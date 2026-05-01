У Бердянську черги з 6 ранку, на Луганщині дефіцит лікарів - медична система на ТОТ занепадає

На тимчасово окупованих територіях України стрімко погіршується доступ до медичних послуг – у містах фіксують багатогодинні черги, а в окремих регіонах гостро бракує лікарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Бердянська МВА та Луганська ОВА.

Черги з ранку у Бердянську

У Бердянську мешканці змушені займати чергу до поліклініки ще близько 6:00 ранку, щоб пройти базові обстеження, зокрема флюорографію.

Процес отримання послуги розтягується на кілька етапів – спочатку люди стоять за бланками, потім заповнюють документи, після чого знову чекають, щоб подати їх і отримати талон.

У результаті частина пацієнтів потрапляє до лікаря лише ближче до 11:00, витрачаючи на це пів дня.

Отримання результатів також затягується – довідки видають через кілька днів і лише вранці, що змушує людей знову приходити та стояти в чергах.

Критичний дефіцит лікарів на Луганщині

На тимчасово окупованій частині Луганської області ситуація ще складніша через нестачу медичного персоналу.

За офіційними даними, дефіцит лікарів становить 54,5% – це близько 5 тисяч вакантних посад.

При цьому значна частина медиків – люди пенсійного віку, яких налічується близько 15%.

Що це означає для населення

Відсутність молодих спеціалістів і перевантаження системи призводять до зниження якості медичних послуг і ускладнюють доступ до лікування.

Фактично мешканці окупованих територій змушені витрачати значно більше часу навіть на базову медичну допомогу, що поглиблює гуманітарну ситуацію в регіоні.

