Оккупанты хотят включить часть ВОТ Херсонщины в круизный маршрут, - СМИ

Российские власти заявили о намерении создать круизный маршрут вдоль побережья Азовского и Черного морей с привлечением временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут подконтрольные РФ СМИ, в частности - "Таврия-ТВ" со ссылкой на Единый институт территориального планирования России.

Какие территории планируют включить

В маршрут хотят добавить часть Генического района Херсонской области.

Также в планах - оккупированные города и населенные пункты Запорожской и Донецкой областей, в частности Бердянск, Приазовское, Мариуполь, Мангуш и Новоазовск.

Что задумали оккупанты

Проект предусматривает создание комплексного туристического маршрута вдоль Азовского побережья.

По замыслу российской стороны, он должен "способствовать развитию круизного туризма".

В перспективе маршрут планируют продлить до Крыма с выходом в Черное море.

Что уже заявляли ранее

Оккупационные власти ранее озвучивали и другие инфраструктурные инициативы на захваченных территориях.

В частности, речь шла о строительстве аэропорта в Херсонской области.

Также анонсировали создание яхт-марины в районе морского порта в селе Хорлы на левобережье области.

