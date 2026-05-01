В Бердянске очереди с 6 утра, в Луганской области дефицит врачей — медицинская система на ВОТ приходит в упадок
На временно оккупированных территориях Украины стремительно ухудшается доступ к медицинским услугам — в городах наблюдаются многочасовые очереди, а в отдельных регионах остро не хватает врачей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Бердянская ГВА и Луганская ОВА.
Очереди с утра в Бердянске
В Бердянске жители вынуждены занимать очередь в поликлинику еще около 6:00 утра, чтобы пройти базовые обследования, в частности флюорографию.
Процесс получения услуги растягивается на несколько этапов – сначала люди стоят за бланками, затем заполняют документы, после чего снова ждут, чтобы подать их и получить талон.
В результате часть пациентов попадает к врачу только ближе к 11:00, тратя на это полдня.
Получение результатов также затягивается – справки выдают через несколько дней и только утром, что заставляет людей снова приходить и стоять в очередях.
Критический дефицит врачей в Луганской области
На временно оккупированной части Луганской области ситуация еще сложнее из-за нехватки медицинского персонала.
По официальным данным, дефицит врачей составляет 54,5% – это около 5 тысяч вакантных должностей.
При этом значительная часть медиков – люди пенсионного возраста, которых насчитывается около 15%.
Что это означает для населения
Отсутствие молодых специалистов и перегрузка системы приводят к снижению качества медицинских услуг и затрудняют доступ к лечению.
Фактически жители оккупированных территорий вынуждены тратить значительно больше времени даже на базовую медицинскую помощь, что усугубляет гуманитарную ситуацию в регионе.
