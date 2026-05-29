Путин цинично обвинил Украину в падении дрона на дом в Румынии

Российский диктатор Владимир Путин попытался снять с РФ ответственность за очередной инцидент с нарушением воздушного пространства НАТО. Он заявил, что в жилой дом в Румынии врезался "украинский дрон".

Что говорит диктатор?

Путин начал оправдываться, что без экспертизы обломков якобы "никто не может утверждать происхождение БПЛА", но сразу же обвинил Киев.

По его версии, украинские беспилотники якобы постоянно залетают в другие страны, а первая реакция мира всегда "русские бьют". Лидер Кремля предложил провести "объективное расследование", если России передадут обломки.

"Мы знаем, что украинские дроны залетали и в Финляндию. И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такой же, как сейчас вот в Румынии. Ой, беда. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что это не имеет ничего общего с российскими летательными аппаратами. А это дроны украинского происхождения. Они сбились с курса", — утверждает Путин.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что беспилотник, атаковавший жилой дом, был российским ("Герань"):

"Мы знаем его траекторию, знаем, где он пролетал через Украину, знаем, где он вошел в Румынию. Он был частью роя из 43 российских дронов, из которых только один достиг территории Румынии... Когда дроны проходили через украинскую территорию, некоторые из них были сбиты, а один, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию и приблизился к Галацу".

Дан добавил, что ответственность за инцидент лежит на России.

Заявление Путина о дроне в Румынии

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".
  • Председатель Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ.
  • Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили дрон.

Путін звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії ...

Нічого іншого від патологічного брехуна не могло бути!
29.05.2026 19:24
29.05.2026 19:28
Підар плєшивий він ніколи правду не говорив в своєму житті. Пістьош це еталон кгбіста.
29.05.2026 19:30
так вже МО Румунії заявило шо це був Герань2
29.05.2026 19:22
Молодці румуни, що перші так зреагували: оголосити рашистського консула "персоною нон грата".
Треба щоб це започаткування стало масовим і його перейняли й інші країни.
І Польща могла б зробити теж саме ще раніше, коли у вересні 2025 року там був зафіксований масовий заліт російських безпілотників (типа "гераньки"). Бо ця кремлівська лиса потвора шукає ще більшої "двіжухи" і перевіряє Захід на "слабо", то рашкостану давно треба вказати на його справжнє місце біля параші.
29.05.2026 19:40
"Я знаю, що він бреше... І він знає, що я знаю, що він бреше... Але продовжує брехать..." . (нібито Обама - про Путіна...).
29.05.2026 19:28
29.05.2026 19:28
Коли кацапи вєбуть по Вашингтону, то мабуть виженуть якогось кацапського консула...
29.05.2026 19:28
29.05.2026 19:28
Лідер Кремля запропонував провести "об'єктивне розслідування", якщо Росії передадуть уламки.
29.05.2026 19:29
А шо ще з ***** може бризнути крім сечі і ***
29.05.2026 19:30
"Росіяни навмисне скеровують наші дрони в країни прибалтики". Так він криє тою ж картою)) Ми навмисне спрямували дрон в Румунію...
29.05.2026 19:34
Брехун і тут знову бреше, геніально.
29.05.2026 19:41
Дивно))А чому не сказав,що ППО України винувати і дрона не збили ще над Україною)
29.05.2026 19:48
Та ***** это ёпнутое свистело что это украинский дрон сбил азейрбаржандский самолёт, потом падло на коленях перед Алиевым ползало, короче ***** оно на то и *****...
29.05.2026 19:50
Не цинічно , а брехливо і боягузливо !
Скільки вде можна хвалити ворога ? Бути цинічним , для ворога , це комплімент !
29.05.2026 20:00
 
 