Фон дер Ляйен о падении российского дрона в Румынии: Еще одна черта пересечена. Готовим пакет санкций
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала падение российского дрона на дом в Румынии.
Об этом она сообщила в соцсети X.
Что известно?
"Агрессивная война России пересекла еще одну границу. В результате вторжения российского беспилотника пострадал густонаселенный район Румынии, где ранены мирные жители. На территории ЕС.
Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом.
Пока мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на восточной границе, мы будем и дальше усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций", - отметила она.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
"Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон їхньої країни порушили понад десяток російських безпілотників." /10.09.25/
Трохи погалділи/постурбовувалися і вже давно забули...