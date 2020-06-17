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МОЗ пропонує заборонити косметику з мутагенами і канцерогенами

МОЗ пропонує заборонити косметику з мутагенами і канцерогенами

Міністерство охорони здоров'я має намір затвердити новий технічний регламент на косметичну продукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"МОЗ розробило нову редакцію проєкту постанови Кабміну про затвердження техрегламенту на косметичну продукцію. Перш за все ми наполягаємо на виключенні мутагенних і канцерогенних речовин із складу такої продукції", - зазначила заступниця голови МОЗ.

За словами заступниці міністра, очікується, що підготовлений Міністерством охорони здоров'я проєкт постанови дозволить гармонізувати техрегулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунути юридичні, адміністративні та технічні бар'єри в торгівлі з країнами ЕСEEST-3.

Читайте: Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

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Топ коментарі
+1
Удивительно как это они дошли до такой жизни - запретить канцерогены в косметике. А в еде, продуктах? До этого еще не созрели? А вакцинация недостаточно исследованными и испытанными иностранными вакцинами возможна по вашему? Не созрели до осознания такого вопроса?
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17.06.2020 11:33
+1
Вы еще кружевные труселя бабам носить запретите. Когда минздраву делать нечего , он яйца лижет. Ковид уже победили, гадюки с чашей?
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17.06.2020 11:58
+1
Если попробуете запретить шалычок - Вас саму вместо него сожрут. Не созрел народ до такого. Ну и копчености, шпроты и тп.
ПС Вы когда последний раз просили в поликлинике отечественную вакцину вместо импортной?
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17.06.2020 12:23
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17.06.2020 11:30 Відповісти
Удивительно как это они дошли до такой жизни - запретить канцерогены в косметике. А в еде, продуктах? До этого еще не созрели? А вакцинация недостаточно исследованными и испытанными иностранными вакцинами возможна по вашему? Не созрели до осознания такого вопроса?
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17.06.2020 11:33 Відповісти
Если попробуете запретить шалычок - Вас саму вместо него сожрут. Не созрел народ до такого. Ну и копчености, шпроты и тп.
ПС Вы когда последний раз просили в поликлинике отечественную вакцину вместо импортной?
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17.06.2020 12:23 Відповісти
Я все ясно написала, для умных людей понятно, для троллей не пишу. Вакцинация - смерти подобна, вызывает смертность от ковида и гриппа 20-30%, вместо 0,1% который сейчас. На людей нечего сворачивать тот факт, что олигархат их кормит отравой, ложа прибыль за отравление себе в карман и не отвечая за это в уголовном порядке. Продукты должны быть безопасны и не вредить ни сразу ни на долговременной перспективе. Если жрать то, что продают - сдохнешь через десяток лет от инсульта или инфаркта или онкологии или сахарного диабета, по онкологии Украина занимает 1 месте в мире и не удивительно.
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17.06.2020 12:31 Відповісти
Откуда эта информация "Вакцинация - смерти подобна, вызывает смертность от ковида и гриппа 20-30%, вместо 0,1% который сейчас"?
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17.06.2020 12:41 Відповісти
Я же сказала что троллям не пишу. А ты прививайся, должен же работать естественный отбор и это правильно.
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17.06.2020 12:45 Відповісти
Понятно. Распространитель антипрививочных выдумок Лариса отвечать на вопросы отказалась.
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17.06.2020 13:01 Відповісти
На Билла работаешь?
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17.06.2020 14:47 Відповісти
Вы на полном серьезе пытаетесь вот так обнаружить вездесущих агентов Билла Гейтса?
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Вакцини від ковіда немає.
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17.06.2020 13:17 Відповісти
Вы новости читаете? Или просто так от фонаря пишете абы что?
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17.06.2020 14:48 Відповісти
Всі можливі вакцини лише в розробці або в тестуванні. Навіть ті, що в тестуванні - не факт, що будуть підтверджені (для того і робиться тестування). Тому на сьогодні жодної вакцини від ковід не існує.
Жодних новин про те, що вже десь є готова вакцина, і що неї лікують людей, - немає.
Якщо у Вас є підтвердження - надайте, будь-ласка, лінк.
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17.06.2020 16:13 Відповісти
Му-та-бор!
Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами - Цензор.НЕТ 1000
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17.06.2020 11:46 Відповісти
Вы еще кружевные труселя бабам носить запретите. Когда минздраву делать нечего , он яйца лижет. Ковид уже победили, гадюки с чашей?
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17.06.2020 11:58 Відповісти
І кеди, усё па мацковським методичкам!
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17.06.2020 12:03 Відповісти
"Минздрав предлагает запретить косметику с мутагенами и канцерогенами" - что предлагает минздрав делать с отравой для народа и её производителями? - http://a7d.com.ua/novini/5964-v-ukraine-tolko-5-produktov-sootvetstvuet-gostu.html Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
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17.06.2020 12:30 Відповісти
Сделают как обычно. Будет акция "На косметику с канцерогенами 25% скидка!". И продавцы от покупателей трусами не отмахаются.
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17.06.2020 14:04 Відповісти
а у нас косметика без мутагенов и канцерогенов https://elfori.com/ https://elfori.com/holyland/azulene/
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17.07.2020 13:16 Відповісти
Не вся косметика вредная. Нужно выбор делать правильный и проблем не будет.
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08.06.2021 10:47 Відповісти
Да, я тоже думаю, что выбор косметики на рынке сейчас настолько большой, что без проблем можно подобрать все нужные средства для ухода. Но не стоит покупать лишнее и брать всё подряд. Вот рекомендации по выбору на сайте http://hromadske.ua https://hromadske.ua/posts/iz-koristyu-dlya-sebe-gamancya-ta-dovkillya-5-porad-dlya-usvidomlenogo-shopingu hromadske.ua , а в магазине Ева всегда можно найти косметику по лучшим ценам с бесплатной доставкой.
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08.06.2021 11:19 Відповісти
Если косметику покупать на проверенных ресурсах то на такой состав не попадёт. Можно не переживать!
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02.02.2023 11:29 Відповісти
Ось і мені так здається. Усе дуже відносно в цьому питанні. Коли ми обираємо для себе ту чи іншу косметику завжди є можливість уважно вивчити її склад та свідомо обрати ті продукти, де він є на сто відсотків безпечним. Я ось нещодавно блиск для губ обирала https://prostor.ua/ua/dekorativnaya-kosmetika/dlya-gub/bleski-dlya-gub/ . Дуже задоволена тим, що купила для себе і користуюсь блиском із задоволенням. Він точно якісний!
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03.02.2023 10:19 Відповісти
 
 