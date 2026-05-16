Лубинец: Были проведены переговоры о гуманитарной эвакуации из ВОТ Херсонщины
Россия блокирует гуманитарную эвакуацию мирных жителей из оккупированных в Херсонской области Олешко и соседних населенных пунктов.
Об этом в эфире телеканала сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты блокируют эвакуацию
Как рассказал Лубинец, 15 мая украинские власти провели переговоры о гуманитарной эвакуации из некоторых временно оккупированных россиянами населенных пунктов Херсонской области.
"Отдельно мы сегодня вели переговоры о срочной гуманитарной эвакуации из населенных пунктов Олешки, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Голая Пристань и других. Ситуация, о которой мы уже два месяца кричим на весь мир. Там просто гуманитарная катастрофа, там гражданские жители Украины без еды, фактически без питьевой воды, без лекарств", - рассказал омбудсмен.
По словам уполномоченного, люди на этих территориях сидят в подвалах, потому что там продолжаются активные боевые действия.
"Российская сторона просто не выпускает наших гражданских лиц. Сегодня мы достаточно долго обсуждали различные варианты, присутствовали военные с обеих сторон, скажу так, обсуждался режим тишины, чтобы была проведена эта гуманитарная эвакуация", - сказал Лубинец.
Он отметил, что, по данным украинской стороны, речь идет примерно о 6 000 гражданских украинцев, включая маломобильных и пожилых людей. Среди них также 200 детей.
Лубинец добавил, что сегодня "мы максимально договорились обо всех рабочих моментах".
"То есть, нет никаких проблем с нашей стороны. Не раскрывая деталей, но сегодня это была максимально продуктивная работа. И в первую очередь я благодарю именно украинскую команду, украинских переговорщиков, потому что мы всегда приезжаем максимально подготовленными", - сказал омбудсмен.
Обращение к Красному Кресту
Кроме того, Лубинец рассказал, что неоднократно обращался к Международному комитету Красного Креста, чтобы они срочно вмешались в эту ситуацию и провели гуманитарную эвакуацию.
"Это их прямой мандат. Они обязаны это делать. Но традиционно я получил письмо от МККК - "да, мы готовы, но обеспечьте режим тишины и об этом напрямую договоритесь с россиянами", - сказал уполномоченный.
Что предшествовало?
В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
Людям треба вижити!! Це для цивільних головне!!
. Але вони теж гинуть - багато мін. Особливо жах був поки сніг був