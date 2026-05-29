Путин цинично обвинил Украину в падении дрона на дом в Румынии
Российский диктатор Владимир Путин попытался снять с РФ ответственность за очередной инцидент с нарушением воздушного пространства НАТО. Он заявил, что в жилой дом в Румынии врезался "украинский дрон".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил российским СМИ.
Что говорит диктатор?
Путин начал оправдываться, что без экспертизы обломков якобы "никто не может утверждать происхождение БПЛА", но сразу же обвинил Киев.
По его версии, украинские беспилотники якобы постоянно залетают в другие страны, а первая реакция мира всегда "русские бьют". Лидер Кремля предложил провести "объективное расследование", если России передадут обломки.
"Мы знаем, что украинские дроны залетали и в Финляндию. И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такой же, как сейчас вот в Румынии. Ой, беда. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что это не имеет ничего общего с российскими летательными аппаратами. А это дроны украинского происхождения. Они сбились с курса", — утверждает Путин.
Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что беспилотник, атаковавший жилой дом, был российским ("Герань"):
"Мы знаем его траекторию, знаем, где он пролетал через Украину, знаем, где он вошел в Румынию. Он был частью роя из 43 российских дронов, из которых только один достиг территории Румынии... Когда дроны проходили через украинскую территорию, некоторые из них были сбиты, а один, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию и приблизился к Галацу".
Дан добавил, что ответственность за инцидент лежит на России.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
- Председатель Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.
- Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба щоб це започаткування стало масовим і його перейняли й інші країни.
І Польща могла б зробити теж саме ще раніше, коли у вересні 2025 року там був зафіксований масовий заліт російських безпілотників (типа "гераньки"). Бо ця кремлівська лиса потвора шукає ще більшої "двіжухи" і перевіряє Захід на "слабо", то рашкостану давно треба вказати на його справжнє місце біля параші.
Нічого іншого від патологічного брехуна не могло бути!
Скільки вде можна хвалити ворога ? Бути цинічним , для ворога , це комплімент !