Путин: Россия готова к переговорам с Украиной, война "близится к завершению"

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что война в Украине якобы "близится к завершению", а основания для этого ему якобы дает "ситуация на поле боя".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"Конфликт приближается к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают на всех направлениях. Ну, вы же видите, каждый день", — цинично заявил Путин.

При этом диктатор добавил, что определенные "контакты по Украине" пока сохраняются, хотя реальные переговоры не ведутся. В то же время он в очередной раз заявил о якобы "готовности Москвы к диалогу о мире", однако конкретные сроки прекращения огня или завершения боевых действий назвать отказался, отметив, что в условиях активной войны это "неосмотрительно".

Почему заявления Путина не соответствуют реальности?

Слова главы Кремля о "наступлении на всех направлениях" являются обычной манипуляцией для внутреннего потребителя. Последние месяцы на фронте демонстрируют существенное замедление и снижение темпов продвижения российских оккупационных войск.

Аналитики проекта DeepState недавно зафиксировали успешные контрнаступательные действия Сил обороны Украины на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Вследствие точечных ударов и контрнаступлений украинские защитники смогли отбросить врага и вернуть под свой контроль не менее 46 квадратных километров территории.

