В Україні запустили онлайн-каталог цін на лікарські засоби

В Україні з'явився вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, це інформаційний ресурс, що містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників та імпортерів на лікарські засоби.

Каталог формується і ведеться Міністерством охорони здоров'я України спільно з Державним експертним центром МОЗ України.

"До Національного каталогу цін вноситься детальна інформація про лікарські засоби, зокрема їхні міжнародні та торговельні назви, лікарську форму й дозування, відомості про виробника та власника реєстраційного посвідчення, країну походження, фармакотерапевтичну групу, реєстраційний номер, категорію лікарського засобу (рецептурний або безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), а також задекларовану оптово-відпускну ціну та розраховану граничну роздрібну ціну з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків", – розповіли в МОЗ.

Для чого потрібен каталог

Для пацієнтів і споживачів ресурс забезпечує:

публічний доступ до інформації про ціни на лікарські засоби, які підлягають державному регулюванню;

інструменти пошуку та фільтрації даних;

можливість швидкого пошуку цін на лікарські засоби за різними критеріями;

відображення мінімальних цін на рецептурні препарати (таблетовані форми та капсули), що сприяє проінформованому вибору та захисту прав споживачів.

Для заявників і учасників ринку вебсайт надає:

актуальну інформацію про функціонування Національного каталогу цін;

зручні інструменти для перегляду та аналізу цінових даних;

можливість формування структурованих даних, необхідних для подальшої роботи та взаємодії з регулятором.

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Як повідомлялося, на початку грудня Україна запровадила Систему електронної нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію, яка дозволить створити єдиний цифровий реєстр усіх косметичних засобів у країні та наблизить український ринок до європейських стандартів безпеки.

До того стало відомо, що МОЗ пропонує заборонити косметику, що містить мутагени та канцерогени. Підготовлений міністерством проєкт постанови дозволить гармонізувати технічне регулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством та усунути юридичні, адміністративні й технічні бар'єри у торгівлі з країнами Європейського Союзу.