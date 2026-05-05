Окупанти хочуть включити частину ТОТ Херсонщини до круїзного маршруту, - ЗМІ

РФ просуває туристичний маршрут через тимчасово окуповані території Херсонщини з виходом до Криму

Російська влада заявила про намір створити круїзний маршрут уздовж узбережжя Азовського та Чорного морів із залученням тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть підконтрольні РФ медіа, зокрема "Таврія-TV" з посиланням на Єдиний інститут просторового планування Росії.

Які території планують включити

До маршруту хочуть додати частину Генічеського району Херсонської області.

Також у планах – окуповані міста та населені пункти Запорізької і Донецької областей, зокрема Бердянськ, Приазовське, Маріуполь, Мангуш і Новоазовськ.

Що задумали окупанти

Проєкт передбачає створення комплексного туристичного маршруту вздовж Азовського узбережжя.

За задумом російської сторони, він має "сприяти розвитку круїзного туризму".

У перспективі маршрут планують продовжити до Криму з виходом у Чорне море.

Що вже заявляли раніше

Окупаційна влада раніше озвучувала й інші інфраструктурні ініціативи на захоплених територіях.

Зокрема, йшлося про будівництво аеропорту на Херсонщині.

Також анонсували створення яхт-марини в районі морського порту в селі Хорли на лівобережжі області.

Пусть не забудут процент отчислять квартальщикам,за то что сдали все им без боя.
05.05.2026 10:29
хтось бачив чи чув, про атаки портів маріуполя, бердянська?
хтось бачив чи чув, про атаки залізниці таганрог маріуполь мелітополь чонгар?
хтось бачив чи чув, про про запобігання будівництву кацапами окремої гілки залізниці вздовж азовського моря?

зате, сьогодні, ми "побачили" переможні реляції про проліт одинокого "фламінга", а може і не "фламінга", десь у всратій чувашії за тисячу км.
05.05.2026 10:40
Очередную Булгарию заполненную свинособаками пустить на дно разве сложнее, чем танкер?
Після пари потоплених "круїзних лайнерів" у свинособак пропадуть навіть думки про такі круїзи.
показати весь коментар
05.05.2026 12:00 Відповісти
Так прокатайте їх так щоб кінцева зупинка вже була на концерті кобзона. Всі окупанти які знаходяться на окупованій території це всі законні цілі. І всі вони будуть знищуватися без різниці хто і що там до себе вписав
показати весь коментар
05.05.2026 10:29 Відповісти
Так все правильно... Можу навіть підказать "правові підстави".
1. Згідно з міжнародним законодавством, та територія - територіальні води, та прибережна зона України.
2. Згідно з міжнародним морським правом, вхід у терводи суверенної держави здійснюється лише за її дозволом, з включеними сигналами транспондера. (виключення може буть лише для кораблів, які терплять аварію).
3. Сигналу транспондера немає, аварійних сигналів - теж. Країни перебувають у стані війни.
Висновок - незаконне вторгнення неопізнаної цілі...
показати весь коментар
05.05.2026 11:12 Відповісти
"квартальщики" після Оману отримали оплату куйла ,за здані території Півдня України і Запоріжську АЕС,єрмак збрехати не дасть.
показати весь коментар
05.05.2026 10:46 Відповісти
Та хай включають, "хужє нє будєт", головне, щоб у Гундосіка була посада президента щоб він міг тирити для себе і для свого оточення тих, кого не можна піддівати критики(вступає ст.161 КК України) з бюджету і допомоги партнерів.
показати весь коментар
05.05.2026 10:30 Відповісти
Першим по цьому маршруту плавав (а не ходив) крейсер МацКва. Завершення наступних круїзів буде таким же.
показати весь коментар
05.05.2026 10:32 Відповісти
най кучкуються побільш..менше снарядів та дронів витратимо
показати весь коментар
05.05.2026 10:35 Відповісти
Це ти на анекдот старий, натякаєш?
"- Я три роки мучився, поки вас, бл*дей, усіх, на одному кораблі, позбирать...".
показати весь коментар
05.05.2026 11:14 Відповісти
Головне знати гафік турів))
показати весь коментар
05.05.2026 10:39 Відповісти
Бердянськ...
Березень 2022: ЗСУ знищили великий десантний корабель (ВДК) «Саратов», пошкодили «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ».Жовтень-Листопад 2024: Серія ударів БПЛА та ракетами по портовій інфраструктурі, зафіксовано пожежі та роботу швидких.Січень-Лютий 2025: Супутникові знімки підтвердили руйнування частини об'єктів порту (колишній рибзавод). [https://investigator.org.ua/ua/news-2/pivden/274054/ 1, https://www.youtube.com/watch?v=3bVf7tAHDCs#:~:text=%D0%A3%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96%2C,%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8 2, https://www.brd24.com/news/4-roky-zi-znyshchennia-vdk-saratov-u-portu-berdianska-zhaduiemo-iak-tse-bulo-ta-chy-vplynulo-na-khid-viyny.html 3, https://zaxid.net/bezpilotniki_sil_oboroni_atakuvali_port_okupovanogo_berdyanska_n1596829 4]
Маріуполь...
Лютий 2026: Сили оборони України атакували портову інфраструктуру Маріуполя, зафіксовано щонайменше два влучання по складах. Атаки відбувалися вночі.Удари поруч: Окрім порту, ЗСУ знищили ЗРК С-300 біля Маріуполя, використовуючи дрони з понад 100 кг бойової частини.Ціль атак: Основною метою є знищення логістики російських окупантів, зокрема паливних складів та баз, що використовують порт.

Ти хоч, коли "зрадойобствуєш", час від часу, роби перерви... І передишка буде - не "захекаєшся", задниця не пектиме, від безперервної "дрисні". І (що саме головне) - у тебе буде час поставить питання Гуглу, і прочитать, що він про це знає...
Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном.
Джерело: https://censor.net/ua/n4001152

У порту окупованого Бердянська вже друге за тиждень російське судно завантажується краденим зерном.

Росія вже відновлює залізничні шляхи в окупації та будує нову залізницю з Ростова-на-Дону до Криму. Так вона планує вивозити з України корисні копалини та завозити військову техніку, посилюючи свої війська на півдні та в Криму. Фокус

Здебільшого з заводів вивозять нібито металобрухт та відправляють до Росії через порт у захопленому Бердянську в Запорізькій області.

ти, коли переможно надрочишся, перепочинь.
бо, звісно, зеленим мародерам дуже не хочеться нищити майно поважних людей.
кому належать порти?
ахметову?
ти ж любиш наших та кацапських олігархів?
Ясно... У тебе вже "задниця налаштована" під "зрадой'бство"... Головне - "висраться"... Так пиши вже, що окупована територія використовується з прямого дозволу Ахметова... Піди в ДБР, та вимагай порушення кримінальної справи, за співпрацю з окупантами... От же тебе "переклинило"... "Весь мир- говно... Все бабы - бл*ди... И Солнце - долбаный фонарь...".
Піди в ДБР, та вимагай порушення кримінальної справи, за співпрацю з окупантами..

от блін!
і знову все я?
піди, скажи, напиши.....
переможно подрочи на бидломарафон.
от, я кончений зрадойоб.
у нас же перемоги кожного дня.
у нас економіка росте та ввп стрімко поперло до гори.
міста не ********. люди не гинуть.
міндічі святи люди. все в дім.
от, я кончений зрадойоб......
А я тобі вже давно кажу тобі, що ти - "ЗРАДОЙОБ" і "сіятель паніки"... Таких, у війну, розстрілювали, разом з диверсантами... Бо диверсант здійснює диверсію, підриваючи якийсь міст, чи ешелон, а ти "підриваєш" мізки мас людей...
ооо......
а, я тебе шукав.
нарешті.
внук нкведешніка.
головний загрядотдядовець.

давай разом проспіваємо хвалебну найвеличнішому сонцесяйному владіміру зе.
починай, я підхвачу.

а, вже потім поставиш мене до стінки.
Лопату не поламай... (Чи ти "гімно на вентилятор", прямо язиком накидаєш? Тоді обережніше - бо ще вивихнеш...).
Треба постійно бити по ТОТ. Там має земля горіти і масово гинути кацапня - всі окупанти. Більш того вчитель-окупант навіть більш небезпечний ворог ніж звичайний свошник. ЗМІ пишуть про "заміщення населення". Тобто про "понаєхів з **********" на "хахляцкую халяву". Формально вони цивільні, а по суті це ті ж самі кацапські окупанти і їх треба вбивати.
Бандерівці чітко це визначали... Бо, засилаючи на територію Західної України, "спеціалістів" (вчителів та медиків, у першу чергу), їх "обзадачували" роботою на НКВС. Вчителі зобов'язані були випитувать у дітей, про розмови в сім'ях, про настрої, про "підозрілих", які приходять, переважно, вночі. Медики (і фармацевти) повинні були повідомлять про характер захворювань, поранень, про напрям запиту на медичні препарати, та їх динаміку, в часі (щоб виявить можливі шляхи передачі медикаментів, "у ліс"). Тому ці дві професійні групи, ними, цілеспрямовано винищувалися...
Кацапських вчителів, лікарів та попів необхідно вбивати першими.
Угу. А это Бермудский треугольник
Це, мабуть, для родичів задвохсочених кацапів. На білих "ладах". Як колись возили по лєнінскім мєстам"...
