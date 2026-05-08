Україна отримала понад 120 звернень від жителів окупованих Олешків про гуманітарну катастрофу. ДОКУМЕНТ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує комунікацію з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо організації евакуації мешканців окупованих Олешків.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Уповноваженого на запит Цензор.НЕТ.

Наразі Секретаріат Уповноваженого вже скерував МКЧХ перелік громадян, які потребують допомоги, зокрема щодо їх виїзду. Інформація опрацьовується з урахуванням безпеки та норм міжнародного права.

За період з початку лютого до 5 травня 2026 року до Уповноваженого надійшло 127 звернень від мешканців Олешків. Люди повідомляють про критичну гуманітарну ситуацію: обмежений доступ до продуктів, води та медичної допомоги, постійні обстріли та бомбардування, відсутність безпечних маршрутів евакуації. Серед постраждалих – діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

У Секретаріаті Уповноваженого наголосили, що нинішня ситуація є неприпустимою та суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни. Інформація щодо порушень прав людини фіксується, проте відомості про передачу матеріалів до судових органів відсутні.

Водночас із Міністерством оборони України досягнуто узгодження, що після фіналізації та погодження відповідних заходів будуть вжиті необхідні кроки щодо забезпечення безпеки цивільного населення, яке висловило бажання полишити місто Олешки та прилеглі до нього населені пункти, з метою їх безпечного виїзду та недопущення загрози їх життю і здоров'ю. 3 правової точки зору, організація евакуаційних заходів має здійснюватися з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права з урахуванням безпекових та оперативних чинників. У цьому контексті важливим є, за можливості, забезпечення належних гарантій безпеки для цивільного населення, зокрема шляхом залучення міжнародних гуманітарних організацій (у тому числі МКЧХ), медичного супроводу та інших необхідних заходів.







Що передувало?

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.