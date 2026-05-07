Олешки и Голая Пристань в Херсонской области остались без базовых условий жизни, - МИД

Преступные действия России привели к гуманитарной катастрофе в ряде населенных пунктов временно оккупированной Херсонской области.

Речь идет об Олешках, Голу Пристани, Старой и Новой Збурьевке, где местные жители остались без базовых условий для жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины 6 мая.

Люди без света, еды и возможности уехать

В МИД отметили, что в этих общинах фактически разрушена инфраструктура. Отсутствуют электроснабжение и газ, а доступ к продуктам и медикаментам существенно ограничен.

По данным ведомства, оккупационные силы блокируют выезд гражданских лиц и препятствуют доставке гуманитарной помощи. Люди, которые пытаются самостоятельно покинуть территорию или найти продукты, подвергаются опасности из-за атак дронов.

Массовая изоляция и подготовка к эвакуации

В МИД сообщили, что население оккупированных громад резко сократилось - с примерно 40 тысяч до около 6 тысяч человек. В Олешках осталось ориентировочно 2 тысячи жителей, преимущественно пожилые и маломобильные люди.

По имеющимся данным, более 6 тысяч человек нуждаются в срочной помощи, среди них около 200 детей. В государственные органы уже поступило более 220 обращений по поводу эвакуации.

Украина проводит консультации с международными организациями относительно возможных путей вывоза гражданских лиц и планирует вынести вопрос гуманитарной ситуации на международные площадки.

Получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках пытается и Международный Комитет Красного Креста. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ. Ранее писали о случаях голода в городе.

