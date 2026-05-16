В оккупированных Олешках может оставаться до 2 тысяч жителей, в том числе - 47 детей, люди голодают, - ГВА

По данным городской администрации, в оккупированных Олешках в Херсонской области может находиться около двух тысяч гражданских лиц, в том числе 47 детей. В то же время волонтер и уроженка Олешек Ксения Архипова, помогающая людям выехать из города и координирующая доставку продовольствия в город, считает, что жителей меньше, около 1700–1800 человек.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода" "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Город заблокирован, люди голодают

По словам начальницы городской военной администрации Татьяны Гасаненко, в оккупированных Олешках зимой и весной этого года люди массово гибли от голода и холода.

"Мне известно, что даже муку продавали стаканами, и стоила она довольно дорого. Впрочем, денег в городе фактически нет: даже те условные социальные выплаты, которые пообещали оккупанты, хотя, согласно Женевским конвенциям, именно они обязаны заботиться о людях на временно оккупированных территориях, получить почти невозможно. Чтобы оформить помощь, нужно ехать в Скадовск. А это та самая дорога, которая постоянно обстреливалась еще до наступления зимы, и на которой всегда гибли люди", - сказала Гасаненко.

По словам главы ГВА, российские военные силой забирают продовольствие у жителей оккупированных Олешек.

"Нам известно, что люди гибли, пытаясь защитить свои продукты от оккупантов... Эти негодяи пытались отобрать еду и лишали жизни каждого, кто просто мешал им пройти в подвал, где хранились последние запасы для выживания. То, что происходит в городе - просто ужасно", - сказала Гасаненко.

За все время изоляции в Олешки прорвалось лишь несколько машин с продовольствием, говорят волонтеры.

По словам Гасенко, сейчас люди в городе снова голодают.

Волонтер Архипова ведет реестр погибших в городе с осени 2025 года. Заносит в него всех: погибших от холода, голода, атак дронов, есть графа: "расстрелянные". По словам Архиповой, по ее подсчетам, в городе этой зимой погибли более 300 человек.

Что предшествовало?

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

