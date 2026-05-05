Окупанти хочуть включити частину ТОТ Херсонщини до круїзного маршруту, - ЗМІ
Російська влада заявила про намір створити круїзний маршрут уздовж узбережжя Азовського та Чорного морів із залученням тимчасово окупованих територій України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть підконтрольні РФ медіа, зокрема "Таврія-TV" з посиланням на Єдиний інститут просторового планування Росії.
Які території планують включити
До маршруту хочуть додати частину Генічеського району Херсонської області.
Також у планах – окуповані міста та населені пункти Запорізької і Донецької областей, зокрема Бердянськ, Приазовське, Маріуполь, Мангуш і Новоазовськ.
Що задумали окупанти
Проєкт передбачає створення комплексного туристичного маршруту вздовж Азовського узбережжя.
За задумом російської сторони, він має "сприяти розвитку круїзного туризму".
У перспективі маршрут планують продовжити до Криму з виходом у Чорне море.
Що вже заявляли раніше
Окупаційна влада раніше озвучувала й інші інфраструктурні ініціативи на захоплених територіях.
Зокрема, йшлося про будівництво аеропорту на Херсонщині.
Також анонсували створення яхт-марини в районі морського порту в селі Хорли на лівобережжі області.
1. Згідно з міжнародним законодавством, та територія - територіальні води, та прибережна зона України.
2. Згідно з міжнародним морським правом, вхід у терводи суверенної держави здійснюється лише за її дозволом, з включеними сигналами транспондера. (виключення може буть лише для кораблів, які терплять аварію).
3. Сигналу транспондера немає, аварійних сигналів - теж. Країни перебувають у стані війни.
Висновок - незаконне вторгнення неопізнаної цілі...
"- Я три роки мучився, поки вас, бл*дей, усіх, на одному кораблі, позбирать...".
хтось бачив чи чув, про атаки залізниці таганрог маріуполь мелітополь чонгар?
хтось бачив чи чув, про про запобігання будівництву кацапами окремої гілки залізниці вздовж азовського моря?
зате, сьогодні, ми "побачили" переможні реляції про проліт одинокого "фламінга", а може і не "фламінга", десь у всратій чувашії за тисячу км.
Березень 2022: ЗСУ знищили великий десантний корабель (ВДК) «Саратов», пошкодили «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ».Жовтень-Листопад 2024: Серія ударів БПЛА та ракетами по портовій інфраструктурі, зафіксовано пожежі та роботу швидких.Січень-Лютий 2025: Супутникові знімки підтвердили руйнування частини об'єктів порту (колишній рибзавод).
Маріуполь...
Лютий 2026: Сили оборони України атакували портову інфраструктуру Маріуполя, зафіксовано щонайменше два влучання по складах. Атаки відбувалися вночі.Удари поруч: Окрім порту, ЗСУ знищили ЗРК С-300 біля Маріуполя, використовуючи дрони з понад 100 кг бойової частини.Ціль атак: Основною метою є знищення логістики російських окупантів, зокрема паливних складів та баз, що використовують порт.
У порту окупованого Бердянська вже друге за тиждень російське судно завантажується краденим зерном.
Росія вже відновлює залізничні шляхи в окупації та будує нову залізницю з Ростова-на-Дону до Криму. Так вона планує вивозити з України корисні копалини та завозити військову техніку, посилюючи свої війська на півдні та в Криму. Фокус
Здебільшого з заводів вивозять нібито металобрухт та відправляють до Росії через порт у захопленому Бердянську в Запорізькій області.
