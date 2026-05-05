Окупанти хочуть включити частину ТОТ Херсонщини до круїзного маршруту, - ЗМІ

Російська влада заявила про намір створити круїзний маршрут уздовж узбережжя Азовського та Чорного морів із залученням тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть підконтрольні РФ медіа, зокрема "Таврія-TV" з посиланням на Єдиний інститут просторового планування Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які території планують включити

До маршруту хочуть додати частину Генічеського району Херсонської області.

Також у планах – окуповані міста та населені пункти Запорізької і Донецької областей, зокрема Бердянськ, Приазовське, Маріуполь, Мангуш і Новоазовськ.

Читайте: У Бердянську черги з 6 ранку, на Луганщині дефіцит лікарів - медична система на ТОТ занепадає

Що задумали окупанти

Проєкт передбачає створення комплексного туристичного маршруту вздовж Азовського узбережжя.

За задумом російської сторони, він має "сприяти розвитку круїзного туризму".

У перспективі маршрут планують продовжити до Криму з виходом у Чорне море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупація Херсонщини: РФ посилює репресії та контроль інформації, - ОВА

Що вже заявляли раніше

Окупаційна влада раніше озвучувала й інші інфраструктурні ініціативи на захоплених територіях.

Зокрема, йшлося про будівництво аеропорту на Херсонщині.

Також анонсували створення яхт-марини в районі морського порту в селі Хорли на лівобережжі області.

Читайте: Дітей з інтернатів Херсонщини активно залучають до мілітарних рухів РФ, - "Жовта стрічка"