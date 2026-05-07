Олешки та Гола Пристань на Херсонщині залишилися без базових умов життя, - МЗС

Окупована Херсонщина опинилася на межі гуманітарної кризи

Злочинні дії Росії призвели до гуманітарної катастрофи в низці населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області.

Йдеться про Олешки, Голу Пристань, Стару та Нову Збур’ївку, де місцеві жителі залишилися без базових умов для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві закордонних справ України 6 травня.

Люди без світла, їжі та можливості виїхати

У МЗС зазначили, що в цих громадах фактично зруйнована інфраструктура. Відсутні електропостачання та газ, а доступ до продуктів і медикаментів суттєво обмежений.

За даними відомства, окупаційні сили блокують виїзд цивільних і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги. Люди, які намагаються самостійно залишити територію або знайти продукти, наражаються на небезпеку через атаки дронів.

Масова ізоляція та підготовка евакуації

У МЗС повідомили, що населення окупованих громад різко скоротилося — з приблизно 40 тисяч до близько 6 тисяч осіб. В Олешках залишилося орієнтовно 2 тисячі мешканців, переважно літні та маломобільні люди.

За наявними даними, понад 6 тисяч осіб потребують термінової допомоги, серед них близько 200 дітей. До державних органів уже надійшло понад 220 звернень щодо евакуації.

Україна проводить консультації з міжнародними організаціями щодо можливих шляхів вивезення цивільних і планує винести питання гуманітарної ситуації на міжнародні майданчики.

Отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках намагається і Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ. Раніше писали про випадки голоду в місті.

А в Донецьку сруть в пакети.
07.05.2026 05:04 Відповісти
Гола пристань, багатюще село, викормлене відпочиваючими. Шоб ви передохли, асвабадители.
07.05.2026 07:18 Відповісти
Саме тому подібне і геноцидять.
Заради віджиму земель місцевих для сворення власних відпочивальних зон.
Немає місцевих - нема власника - значить їхнє.
07.05.2026 11:18 Відповісти
Так ніхто - ні зеленский, ні йього все оточення не бачили ударних угруповань на кордонах у 22. Тому він і розмінував вихід з Криму. Люди проснулись в ранці - а вже все - вони під рашистами - влада втікла, ЗСУ все кинула та поїхала - наказ. зеленский просто кинув сотні тисяч українців от туди куди пишуть. Це йього, та йього режиму, геноцід для українців.
07.05.2026 09:01 Відповісти
По питанню 41 року - всі оті 2000 тисячі кілометрів укріплень, бетонні доти дзоти, мінні поля були просто покинуті ча - тому і міліони полонених тому і вермахт був у 41 під моцквою - нічого не нагадує в ******** український історії - мені нагадує дії зрадника зеленского. І до речі - якшо тобі так хріново від згадування саме цих подій - то тим кого гнида залашив на призволяще на майже всьому Півдні, у сто крат херовей. Це і є геноцід українців від міндичей.
07.05.2026 11:48 Відповісти
Спитайте в виборців 2019 року що саме їх не влаштовувало при Порошенку, що вони вирішили покінчити життя самогубством
Що конкретно їх бентежило і що в результаті вони здобули
07.05.2026 09:37 Відповісти
 
 