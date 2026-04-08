Росія торік утричі збільшила кількість атак на склади з ліками в Україні, – ВООЗ

Минулого року кількість атак Росії на склади з фармацевтичною продукцією в Україні зросла втричі порівняно з 2024 роком.

Про це заявив голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Минулого року кількість атак на медичні та фармацевтичні склади зросла втричі порівняно з попереднім роком, що призвело до пошкодження лікарських засобів та обладнання", – розповів Хабіхт.

Він зазначив, що найменш доступними є препарати для знеболення, лікування серцево-судинних захворювань, антибіотики та засоби для лікування артеріальної гіпертензії.

Атаки на систему охорони здоров'я

Загалом, за словами Хабіхта, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ВООЗ задокументувала понад 2,9 тис. атак на систему охорони здоров'я в Україні, внаслідок яких загинуло щонайменше 239 медичних працівників і пацієнтів, а 955 – отримали поранення.

У 2025 році було зафіксовано збільшення кількості атак на систему охорони здоров'я на 20% порівняно з попереднім роком.

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Наслідки обстрілів

Як повідомлялося, у грудні минулого року росіяни знищили склад одного з найбільших постачальників ліків в Україні – був знищений розподільчий центр компанії БаДМ у місті Дніпро. Це був уже третій випадок прицільних атак РФ на фармацевтичну інфраструктуру БаДМ.

У серпні внаслідок російського обстрілу Києва було знищено фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД".

Компанії БаДМ та "Оптіма-Фарм" є найбільшими дистриб'юторами ліків в Україні. За даними Антимонопольного комітету, за підсумками 2022-2023 років на них припадало понад 85% ринку реалізації лікарських засобів, тоді як частки конкурентів були незначними.

Ліки в Україні

Раніше повідомлялося, що Держлікслужба спільно з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації обмежила доступ до 16 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалася незаконна електронна роздрібна торгівля ліками.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив новий механізм, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант. Так, відтепер разом е-рецептом з'явиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних пацієнту ліків у Національному каталозі цін.

До того стало відомо, що продажі ліків в Україні в 2025 році зросли на 13% у гривні – до 194 млрд грн, але зменшилися в натуральному вимірі – до 0,9 млрд упаковок.

У січні в Україні з'явився вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.