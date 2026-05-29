Путин цинично обвинил Украину в падении дрона на дом в Румынии

Российский диктатор Владимир Путин попытался снять с РФ ответственность за очередной инцидент с нарушением воздушного пространства НАТО. Он заявил, что в жилой дом в Румынии врезался "украинский дрон".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил российским СМИ.

Что говорит диктатор?

Путин начал оправдываться, что без экспертизы обломков якобы "никто не может утверждать происхождение БПЛА", но сразу же обвинил Киев.

По его версии, украинские беспилотники якобы постоянно залетают в другие страны, а первая реакция мира всегда "русские бьют". Лидер Кремля предложил провести "объективное расследование", если России передадут обломки.

"Мы знаем, что украинские дроны залетали и в Финляндию. И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такой же, как сейчас вот в Румынии. Ой, беда. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что это не имеет ничего общего с российскими летательными аппаратами. А это дроны украинского происхождения. Они сбились с курса", — утверждает Путин.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что беспилотник, атаковавший жилой дом, был российским ("Герань"):

"Мы знаем его траекторию, знаем, где он пролетал через Украину, знаем, где он вошел в Румынию. Он был частью роя из 43 российских дронов, из которых только один достиг территории Румынии... Когда дроны проходили через украинскую территорию, некоторые из них были сбиты, а один, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию и приблизился к Галацу".

Дан добавил, что ответственность за инцидент лежит на России.

