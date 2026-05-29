Путін: Росія готова до перемовин з Україною, війна "йде до завершення"

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що війна в Україні нібито "наближається до завершення", а підстави для цього йому буцімто дає "ситуація на полі бою".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Україну

"Конфлікт наближається до завершення. Я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, щодня", - цинічно оголосив Путін.

При цьому диктатор додав, що певні "контакти по Україні" наразі зберігаються, хоча реальні переговори не ведуться. Водночас він вкотре заявив про нібито "готовність Москви до діалогу про мир", проте конкретні терміни припинення вогню чи завершення бойових дій назвати відмовився, зауваживши, що в умовах активної війни це "необачно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін цинічно звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії

Чому заяви Путіна не відповідають реальності?

Слова очільника Кремля про "наступ на всіх напрямках" є звичайною маніпуляцією для внутрішнього споживача. Останні місяці на фронті демонструють суттєве уповільнення та зниження темпів просування російських окупаційних військ.

Аналітики проєкту DeepState нещодавно зафіксували успішні контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Унаслідок точкових ударів та контрвипадів українські захисники змогли відкинути ворога та повернути під свій контроль щонайменше 46 квадратних кілометрів території.

Читайте також: Процес укладання мирної угоди між Україною та РФ є довготривалим і складним, - Пєсков





