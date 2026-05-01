В Бердянске очереди с 6 утра, в Луганской области дефицит врачей — медицинская система на ВОТ приходит в упадок

На временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается доступ к медицинским услугам — в городах наблюдаются многочасовые очереди, а в отдельных регионах остро не хватает врачей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Бердянская ГВА и Луганская ОВА.

Очереди с утра в Бердянске

В Бердянске жители вынуждены занимать очередь в поликлинику еще около 6:00 утра, чтобы пройти базовые обследования, в частности флюорографию.

Процесс получения услуги растягивается на несколько этапов – сначала люди стоят за бланками, затем заполняют документы, после чего снова ждут, чтобы подать их и получить талон.

В результате часть пациентов попадает к врачу только ближе к 11:00, тратя на это полдня.

Получение результатов также затягивается – справки выдают через несколько дней и только утром, что заставляет людей снова приходить и стоять в очередях.

Критический дефицит врачей в Луганской области

На временно оккупированной части Луганской области ситуация еще сложнее из-за нехватки медицинского персонала.

По официальным данным, дефицит врачей составляет 54,5% – это около 5 тысяч вакантных должностей.

При этом значительная часть медиков – люди пенсионного возраста, которых насчитывается около 15%.

Что это означает для населения

Отсутствие молодых специалистов и перегрузка системы приводят к снижению качества медицинских услуг и затрудняют доступ к лечению.

Фактически жители оккупированных территорий вынуждены тратить значительно больше времени даже на базовую медицинскую помощь, что усугубляет гуманитарную ситуацию в регионе.

