Ціни на ліки: В електронних рецептах тепер пропонуватимуть дешевші аналоги препаратів
Кабінет Міністрів запровадив новий механізм, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант.
Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відтепер разом е-рецептом з'явиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних пацієнту ліків у Національному каталозі цін.
Ця функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам'ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.
Для чого це потрібно
"Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету й не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією самою діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною. Щонайменше один із цих варіантів обов'язково має бути в наявності в будь-якій аптеці", – розповіла Свириденко.
Для яких ліків буде доступно
На першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти.
Надалі рішення буде масштабуватися на інші препарати.
Свириденко нагадала, що Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче цієї ціни.
Ліки в Україні
Як повідомлялося, продажі ліків в Україні в 2025 році зросли на 13% у гривні – до 194 млрд грн, але зменшилися в натуральному вимірі – до 0,9 млрд упаковок.
Також повідомлялося, що українські виробники лікарських засобів зможуть маркувати продукцію торговельним знаком "Зроблено в Україні" без внесення змін до реєстраційних матеріалів препарату.
У січні в Україні з'явився вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.
На початку грудня минулого року Україна запровадила Систему електронної нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію, яка дозволить створити єдиний цифровий реєстр усіх косметичних засобів у країні та наблизить український ринок до європейських стандартів безпеки.
До того стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує заборонити косметику, що містить мутагени та канцерогени. Підготовлений міністерством проєкт постанови дозволить гармонізувати технічне регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством та усунути юридичні, адміністративні й технічні бар'єри у торгівлі з країнами Європейського Союзу.
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Чим можуть бути гірші ліки-дженеріки?
ChatGPT сказав:
Дженеріки - це не "погані копії", а препарати з тією ж діючою речовиною, що й оригінал, але випущені після закінчення патенту. Проте в деяких випадках вони можуть відрізнятися від бренду. Ось у чому саме.
1. Біоеквівалентність ≠ повна ідентичність
Дженерик має довести біоеквівалентність оригіналу (тобто подібну концентрацію препарату в крові).
Але допускається інтервал приблизно 80-125% від параметрів оригіналу.
Для більшості ліків це не має клінічного значення.
Але для препаратів із вузьким терапевтичним вікном (де невелика різниця в концентрації може впливати на ефект) це може бути важливо.
2. Допоміжні речовини
Діюча речовина однакова, але:
наповнювачі
барвники
стабілізатори
оболонка таблетки
можуть відрізнятися.
Це може впливати на:
швидкість всмоктування
переносимість (алергія, розлад шлунка)
стабільність препарату
3. Якість виробництва
Брендові компанії зазвичай мають:
суворіший контроль якості
дорожчу сировину
більше клінічних досліджень
У хороших дженеріків (виробництво в ЄС, США) якість зазвичай висока.
У дешевих виробників контроль може бути слабшим (але це залежить від країни та регулятора).
4. Клінічні дослідження
Оригінальний препарат проходить:
великі клінічні дослідження
довготривалі спостереження
Дженерик:
не повторює великі клінічні дослідження
доводить лише біоеквівалентність
5. Суб'єктивний фактор
Іноді люди відчувають різницю через:
іншу швидкість дії
психологічний ефект
зміну форми/смаку
Коли це реально важливо?
Особливо обережно з дженеріками при:
протиепілептичних препаратах
гормонах (тироксин)
антикоагулянтах
деяких антидепресантах
препаратах для трансплантації
Коли різниці майже немає?
антибіотики
більшість НПЗП
вітаміни
багато гіпотензивних препаратів
Висновок
У 90% випадків якісний дженерик працює так само добре, як і бренд.
Проблеми можливі, якщо:
препарат чутливий до концентрації
виробник сумнівний
у людини є індивідуальна реакція на допоміжні речовини
Я вже не кажу що зазвичай лікарі призначають конкретний препарат, керуючись власною мотивацією, а пацієнт не вникає що є діючою речовиною і який аналог...