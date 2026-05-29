Фон дер Ляйен о падении российского дрона в Румынии: Еще одна черта пересечена. Готовим пакет санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала падение российского дрона на дом в Румынии.

"Агрессивная война России пересекла еще одну границу. В результате вторжения российского беспилотника пострадал густонаселенный район Румынии, где ранены мирные жители. На территории ЕС.

Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом.

Пока мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на восточной границе, мы будем и дальше усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций", - отметила она.

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудство".

