Оккупация Херсонской области: РФ усиливает репрессии и контроль над информацией, - ОВА

На временно оккупированных территориях Херсонской области Россия усиливает информационные ограничения и давление на местное население.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказал заместитель главы Херсонской ОГА Александр Толоконников.

"Ситуация, честно говоря, не улучшается, а только ухудшается. Россияне активно ограничивают доступ к информации, доступ к возможностям самореализации этой самой информации, к тому, что можно смотреть, что можно слушать, с кем можно общаться. Стандартная практика КГБ, начавшаяся еще при Сталине, сейчас продолжается, в том числе и на оккупированных территориях. Это касается, конечно, и информационного пространства", — рассказал Толоконников.

По словам заместителя начальника областной военной администрации, на временно оккупированных территориях усиливается информационный контроль со стороны российских войск. Местных жителей фактически лишают доступа к интернету.

"Но ты не можешь установить другую систему, кроме той, которая контролируется Россией. То есть все каналы, которые ты смотришь, ты должен смотреть именно те каналы, которые тебе предлагает Россия, другие — невозможно. Это во-первых. Во-вторых: это, пожалуй, где-то полгода назад началось, что касается пополнения номера, жители оккупированных территорий могут пополнять только с паспортами. То есть они привязывают тебя к номеру и, соответственно, потом, когда по номеру какие-то движения, которые им не нравятся, они приходят именно к тебе и начинаются допросы и т. д.

То есть они контролируют и мобильную связь для того, чтобы выявлять так называемых "нарушителей" и контролировать эту систему. Если прослушивают кого-то, кто общается не с тем, кто подключил VPN — они отслеживают. Есть много случаев изъятия мобильных телефонов на проверку, есть ли там Signal, который они, вроде бы, не могут контролировать, поэтому, если у тебя есть Signal, мессенджер, то у них к тебе очень много вопросов, вызывают на допросы студентов, школьников.

Телефоны забирают, какие-то российские системы контроля, так называемые протоколы безопасности, которые также ограничивают доступ ко всему, что не согласовано с Россией. То есть тотальные такие информационные репрессии почти по всем направлениям, я думаю, что они будут только усугубляться", — сообщил Толоконников.

Россия усиливает идеологическое давление на детей на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Херсонской области Россия активно использует систему образования как инструмент идеологического влияния на детей.

По словам Толоконникова, оккупационные власти целенаправленно формируют учебные программы, в которых украинская история и идентичность заменяются российскими нарративами.

Он отметил, что это продолжение советских практик "очищения" истории на захваченных территориях.

На оккупированных территориях, по его словам, детей обучают по обновленным российским программам, где:

украинская история искажается или замалчивается;

российская версия событий подается как единственно правильная;

формируется негативный образ украинских защитников.

"Пропаганда среди детей, промывание мозгов — это именно то, что они делают идеально и без сбоев, к сожалению.

Детям навязывают какие-то мифы об украинских защитниках. Ужасные, которые они потом идут и рассказывают родителям. И, разумеется, это работает таким образом, что когда родителям ребенок рассказывает то же самое, то рано или поздно в сознании родителей начинаются изменения.

Потому что, не сопротивляясь этой информации, когда твой ребенок начинает об этом говорить, ты все равно начинаешь к этому более лояльно относиться. И думаю, что за счет этого это их идея переформатировать сознание всех через детей", — говорит Толоконников.