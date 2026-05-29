Путін: Росія готова до перемовин з Україною, війна "йде до завершення"

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що війна в Україні нібито "наближається до завершення", а підстави для цього йому буцімто дає "ситуація на полі бою".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ. 

Про Україну

"Конфлікт наближається до завершення. Я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, щодня", - цинічно оголосив Путін.

При цьому диктатор додав, що певні "контакти по Україні" наразі зберігаються, хоча реальні переговори не ведуться. Водночас він вкотре заявив про нібито "готовність Москви до діалогу про мир", проте конкретні терміни припинення вогню чи завершення бойових дій назвати відмовився, зауваживши, що в умовах активної війни це "необачно". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін цинічно звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії

Чому заяви Путіна не відповідають реальності?

Слова очільника Кремля про "наступ на всіх напрямках" є звичайною маніпуляцією для внутрішнього споживача. Останні місяці на фронті демонструють суттєве уповільнення та зниження темпів просування російських окупаційних військ.

  • Аналітики проєкту DeepState нещодавно зафіксували успішні контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Унаслідок точкових ударів та контрвипадів українські захисники змогли відкинути ворога та повернути під свій контроль щонайменше 46 квадратних кілометрів території.

Читайте також: Процес укладання мирної угоди між Україною та РФ є довготривалим і складним, - Пєсков

Топ коментарі
+11
Потвора
29.05.2026 20:13 Відповісти
+9
Дали б F16 в 22р. разом з "томагавками",- вже давно, з'явилися б підстави...
29.05.2026 20:13 Відповісти
+7
Дурілка пустоголова як завжди херню несе.
29.05.2026 20:14 Відповісти
І путін такий молодий, тьфу.
29.05.2026 20:12 Відповісти
якби ж тільки один хутін !

нещодавно натрапив на якийсь кацапський ватний тєлєграм типа "воєнноє..." щось там.

від їхнього огляду обстановки на фронтах коси лисина на голові стала дибки - "наши заняли уже..." десь кілометрів за двадцять вглиб України від реальної лінії фронту.

кацапи один одного накручують і істєрять

29.05.2026 21:09 Відповісти
29.05.2026 20:13 Відповісти
29.05.2026 20:13 Відповісти
29.05.2026 20:14 Відповісти
Але ж всім відомо,що він має на увазі.Або просто говорить,як про дух анкоріджа,щоб тягнути війну.
29.05.2026 20:15 Відповісти
Если они будут готовы остановиться на линии разграничения, нельзя вестись. А гнать за поребрик. Потому что они согласятся только от безисходности. Сбегут, но Трампу скажут, что закрепить за ними то, что они вписали в свою бумажку.
29.05.2026 20:15 Відповісти
Про "наближення кінця війни" він говорить у іншому підтексті. Він має на увазі перемогу рашки, бо ж вони, з його слів " наступають з усіх напрямків".
29.05.2026 20:28 Відповісти
Это конечно очень сложно понять - но мы сейчас имеем в основном преимущество за счет того что мы в обороне, и дроны в обороне - это ультимативное решение. Но если мы из обороны выйдем и попробуем атаковать - то ситуация развернется ровно в противоположную сторону. Наши пацаны точно так же сделаны из мяса и костей, и точно так же умирают если в них ударить чем то с килограммом взрывчатки. А мы такого допустить не можем, никакая земля не стоит жизней наших солдат. Тем более что если солдаты будут живы и целы - у них еще будут возможности вернуть нашу землю когда россияне начнут друг друга резать, а если они погибнут - такой возможности не будет. Когда то в начале 90х азербайджанцы получили крепко, и потеряли территории. Но они ничего не забыли, они подготовились и вернули свое.
29.05.2026 20:28 Відповісти
То есть если они начнуть тикать, не надо занимать их освобожденные позиции на нашей оккупированной земле?
29.05.2026 20:31 Відповісти
Это совершенно разные вещи. Если ты создал выгодную ситуацию и ей воспользовался - ты молодец. Либо если ситуация создалась сама собой - то ей все равно стоит воспользоваться. А вот биться башкой о бетонную стену - не нужно. Нужно сделать так чтобы стена еле держалась - и вот тогда ее просто нужно будет толкнуть
29.05.2026 20:34 Відповісти
В Харьковской области при отступлении орков мы не смогли за ними угнаться и они потом вернулись наполовину назад по террритории
29.05.2026 20:37 Відповісти
Странное сравнение. В тот момент наши создали правильную и выгодную ситуацию которой воспользовались с просто феноменальной эффективностью, сохранив множество жизней наших солдат вернули огромные территории. Чтобы назад захватить их часть - орки положили сотню тысяч жизней своих упырей и пару лет времени. Вот в этом и заключалась разница - создать и воспользоваться ситуацией - и башкой проламывать бетонные стены.
29.05.2026 20:42 Відповісти
нє-нє-нє!! ви ще не готові, чорні лєбєді ще в дорозі.
29.05.2026 20:15 Відповісти
почав здогадуватися що ділди на палках воювали менше аніж кацапи сьогодні ?
29.05.2026 20:16 Відповісти
ділди на палках.... це епічно!!!!!!! Безсовісно краду і буду використовувати!!!!!
29.05.2026 21:03 Відповісти
Військкомати в Росії масово розсилають чоловікам призовного віку та тим, хто перебуває в запасі, листи з вимогою з'явитися "за повісткою", "за приписом", "для уточнення даних" або щоб "закрити повістку".

Такий документ зобов'язує людину самостійно прибути до пункту збору без додаткової повістки. За неявку "для уточнення даних" можуть настати обмеження: заборона на виїзд з країни, керування автомобілем, реєстрацію ФОП та самозайнятості, оформлення кредитів, а також реєстрацію транспорту та нерухомості - до моменту явки до військкомату або підтвердження поважної причини неявки.
29.05.2026 20:16 Відповісти
Tиск чиниться, зокрема, на строковиків і студентів, яких за законом не можна мобілізовувати.
Запасників викликають до військкоматів і намагаються відправити на військові збори, де схиляють до підписання контрактів, пропонують записатися до мобілізаційного резерву.
До речі, правозахисники радять цього уникати, оскільки резервісти отримують статус військовослужбовців і зобов'язані виконувати накази та проходити збори, тоді як відмова від вступу до резерву не тягне за собою юридичних наслідків.
29.05.2026 20:19 Відповісти
"а там наші війська наступають на всіх напрямках, Гєрасімов нє даст соврать "
29.05.2026 20:17 Відповісти
Пишу для холодного яра!!! Ну і всім хто робить сперечання , типа 73 процен , це вам по руські)) я з Волині, Володимир, це так для вас , мій дід був в Бандерах , і я десь воюю, будь ласка накінець станьте людьми , не живіт вчорашнім днем !!! Тепер скажу чому , що не ракета , зел винуватий !!! Будьте людьми коли згадується наша влада (під) Ів , будь ласка згадайте хто цю ракету запустив!!! ( А то достали , а якщо не якщо до ***.ло би не напав!!!
29.05.2026 20:18 Відповісти
Ну мене тут видаляють , но бо редактори не воюють
29.05.2026 20:20 Відповісти
29.05.2026 20:22 Відповісти
Можна і не читати. Все те ж саме - ми готові до миру=капітуляції України, ми перемагаємо, цілі есвєо будуть виконані.

Навіщо його слухати?
29.05.2026 20:23 Відповісти
Ну з іншого боку це дуже добре що московським режимом керує такий шизоїд-неадекват. Якби на Сосії був розумний керівник то Україні дійсно було б дуже погано. Чесно кажучи я Ху'йла переоцінив думаючи що воно ще рік назад погодиться на трампівське перемир'я зі зняттям санкцій, і повністю відновить свою армію, в тей час коли Україна розвалюватиметься від внутрішніх чвар і виборів. І все що Ху'йлу залишиться це добити те що залишиться від України. Слава Богу що Бог не дав Ху'йлу розуму а піна і злість заліпила йому очі. Зі скаженою собакою легше воювати ніж з розсудливою. Нехай Ху'йлу і далі його радники сцють йому в очі
29.05.2026 20:28 Відповісти
Если бы там был умный руководитель - войны бы не было. Умный негодяй продолжал бы держать свою страну в черном теле, при этом воруя даже не миллиардами а триллионами. И ему было бы совершенно глубоко насрать на все геополитическое величие, а на то которое не насрать - он бы просто мог купить. Именно благодаря - хотя это не очень подходящее слово - тому что к власти в рф пришел упоротый недалекий вор с комплексом неполноценности - мы и имеем то что имеем. Но именно он и закроет проект "россия". Правда очень дорогой для нас ценой.
29.05.2026 20:32 Відповісти
Зате хтось відкриє проект - "Китай - євразійська держава..."
29.05.2026 20:35 Відповісти
До речі - щоб ти знав: до 18 століття лінія поділу Європи і Азії, європейськими географами, проводилася по кордону Московії... Лише при Катерині ІІ вона була перенесена на Урал...
29.05.2026 20:42 Відповісти
Коли путіним буде відданий наказ про безстрокове припинення вогню по всій лінії ЛБЗ - тоді буде ясно, що росія готова до переговорів і вони почнуться.
29.05.2026 20:30 Відповісти
29.05.2026 20:31 Відповісти
В папочці що йому дають, написано що він перемагає. Тим паче, він Собіратєль земель і православний святий всіх трьох наших Лавр. І ніхто йому нічого іншого не скаже.
29.05.2026 20:32 Відповісти
немає віри кацапам від слова зовсім!…
29.05.2026 20:35 Відповісти
Че, раз путька для внутреннего плебса это заявил неужели действительно договорнячок близко?
29.05.2026 20:35 Відповісти
Значит тёрки с зедротиной ведутся.
29.05.2026 20:39 Відповісти
..для України початок перемовин з Московією має сенс тільки після відповзання ***** на кордони 2013го року..
29.05.2026 20:42 Відповісти
Заскавчила бункерна криса - це добре
29.05.2026 20:44 Відповісти
УВааа, уВаааа, уВаааа... Чого ***** не сказав, як давічЄ?
29.05.2026 20:45 Відповісти
Всё ясно, стадо ватное готовят к победе а вот поверит ли стадо это большой вопрос, оно конечно стадо, но объявить о победе не захватив даже Донбасс это перебор даже для ватноголовых, могут и на ноль с выводком помножить как Николашку
29.05.2026 20:47 Відповісти
Николашку помножили не потому что не победил, а потому что даже до самых тупых и дремучих дошло что подыхать не хочется. Революцию замутили те кто очень не хотел идти на фронт. Хотя и те кто уже был на фронте - воевать не хотели совсем, и при первой же возможности - штык в землю и по домам. Тогда еще не знали что можно платить по 200 тыщ в месяц и воюй на здоровье. Правда в таком случае Российская Империя кончилась еще году в 1915...
29.05.2026 21:20 Відповісти
Ну не скажи, покоцаная царская армия, огромные потери, всё это могло бы проканать при победном исходе, параде в Берлине, а так победы нет, трупов куча, перспектив ноль и только при этих условиях сработала большевицкая пропаганда и я не уверен что на болотах не появятся новые большевики, анархисты и эсеры которые помножат на ноль и ***** и *****бад.
29.05.2026 21:29 Відповісти
Ну естественно, но уже в 17 году стало понятно что БВЗТД "Берлин Вена за три дня" не получаются вот совсем никак. Мне кажется что сейчас уже в рф примерно такое состояние, причем и тогда и сейчас на исконно-посконных землях никакой движухи не было, более того - сейчас летит и прилетает туда и тревожит нежную нервную систему глубинного народа. Потому и усталость от войны среди населения копится куда как быстрее чем тогда, тем более что тогда в целом все население жило в глубокой жопе, и война не так уж сильно ухудшила их состояния, один хрен привыкли голодать - и тем не менее даже такое неизбалованное достатком стадо начало все это доставать до печенок. Что уж говорить про современное российское общество, которое уж точно совершенно неидеологизировано, никакой духовной скрепы в сраке в принципе не имеет, и терпеть совершенно не готово. Равно как и современные российские элиты. Вот не знаю, читаю и слушаю российские источники и чую как чем то оттуда веет таким чего все эти годы не было. Понятно что говнецом припахивает как всегда, но похоже в говно добавили дрожжей.
29.05.2026 21:37 Відповісти
Да, там если движуха начнётся то революция 17 года и всё что за ней последовало покажется утренником в детском саду по сравнению с тем что будут творить нынешние лишнехромосомные особи а я всё таки подозреваю что движуха таки будет.
29.05.2026 21:41 Відповісти
ДУмаю будет. Нет в принципе ни одного фактора который бы показывал что то что соединяет регионы рф вместе. Ну что ***** общего у чукчи, жителя Калининграда, дагестанца и кубанского кизяка? Ничего общего кроме возможности как то всем встретиться кроме как в посадке на развалинах украинского села. Встретиться и там же и остаться. Больше ничего общего у них тупо нет. Как только закончатся бабки - а они вместе с нефтью закончатся - будет "ты кто такой?давай - до свиданья"
29.05.2026 22:00 Відповісти
Пиня йде до завершення... Буде висіти як кабан лісовий
29.05.2026 20:47 Відповісти
Репетиціїї вже почалися.
29.05.2026 20:53 Відповісти
нє нє нє одного його замало!!! Має бути группа таварісчей!!!!!
29.05.2026 21:04 Відповісти
эта нацистская сволочь витает в своём созданном мире совершенно далёком от реального мира!*****, что тут ещё скажешь...
29.05.2026 20:48 Відповісти
А что случилось?
29.05.2026 20:57 Відповісти
Опять же - нужно понимать. Готов ***** к переговорам или не готов - он же не сможет сказать что мы готовы к переговорам потому что мы уже очутились по всем уровням в глубоком тупике который запахом напоминает жопу - и потому готовы к чему то. Нет, естественно он скажет что мол мы сейчас в такой обалденной ситуации, что денацификация обгоняет демилитаризацию и вообще весь смысл СВО был в том чтобы дойти до Малой Токмачки и умереть. И мы дошли, и умерли - потому у нас все хорошо. Потому его базар вообще если и стоит слушать - то только с этой стороны. А дальше будет видно.
29.05.2026 20:58 Відповісти
ХЛО - ПНХ!!!
29.05.2026 21:21 Відповісти
Ботокс прямо в мозок вкололи?
29.05.2026 21:21 Відповісти
обоссанная вата протекла и замкнула скрепы
29.05.2026 21:54 Відповісти

Дудаев: росія завжди прагне перемовин лише тоді, коли.....
29.05.2026 21:31 Відповісти
путін - *****
29.05.2026 21:33 Відповісти
Уре! Уре! Уре!
29.05.2026 21:46 Відповісти
путін захоплює Україну скоріше ніж його армія
29.05.2026 21:52 Відповісти
 
 