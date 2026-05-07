Олешки та Гола Пристань на Херсонщині залишилися без базових умов життя, - МЗС

Злочинні дії Росії призвели до гуманітарної катастрофи в низці населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області.

Йдеться про Олешки, Голу Пристань, Стару та Нову Збур’ївку, де місцеві жителі залишилися без базових умов для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві закордонних справ України 6 травня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Люди без світла, їжі та можливості виїхати

У МЗС зазначили, що в цих громадах фактично зруйнована інфраструктура. Відсутні електропостачання та газ, а доступ до продуктів і медикаментів суттєво обмежений.

За даними відомства, окупаційні сили блокують виїзд цивільних і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги. Люди, які намагаються самостійно залишити територію або знайти продукти, наражаються на небезпеку через атаки дронів.

Також читайте: Примусова присяга: ворог залучив військових до створення загону "Юнармії" в Олешках. ФОТОрепортаж

Масова ізоляція та підготовка евакуації

У МЗС повідомили, що населення окупованих громад різко скоротилося — з приблизно 40 тисяч до близько 6 тисяч осіб. В Олешках залишилося орієнтовно 2 тисячі мешканців, переважно літні та маломобільні люди.

За наявними даними, понад 6 тисяч осіб потребують термінової допомоги, серед них близько 200 дітей. До державних органів уже надійшло понад 220 звернень щодо евакуації.

Україна проводить консультації з міжнародними організаціями щодо можливих шляхів вивезення цивільних і планує винести питання гуманітарної ситуації на міжнародні майданчики.

Отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках намагається і Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ. Раніше писали про випадки голоду в місті.

Читайте: Місто в блокаді та "пекло" для цивільних - критична ситуація в окупованих Олешках