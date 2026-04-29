Красный Крест пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках. Ранее писали о случаях голода в городе
Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
"Международному Комитету Красного Креста (МККК) известно о публикуемых сообщениях относительно ситуации в Олешках. В настоящее время МККК ведет переговоры с соответствующими органами власти по обе стороны для получения более подробной информации о ситуации в Олешках и гуманитарных потребностях гражданского населения", — отметили в организации.
Также сообщается, что в рамках программы по безопасному трансграничному перемещению гражданских лиц МККК продолжает помогать уязвимым лицам в этом районе воссоединиться со своими семьями по обе стороны линии фронта "при непосредственном сотрудничестве с соответствующими лицами".
Что предшествовало
Ранее в пресс-службе Управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации сообщили, что город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
Тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена.
В Олешках отсутствует доступ к еде, лекарствам, топливу и электроэнергии. Продовольствие в город не завозится. Более того, оккупанты расстреливают любой транспорт, пытающийся доставить помощь.
