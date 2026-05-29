Путин: Россия готова к переговорам с Украиной, война "близится к завершению"
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что война в Украине якобы "близится к завершению", а основания для этого ему якобы дает "ситуация на поле боя".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
Об Украине
"Конфликт приближается к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают на всех направлениях. Ну, вы же видите, каждый день", — цинично заявил Путин.
При этом диктатор добавил, что определенные "контакты по Украине" пока сохраняются, хотя реальные переговоры не ведутся. В то же время он в очередной раз заявил о якобы "готовности Москвы к диалогу о мире", однако конкретные сроки прекращения огня или завершения боевых действий назвать отказался, отметив, что в условиях активной войны это "неосмотрительно".
Почему заявления Путина не соответствуют реальности?
Слова главы Кремля о "наступлении на всех направлениях" являются обычной манипуляцией для внутреннего потребителя. Последние месяцы на фронте демонстрируют существенное замедление и снижение темпов продвижения российских оккупационных войск.
- Аналитики проекта DeepState недавно зафиксировали успешные контрнаступательные действия Сил обороны Украины на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Вследствие точечных ударов и контрнаступлений украинские защитники смогли отбросить врага и вернуть под свой контроль не менее 46 квадратных километров территории.
нещодавно натрапив на якийсь кацапський ватний тєлєграм типа "воєнноє..." щось там.
від їхнього огляду обстановки на фронтах
косилисина на голові стала дибки - "наши заняли уже..." десь кілометрів за двадцять вглиб України від реальної лінії фронту.
кацапи один одного накручують і істєрять
Такий документ зобов'язує людину самостійно прибути до пункту збору без додаткової повістки. За неявку "для уточнення даних" можуть настати обмеження: заборона на виїзд з країни, керування автомобілем, реєстрацію ФОП та самозайнятості, оформлення кредитів, а також реєстрацію транспорту та нерухомості - до моменту явки до військкомату або підтвердження поважної причини неявки.
Запасників викликають до військкоматів і намагаються відправити на військові збори, де схиляють до підписання контрактів, пропонують записатися до мобілізаційного резерву.
До речі, правозахисники радять цього уникати, оскільки резервісти отримують статус військовослужбовців і зобов'язані виконувати накази та проходити збори, тоді як відмова від вступу до резерву не тягне за собою юридичних наслідків.
Навіщо його слухати?
Значит тёрки с зедротиной ведутся.
Відео інтервью тут:
Дудаев: росія завжди прагне перемовин лише тоді, коли.....