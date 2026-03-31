Окупація Херсонщини: РФ посилює репресії та контроль інформації, - ОВА

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області Росія посилює інформаційні обмеження та тиск на місцеве населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Громадському радіо розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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"Ситуація, чесно кажучи, не покращується, тільки погіршується. Активно росіяни обмежують доступ до інформації, доступ до можливостей самореалізації цієї ж самої інформації, до того, що можна дивитися, що можна слухати, з ким можна спілкуватися. Стандартна практика КДБ, яка розпочалась ще при Сталіні, зараз вона продовжується, в тому числі і на окупованих територіях. Це стосується, звичайно, й інформаційного простору", - розповів Толоконніков.

За словами заступника начальника обласної військової адміністрації, на тимчасово окупованих територіях посилюється інформаційний контроль з боку російських військ. Місцевим мешканцям фактично унеможливлюють доступ до інтернету.

"Але ти не можеш встановити іншу систему, ніж ту, яка контролюється Росією. Тобто всі канали, які ти дивишся, ти дивитися повинен саме ті канали, які тобі пропонує Росія, інші - неможливо. Це перше. По-друге: це, мабуть, десь пів року тому почалося, стосовно поповнення номера, мешканці окупованих територій можуть поповнювати тільки з паспортами. Тобто вони прив’язують тебе до номера і, відповідно, потім, коли по номеру якісь рухи, які їм не подобаються, вони приходять саме до тебе і починаються допити тощо.

Тобто вони контролюють і мобільний зв’язок для того, щоб виявляти так званих "порушників" і контролювати цю систему. Якщо прослуховують когось, хтось спілкується, а не з тим, хтось підключив VPN - вони відслідковують. Є багато випадків вилучання мобільних телефонів на перевірку, чи є там Signal , який вони, начебто, не можуть контролювати, тому вони, якщо в тебе є Signal, месенджер, то вони до тебе дуже багато питань мають, викликають на допити студентів, школярів.

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Телефони забирають, якісь російські системи контролю, протоколи безпеки так звані, які також обмежують доступ до всього, що не погоджено Росією. Тобто тотальні такі репресії інформаційні по всім майже напрямкам, я думаю, що вони тільки будуть погіршуватися", - повідомив Толоконніков.

РФ посилює ідеологічний тиск на дітей на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області Росія активно використовує систему освіти як інструмент ідеологічного впливу на дітей.

За словами Толоконнікова, окупаційна влада цілеспрямовано формує навчальні програми, у яких українська історія та ідентичність замінюються російськими наративами.

Він зазначив, що це продовження радянських практик "очищення" історії на захоплених територіях.

На окупованих територіях, за його словами, дітей навчають за оновленими російськими програмами, де:

українська історія викривляється або замовчується;

російська версія подій подається як єдина правильна;

формується негативний образ українських захисників.

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"Пропаганда у дітей, промивання мізків — це саме те, що вони роблять ідеально і без збоїв, на жаль.

Дітям нав’язують якісь міфи про українських захисників. Жахливі, які вони потім ідуть і розповідають батькам. І, зрозуміло, це працює таким чином, що коли батькам дитина розповідає те ж саме, то рано чи пізно у свідомості батьків починаються зміни.

Тому що не робити супротив цій інформації, коли твоя дитина починає про це говорити, ти все одно починаєш до цього більш лояльно ставитися. І думаю, що за рахунок цього це їхня ідея переформатувати свідомість всіх через дітей", - каже Толоконніков.