Оккупанты хотят включить часть ВОТ Херсонщины в круизный маршрут, - СМИ

РФ продвигает туристический маршрут через временно оккупированные территории Херсонщины с выходом в Крым

Российские власти заявили о намерении создать круизный маршрут вдоль побережья Азовского и Черного морей с привлечением временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут подконтрольные РФ СМИ, в частности - "Таврия-ТВ" со ссылкой на Единый институт территориального планирования России.

Какие территории планируют включить

В маршрут хотят добавить часть Генического района Херсонской области.

Также в планах - оккупированные города и населенные пункты Запорожской и Донецкой областей, в частности Бердянск, Приазовское, Мариуполь, Мангуш и Новоазовск.

Что задумали оккупанты

Проект предусматривает создание комплексного туристического маршрута вдоль Азовского побережья.

По замыслу российской стороны, он должен "способствовать развитию круизного туризма".

В перспективе маршрут планируют продлить до Крыма с выходом в Черное море.

Что уже заявляли ранее

Оккупационные власти ранее озвучивали и другие инфраструктурные инициативы на захваченных территориях.

В частности, речь шла о строительстве аэропорта в Херсонской области.

Также анонсировали создание яхт-марины в районе морского порта в селе Хорлы на левобережье области.

Пусть не забудут процент отчислять квартальщикам,за то что сдали все им без боя.
05.05.2026 10:29
хтось бачив чи чув, про атаки портів маріуполя, бердянська?
хтось бачив чи чув, про атаки залізниці таганрог маріуполь мелітополь чонгар?
хтось бачив чи чув, про про запобігання будівництву кацапами окремої гілки залізниці вздовж азовського моря?

зате, сьогодні, ми "побачили" переможні реляції про проліт одинокого "фламінга", а може і не "фламінга", десь у всратій чувашії за тисячу км.
05.05.2026 10:40
Очередную Булгарию заполненную свинособаками пустить на дно разве сложнее, чем танкер?
05.05.2026 10:26
Очередную Булгарию заполненную свинособаками пустить на дно разве сложнее, чем танкер?
05.05.2026 10:26
Після пари потоплених "круїзних лайнерів" у свинособак пропадуть навіть думки про такі круїзи.
05.05.2026 12:00
Так прокатайте їх так щоб кінцева зупинка вже була на концерті кобзона. Всі окупанти які знаходяться на окупованій території це всі законні цілі. І всі вони будуть знищуватися без різниці хто і що там до себе вписав
05.05.2026 10:29
Так все правильно... Можу навіть підказать "правові підстави".
1. Згідно з міжнародним законодавством, та територія - територіальні води, та прибережна зона України.
2. Згідно з міжнародним морським правом, вхід у терводи суверенної держави здійснюється лише за її дозволом, з включеними сигналами транспондера. (виключення може буть лише для кораблів, які терплять аварію).
3. Сигналу транспондера немає, аварійних сигналів - теж. Країни перебувають у стані війни.
Висновок - незаконне вторгнення неопізнаної цілі...
05.05.2026 11:12
"квартальщики" після Оману отримали оплату куйла ,за здані території Півдня України і Запоріжську АЕС,єрмак збрехати не дасть.
05.05.2026 10:46
Та хай включають, "хужє нє будєт", головне, щоб у Гундосіка була посада президента щоб він міг тирити для себе і для свого оточення тих, кого не можна піддівати критики(вступає ст.161 КК України) з бюджету і допомоги партнерів.
05.05.2026 10:30
Першим по цьому маршруту плавав (а не ходив) крейсер МацКва. Завершення наступних круїзів буде таким же.
05.05.2026 10:32
най кучкуються побільш..менше снарядів та дронів витратимо
05.05.2026 10:35
Це ти на анекдот старий, натякаєш?
"- Я три роки мучився, поки вас, бл*дей, усіх, на одному кораблі, позбирать...".
05.05.2026 11:14
Головне знати гафік турів))
05.05.2026 10:39
Бердянськ...
Березень 2022: ЗСУ знищили великий десантний корабель (ВДК) «Саратов», пошкодили «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ».Жовтень-Листопад 2024: Серія ударів БПЛА та ракетами по портовій інфраструктурі, зафіксовано пожежі та роботу швидких.Січень-Лютий 2025: Супутникові знімки підтвердили руйнування частини об'єктів порту (колишній рибзавод). [https://investigator.org.ua/ua/news-2/pivden/274054/ 1, https://www.youtube.com/watch?v=3bVf7tAHDCs#:~:text=%D0%A3%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96%2C,%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8 2, https://www.brd24.com/news/4-roky-zi-znyshchennia-vdk-saratov-u-portu-berdianska-zhaduiemo-iak-tse-bulo-ta-chy-vplynulo-na-khid-viyny.html 3, https://zaxid.net/bezpilotniki_sil_oboroni_atakuvali_port_okupovanogo_berdyanska_n1596829 4]
Маріуполь...
Лютий 2026: Сили оборони України атакували портову інфраструктуру Маріуполя, зафіксовано щонайменше два влучання по складах. Атаки відбувалися вночі.Удари поруч: Окрім порту, ЗСУ знищили ЗРК С-300 біля Маріуполя, використовуючи дрони з понад 100 кг бойової частини.Ціль атак: Основною метою є знищення логістики російських окупантів, зокрема паливних складів та баз, що використовують порт.

Ти хоч, коли "зрадойобствуєш", час від часу, роби перерви... І передишка буде - не "захекаєшся", задниця не пектиме, від безперервної "дрисні". І (що саме головне) - у тебе буде час поставить питання Гуглу, і прочитать, що він про це знає...
05.05.2026 11:22
Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили вісім суден із викраденим українським зерном.
У порту окупованого Бердянська вже друге за тиждень російське судно завантажується краденим зерном.

Росія вже відновлює залізничні шляхи в окупації та будує нову залізницю з Ростова-на-Дону до Криму. Так вона планує вивозити з України корисні копалини та завозити військову техніку, посилюючи свої війська на півдні та в Криму. Фокус

Здебільшого з заводів вивозять нібито металобрухт та відправляють до Росії через порт у захопленому Бердянську в Запорізькій області.

бо, звісно, зеленим мародерам дуже не хочеться нищити майно поважних людей.
кому належать порти?
ахметову?
ти ж любиш наших та кацапських олігархів?
05.05.2026 11:32
Ясно... У тебе вже "задниця налаштована" під "зрадой'бство"... Головне - "висраться"... Так пиши вже, що окупована територія використовується з прямого дозволу Ахметова... Піди в ДБР, та вимагай порушення кримінальної справи, за співпрацю з окупантами... От же тебе "переклинило"... "Весь мир- говно... Все бабы - бл*ди... И Солнце - долбаный фонарь...".
05.05.2026 11:39
05.05.2026 11:43
А я тобі вже давно кажу тобі, що ти - "ЗРАДОЙОБ" і "сіятель паніки"... Таких, у війну, розстрілювали, разом з диверсантами... Бо диверсант здійснює диверсію, підриваючи якийсь міст, чи ешелон, а ти "підриваєш" мізки мас людей...
05.05.2026 11:48
05.05.2026 11:52
05.05.2026 11:58
Треба постійно бити по ТОТ. Там має земля горіти і масово гинути кацапня - всі окупанти. Більш того вчитель-окупант навіть більш небезпечний ворог ніж звичайний свошник. ЗМІ пишуть про "заміщення населення". Тобто про "понаєхів з **********" на "хахляцкую халяву". Формально вони цивільні, а по суті це ті ж самі кацапські окупанти і їх треба вбивати.
05.05.2026 10:54
Бандерівці чітко це визначали... Бо, засилаючи на територію Західної України, "спеціалістів" (вчителів та медиків, у першу чергу), їх "обзадачували" роботою на НКВС. Вчителі зобов'язані були випитувать у дітей, про розмови в сім'ях, про настрої, про "підозрілих", які приходять, переважно, вночі. Медики (і фармацевти) повинні були повідомлять про характер захворювань, поранень, про напрям запиту на медичні препарати, та їх динаміку, в часі (щоб виявить можливі шляхи передачі медикаментів, "у ліс"). Тому ці дві професійні групи, ними, цілеспрямовано винищувалися...
05.05.2026 12:52
Кацапських вчителів, лікарів та попів необхідно вбивати першими.
05.05.2026 16:47
Угу. А это Бермудский треугольник
05.05.2026 10:55
Це, мабуть, для родичів задвохсочених кацапів. На білих "ладах". Як колись возили по лєнінскім мєстам"...
05.05.2026 11:42
 
 