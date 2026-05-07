Жителей Олешек на левом берегу Херсонской области готовят к эвакуации, - Лубинец

На оккупированной части левобережной Херсонской области готовится эвакуация жителей Олешек и близлежащих населенных пунктов, страдающих от гуманитарной катастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ситуация в прифронтовых городах

"Ежедневно люди в Олешках страдают от гуманитарной катастрофы, масштабных разрушений и отсутствия доступа к воде, еде, медицинской помощи и безопасности", – отметил Лубинец.

По его словам, самая худшая ситуация наблюдается в Олешках, Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке. Оккупационные силы блокируют выезд жителей и препятствуют доставке медикаментов и гуманитарных товаров.

На сегодняшний день население Олешек сократилось с 24 тысяч до около 2 тысяч, а в целом в эвакуации нуждаются более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей.

Подготовка безопасных маршрутов

Лубинец сообщил, что обратился к Международному комитету Красного Креста и омбудсмену РФ с просьбой обеспечить организацию эвакуации гражданских лиц. В ответ МККК сообщил о готовности помочь в создании безопасных гуманитарных коридоров.

"В настоящее время продолжается работа со всеми сторонами по выработке путей выезда. После согласования будут предприняты конкретные шаги для эвакуации людей, которые в этом нуждаются", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что совместная работа с международными структурами должна завершиться созданием механизма для безопасного выезда гражданских лиц на подконтрольную Украине территорию.

