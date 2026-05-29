Путін: Росія готова до перемовин з Україною, війна "йде до завершення"
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що війна в Україні нібито "наближається до завершення", а підстави для цього йому буцімто дає "ситуація на полі бою".
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
Про Україну
"Конфлікт наближається до завершення. Я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, щодня", - цинічно оголосив Путін.
При цьому диктатор додав, що певні "контакти по Україні" наразі зберігаються, хоча реальні переговори не ведуться. Водночас він вкотре заявив про нібито "готовність Москви до діалогу про мир", проте конкретні терміни припинення вогню чи завершення бойових дій назвати відмовився, зауваживши, що в умовах активної війни це "необачно".
Чому заяви Путіна не відповідають реальності?
Слова очільника Кремля про "наступ на всіх напрямках" є звичайною маніпуляцією для внутрішнього споживача. Останні місяці на фронті демонструють суттєве уповільнення та зниження темпів просування російських окупаційних військ.
- Аналітики проєкту DeepState нещодавно зафіксували успішні контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Унаслідок точкових ударів та контрвипадів українські захисники змогли відкинути ворога та повернути під свій контроль щонайменше 46 квадратних кілометрів території.
нещодавно натрапив на якийсь кацапський ватний тєлєграм типа "воєнноє..." щось там.
від їхнього огляду обстановки на фронтах
косилисина на голові стала дибки - "наши заняли уже..." десь кілометрів за двадцять вглиб України від реальної лінії фронту.
кацапи один одного накручують і істєрять
Такий документ зобов'язує людину самостійно прибути до пункту збору без додаткової повістки. За неявку "для уточнення даних" можуть настати обмеження: заборона на виїзд з країни, керування автомобілем, реєстрацію ФОП та самозайнятості, оформлення кредитів, а також реєстрацію транспорту та нерухомості - до моменту явки до військкомату або підтвердження поважної причини неявки.
Запасників викликають до військкоматів і намагаються відправити на військові збори, де схиляють до підписання контрактів, пропонують записатися до мобілізаційного резерву.
До речі, правозахисники радять цього уникати, оскільки резервісти отримують статус військовослужбовців і зобов'язані виконувати накази та проходити збори, тоді як відмова від вступу до резерву не тягне за собою юридичних наслідків.
Навіщо його слухати?
Значит тёрки с зедротиной ведутся.
Дудаев: росія завжди прагне перемовин лише тоді, коли.....