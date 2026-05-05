На ВОТ Херсонщины люди прячут антенны, чтобы смотреть украинское ТВ - ситуация в оккупированной громаде
В оккупированной Рубановской громаде на левом берегу Херсонской области местные жители продолжают смотреть украинские телеканалы, несмотря на контроль со стороны оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналистам начальник Рубановской сельской военной администрации Дмитрий Безридный.
Как люди смотрят украинское ТВ
По словам чиновника, часть жителей прячет спутниковые антенны, чтобы их не обнаружили оккупанты.
"Люди прятали свои спутниковые антенны, чтобы их не было видно, и смотрели украинские каналы", – отметил он.
Что происходит со связью
В общине наблюдаются постоянные перебои с электроснабжением.
"Бывает, что света нет в течение трех суток. Плохое качество связи и мобильного интернета", – сообщил Безридный.
Ситуация с российским телевидением
Оккупанты демонтировали местные антенны и установили свои, однако впоследствии возникли проблемы со спутниковым сигналом.
В результате российское телевидение исчезло, и теперь оккупационные власти пытаются перейти на эфирное вещание Т2.
Другие проблемы в общине
Жители также жалуются на низкое качество продуктов, завезенных оккупантами, и рост цен.
Кроме того, по словам местных жителей, эффективность поставляемых лекарств вызывает сомнения.
Щоб рашисти ще більше обшукувати і репресували проукраїнських громадян на окупованих територіях?
Це повна хгуйня і саботаж!!
Люлей ловлять, в тому числі за допомогою камер, ждунів, трекінгу телефону , десятки способів !!!
З перших днів окупації цьому вчать!! Навіть цілі міністрині та "позитивні блогери" ( придворні) .
Все що роблять зелені медійно, все на шкоду суспільству!!!
Всі метастази Марафону треба ліквідувати негайно!!!! Просирають же, країну проСирають !!!!...
Багато начальників так роблять! Закликають робити якусь пуйню яка може бути доказом та способом виявлення - наприклад малювати "жовту стрічку", фотографувати паспорт з ракурсом що видно місцевість і т.д. !!
