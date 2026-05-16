Лубінець: Було проведено перемовини щодо гуманітарної евакуації з ТОТ Херсонщини

Росія блокує гуманітарну евакуацію цивільних з окупованих на Херсонщині Олешок та сусідніх населених пунктів.

Про це в телеефірі повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти блокують евакуацію

Як розповів Лубінець, 15 травня українська влада провела перемовини щодо гуманітарної евакуації з деяких тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Херсонщини.

"Окремо ми сьогодні проводили перемовини щодо термінової гуманітарної евакуації з населених пунктів Олешки, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гола Пристань та інші. Ситуація, про яку ми вже два місяці кричимо на весь світ. Там просто гуманітарна катастрофа, там цивільні громадяни України без їжі, фактично без питної води, без ліків", - розповів омбудсмен.

За словами уповноваженого, люди на цих територіях сидять по підвалах, бо там тривають активні бойові дії.

"Російська сторона просто не випускає наших цивільних громадян. Сьогодні ми достатньо довго обговорювали різні варіанти, різні були військові з двох сторін, скажу так, обговорювався режим тиші, щоб проводилась ця гуманітарна евакуація",- сказав Лубінець.

Він зазначив, що, за даними української сторони, приблизно про 6 000 цивільних українців, включаючи маломобільних, літніх людей. Серед них також 200 дітей.

Лубінець додав, що сьогодні "ми максимально домовились про всі робочі моменти".

"Тобто, немає жодної проблеми з нашої сторони. Без розкриття деталей, але сьогодні це була максимально продуктивна робота. І в першу чергу я дякую саме українській команді, українським перемовникам, бо ми завжди приїжджаємо максимально підготовленими", - сказав омбудсмен.

Звернення до Червого Хреста

Крім того, Лубінець розповів, що неодноразово звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони терміново втрутились в цю ситуацію і провели гуманітарну евакуацію.

"Це їхній прямий мандат. Вони зобов'язані це робити. Але традиційно я отримав лист від МКЧХ - "так, ми готові, але забезпечте режим тиші і про це напряму самі домовтесь із росіянами", - сказав уповноважений.

Що передувало?

Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.

Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.

В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

