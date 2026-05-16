В оккупированных Олешках может оставаться до 2 тысяч жителей, в том числе - 47 детей, люди голодают, - ГВА

Ситуация в Олешках: в оккупированном городе люди голодают

По данным городской администрации, в оккупированных Олешках в Херсонской области может находиться около двух тысяч гражданских лиц, в том числе 47 детей. В то же время волонтер и уроженка Олешек Ксения Архипова, помогающая людям выехать из города и координирующая доставку продовольствия в город, считает, что жителей меньше, около 1700–1800 человек.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода" "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Город заблокирован, люди голодают 

По словам начальницы городской военной администрации Татьяны Гасаненко, в оккупированных Олешках зимой и весной этого года люди массово гибли от голода и холода.

"Мне известно, что даже муку продавали стаканами, и стоила она довольно дорого. Впрочем, денег в городе фактически нет: даже те условные социальные выплаты, которые пообещали оккупанты, хотя, согласно Женевским конвенциям, именно они обязаны заботиться о людях на временно оккупированных территориях, получить почти невозможно. Чтобы оформить помощь, нужно ехать в Скадовск. А это та самая дорога, которая постоянно обстреливалась еще до наступления зимы, и на которой всегда гибли люди", - сказала Гасаненко.

По словам главы ГВА, российские военные силой забирают продовольствие у жителей оккупированных Олешек.

"Нам известно, что люди гибли, пытаясь защитить свои продукты от оккупантов... Эти негодяи пытались отобрать еду и лишали жизни каждого, кто просто мешал им пройти в подвал, где хранились последние запасы для выживания. То, что происходит в городе - просто ужасно", - сказала Гасаненко.

За все время изоляции в Олешки прорвалось лишь несколько машин с продовольствием, говорят волонтеры.

По словам Гасенко, сейчас люди в городе снова голодают.

Волонтер Архипова ведет реестр погибших в городе с осени 2025 года. Заносит в него всех: погибших от холода, голода, атак дронов, есть графа: "расстрелянные". По словам Архиповой, по ее подсчетам, в городе этой зимой погибли более 300 человек.

Что предшествовало?

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и к российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

+1
В Олешках, мабуть ще чекають на оті шатли, від зеленського верещучки і шмигаля і стефанчука з аброхамієм???
Грошей і часу, урядовці чимало витратили ….
16.05.2026 23:23 Ответить
ну ситуацiя сам на сам, щось змiнилось?!
16.05.2026 23:21 Ответить
В Олешках, мабуть ще чекають на оті шатли, від зеленського верещучки і шмигаля і стефанчука з аброхамієм???
Грошей і часу, урядовці чимало витратили ….
16.05.2026 23:23 Ответить
а щож МЗС ? потрібно якийсь ООН збірати , якісь заяви робити на міжнародному рівні. алеж вони у Київі у кабінетах там якісь окуповані українці гинуть. вони вважають що то не їх справа.
16.05.2026 23:27 Ответить
Та немає тем голоду. Добровільно сидять ще й 80 000 пішло в армію на контракт з ТОТ запорізьської та херсонької області, була тут стаття і відоси як чергою в автобуси сідають мужички. Без бусіків, тцк та жінок верещащих.
16.05.2026 23:31 Ответить
ага дімон-кацапон розкажи як в чергу на той світ "мужики " з Олешок грузяться стаття де була в ізветіях?
16.05.2026 23:37 Ответить
Сам ти кацапон, тут на цензорі була. Шукай бидляк сам.
16.05.2026 23:53 Ответить
Вибачте то для вас кожна окупована територія України то ждуни та зрадники? І я наприклад слава богу не був в окупації і що і як, які обставини там у людей не відомо. То ж розповідати на Цензорі то одне, але думаю інше коли перед обличчям автомат загарбника. Тим паче тут в архівах нових можна знайти як люди півдня виходили з голими руками на танки після того як силовики повтікали разом з владою.
16.05.2026 23:59 Ответить
Якби це Ізраїль арабів мордував, то ООН вже б весь на вухах стояв. А так парашці глибоко начхать на те ООН, от вони, щоб знову не виглядати безпорадними будуть дивитись у іншу сторону. Й наше
мзс з цим нічого зробити не зможе.
16.05.2026 23:42 Ответить
Цензор, ви ж писали що там юнармія (путлєрюгєнд) вже і 200 охочих дітей вступили))
16.05.2026 23:29 Ответить
16.05.2026 23:30 Ответить
Чекаємо аналогічних підрахунків по окупованих Мелітополю, Бердянську, Сімферополю і Севастополю, і чим ми можемо допомогти оккунированным. Може гроші перерахувати або речі якісь передати?
16.05.2026 23:35 Ответить
А ти харош) вмієш в сарказм
16.05.2026 23:54 Ответить
У Херсонській області розпочалися тактико-спеціальні навчання за участю ЗЄлєнського
чи підготовка до сво ?
по придушеннню україського спротиву ?
потужні навчання, чи не так ?

16.05.2026 23:35 Ответить
 
 