Украина получила более 120 обращений от жителей оккупированных Олешек о гуманитарной катастрофе. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поддерживает связь с Международным комитетом Красного Креста по вопросам организации эвакуации жителей оккупированных Олешек.

Об этом говорится в ответе Секретариата Уполномоченного на запрос Цензор.НЕТ.

Подробности

На данный момент Секретариат Уполномоченного уже направил МККК перечень граждан, нуждающихся в помощи, в частности в отношении их выезда. Информация обрабатывается с учетом безопасности и норм международного права.

За период с начала февраля по 5 мая 2026 года Уполномоченному поступило 127 обращений от жителей Олешек. Люди сообщают о критической гуманитарной ситуации: ограниченный доступ к продуктам, воде и медицинской помощи, постоянные обстрелы и бомбардировки, отсутствие безопасных маршрутов эвакуации. Среди пострадавших – дети, пожилые люди и лица с инвалидностью.

В Секретариате Уполномоченного подчеркнули, что нынешняя ситуация является недопустимой и противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Информация о нарушениях прав человека фиксируется, однако сведений о передаче материалов в судебные органы нет.

Вместе с тем с Министерством обороны Украины достигнута договоренность о том, что после финализации и согласования соответствующих мер будут предприняты необходимые шаги по обеспечению безопасности гражданского населения, выразившего желание покинуть город Олешки и прилегающие к нему населенные пункты, с целью их безопасного выезда и недопущения угрозы их жизни и здоровью. С правовой точки зрения, организация эвакуационных мероприятий должна осуществляться с соблюдением норм международного гуманитарного права с учетом факторов безопасности и оперативных факторов. В этом контексте важно, по возможности, обеспечить надлежащие гарантии безопасности для гражданского населения, в частности путем привлечения международных гуманитарных организаций (в том числе МККК), медицинского сопровождения и других необходимых мер.







Что предшествовало?

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.