
З перших днів окупації цьому вчать!! Навіть цілі міністрині та "позитивні блогери" ( придворні) .
Все що роблять зелені медійно, все на шкоду суспільству!!!
05.05.2026 17:31 Відповісти
05.05.2026 13:44 Відповісти
05.05.2026 13:50 Відповісти
Це завжди так робить зелений режим!!!
Всі метастази Марафону треба ліквідувати негайно!!!! Просирають же, країну проСирають !!!!...
05.05.2026 17:34 Відповісти
Що значить ховають? Той, хто хоч раз налаштовував супутникову тарілку, точно знає, що навіть довбане листя вишні/горіха заведе сигнал в повний нуль. Вже мовчу про якийсь шифер та тому подібне.
05.05.2026 14:03 Відповісти
Нічого не дивує,особливо коли "наші гниди"зливають інфу під&₴@м.
05.05.2026 15:55 Відповісти
А чим відрізняється зомбомарафон від кацапського тв.Хіба що мовою.
05.05.2026 16:56 Відповісти
Посилайте нагуй!!! Зелених провокаторів...
