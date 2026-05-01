РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 059 4

В Бердянске очереди с 6 утра, в Луганской области дефицит врачей — медицинская система на ВОТ приходит в упадок

На временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается доступ к медицинским услугам — в городах наблюдаются многочасовые очереди, а в отдельных регионах остро не хватает врачей.

Об этом пишут Бердянская ГВА и Луганская ОВА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Очереди с утра в Бердянске

В Бердянске жители вынуждены занимать очередь в поликлинику еще около 6:00 утра, чтобы пройти базовые обследования, в частности флюорографию.

Процесс получения услуги растягивается на несколько этапов – сначала люди стоят за бланками, затем заполняют документы, после чего снова ждут, чтобы подать их и получить талон.

В результате часть пациентов попадает к врачу только ближе к 11:00, тратя на это полдня.

Получение результатов также затягивается – справки выдают через несколько дней и только утром, что заставляет людей снова приходить и стоять в очередях.

Критический дефицит врачей в Луганской области

На временно оккупированной части Луганской области ситуация еще сложнее из-за нехватки медицинского персонала.

По официальным данным, дефицит врачей составляет 54,5% – это около 5 тысяч вакантных должностей.

При этом значительная часть медиков – люди пенсионного возраста, которых насчитывается около 15%.

Что это означает для населения

Отсутствие молодых специалистов и перегрузка системы приводят к снижению качества медицинских услуг и затрудняют доступ к лечению.

Фактически жители оккупированных территорий вынуждены тратить значительно больше времени даже на базовую медицинскую помощь, что усугубляет гуманитарную ситуацию в регионе.

Автор: 

Бердянск, медицина, оккупация, Луганская область
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не знаю, радіти цьому чи співчувати? З однієї сторони співчуття людям яких Україна не змогла захистити від кацапсячої навали і вони потрапили в окупацію. А з другої сторони там багато ждали кацапню. Особисто був в Бердянську в 2021 році, знаю про що говорю.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:28 Ответить
гасіюшка гатушка
показать весь комментарий
01.05.2026 15:33 Ответить
А який сенс ходити на флюрограму як на роботу, коли її можра раз на рік тільки робити?
показать весь комментарий
01.05.2026 15:36 Ответить
Там немає приватних клінік? А чим у нас краще? Минулого року, коли мені потрібно було "на завтра" зробити КТ, перед тим як дістати стент і зробити операцію, мене записали в чергу на півтора місяці. Нахіба мені ваше КТ через півтора місяці? Але зате поряд є кілька приватних кабінетів, роби скільки завгодно і коли завгодно. Впевнений, що й там те саме.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:50 Ответить
 
 