Червоний Хрест намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках. Раніше писали про випадки голоду в місті

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

"Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відомо про повідомлення, що публікуються щодо ситуації в Олешках. Наразі МКЧХ веде перемовини з відповідними органами влади по обидва боки для отримання більш детальної інформації щодо ситуації в Олешках та гуманітарних потреб цивільного населення", - зазначили у організації.

Також повідомляється, що через програму з безпечного транскордонного переміщення цивільних осіб МКЧХ продовжує допомагати вразливим особам у цьому районі возз’єднатися з їхніми сім’ями по обидва боки лінії фронту "за прямої співпраці з відповідними особами".

Що передувало

Раніше у пресслужбі Управлінні внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації повідомили, що місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена.

В Олешках відсутній доступ до їжі, ліків, пального та електроенергії. Продовольство до міста не завозиться. Більше того, окупанти розстрілюють будь-який транспорт, який намагається доставити допомогу.

