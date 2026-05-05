На ВОТ Херсонщины люди прячут антенны, чтобы смотреть украинское ТВ - ситуация в оккупированной громаде

В оккупированной Рубановской общине в Херсонской области прячут антенны и смотрят украинское ТВ

В оккупированной Рубановской громаде на левом берегу Херсонской области местные жители продолжают смотреть украинские телеканалы, несмотря на контроль со стороны оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам начальник Рубановской сельской военной администрации Дмитрий Безридный.

Как люди смотрят украинское ТВ

По словам чиновника, часть жителей прячет спутниковые антенны, чтобы их не обнаружили оккупанты.

"Люди прятали свои спутниковые антенны, чтобы их не было видно, и смотрели украинские каналы", – отметил он.

Что происходит со связью

В общине наблюдаются постоянные перебои с электроснабжением.

"Бывает, что света нет в течение трех суток. Плохое качество связи и мобильного интернета", – сообщил Безридный.

Ситуация с российским телевидением

Оккупанты демонтировали местные антенны и установили свои, однако впоследствии возникли проблемы со спутниковым сигналом.

В результате российское телевидение исчезло, и теперь оккупационные власти пытаются перейти на эфирное вещание Т2.

Другие проблемы в общине

Жители также жалуются на низкое качество продуктов, завезенных оккупантами, и рост цен.

Кроме того, по словам местных жителей, эффективность поставляемых лекарств вызывает сомнения.

+9
Навіщо начальник Рубанівської сільської військової адміністрації Дмитро Безрідний розказує про це публічно?
Щоб рашисти ще більше обшукувати і репресували проукраїнських громадян на окупованих територіях?
05.05.2026 13:33 Ответить
+6
Дуже шкода людей, які опинилися під окупацією. Ще рік- два і вони звикнуть до порядків, які встановив окупант. Як не крути, в дітям потрібно йти до школи і будуть їх батьки здавати гроші для підтримки учнями армії окупанта. А ті, що поїхали до Європи також звикають до порядку тих країн де перебувають. Їх діти пішли до школи,вивчили ті мови. Деякі пішли до вишів,та їх батьки влаштувалися на роботу і більшість вже ніколи не повернуться до України. Це результат маленької галочки на папірці,м'який називається бюлетенем. Це результат трансляції кіносеріалу ''слуга народу''. Зробили себе і всіх нас разом. Якщо подивитися результати голосувань по Херсонській області, то вони вибрали таке життя.
05.05.2026 13:44 Ответить
+5
Ещё бы запрос рашистам послали, почему. Что за идиотизм писать о том, о чем нужно молчать
05.05.2026 13:50 Ответить
Я теж в окупації в Куп"янську також на дачі українське ТБ та радіо слухав!
05.05.2026 13:22 Ответить
Зате у нас "свобода слова", тому ніхто не ховаючись дивиться кацапське телебачення. Досі ще, досить багато вкраїнчиків, користуючись ВПНами, сидять в "одноглазниках" та "вконтакті", бо вони так звикли.
05.05.2026 13:23 Ответить
Во всем есть как говорится свои недостатки и преимущества и свобода слова не исключение
05.05.2026 13:50 Ответить
Доречі! Супутникову тарілку не можна знімати та ставити постійно! Вона потребує спеціалізованого налаштування!
05.05.2026 13:25 Ответить
все куди простіше. оргскло - відносно радіопрозоре, да там є падіння рівня сигналу тому розмір антени буде мати значення. легко протестити може кожний, на своїй тарілці та листу оргскла (просто голову можно прикрити спереду, кусочком, для тесту). і коли напрямок одного з вікон відповідає орієнтації на супутник(и) (мультифід теж працює, зрозуміло з виставлянням головок по висоті елевації, враховуючи що все буде в зеркальній проєкції, ліво перейде вправо) і коли є можливість замінити звичайне віконне скло на оргскло - то просто міняється, за ним вішається непрозора "тюль", і за нею монтується та настроюється антена. з незручностей - місце в кімнаті перед вікном займає. зі зручностей - просто настроювати та не світиться на людях (добрі самаритяни на окупованих територіях, якщо будуть знати, всерівно донесуть куди треба і кому треба) штора повинна бути сухою, після прання зразу повісити сохнути не вийде, доки не висохне, зрозуміло сигналу не буде. ну і раз в декілька років - оргскло треба буде замінити, під ультрафіолетом воно таки почне відрізнятись від звичайного і може привернути увагу. а може й не привернути )) мало хто чим там зараз вікна замість скла закриває, типу - щоб при прилёті скляних осколків не було півкімнати ))
05.05.2026 13:48 Ответить
Якщо будинок під шифером то можна на горищі їх ставити і працювати буде і кацапня не бачитиме.
05.05.2026 13:32 Ответить
..шифер значно послаблює супутниковий сигнал, хоча збільшення тарілки та заміна конвертера на більш чутливий може й допоможе..
05.05.2026 14:05 Ответить
Перевірено. Працює.
05.05.2026 14:32 Ответить
Супутниковий конвертор TWIN Inverto Black Premium IDLB-TWNL40-PREMU-OPP Працює добре.
05.05.2026 14:36 Ответить
05.05.2026 13:33 Ответить
Багато начальників так роблять! Закликають робити якусь пуйню яка може бути доказом та способом виявлення - наприклад малювати "жовту стрічку", фотографувати паспорт з ракурсом що видно місцевість і т.д. !!
Це повна хгуйня і саботаж!!
Люлей ловлять, в тому числі за допомогою камер, ждунів, трекінгу телефону , десятки способів !!!
З перших днів окупації цьому вчать!! Навіть цілі міністрині та "позитивні блогери" ( придворні) .
Все що роблять зелені медійно, все на шкоду суспільству!!!
05.05.2026 17:31 Ответить
05.05.2026 13:44 Ответить
05.05.2026 13:50 Ответить
Це завжди так робить зелений режим!!!
Всі метастази Марафону треба ліквідувати негайно!!!! Просирають же, країну проСирають !!!!...
05.05.2026 17:34 Ответить
Що значить ховають? Той, хто хоч раз налаштовував супутникову тарілку, точно знає, що навіть довбане листя вишні/горіха заведе сигнал в повний нуль. Вже мовчу про якийсь шифер та тому подібне.
05.05.2026 14:03 Ответить
Нічого не дивує,особливо коли "наші гниди"зливають інфу під&₴@м.
05.05.2026 15:55 Ответить
А чим відрізняється зомбомарафон від кацапського тв.Хіба що мовою.
05.05.2026 16:56 Ответить
05.05.2026 17:33 Ответить
 
 