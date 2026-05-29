Фон дер Ляйен о падении российского дрона в Румынии: Еще одна черта пересечена. Готовим пакет санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала падение российского дрона на дом в Румынии.

Что известно?

"Агрессивная война России пересекла еще одну границу. В результате вторжения российского беспилотника пострадал густонаселенный район Румынии, где ранены мирные жители. На территории ЕС.

Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом.

Пока мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на восточной границе, мы будем и дальше усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций", - отметила она.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".

+10
Та не "пакети санкцій" готувать треба, в першу чергу, а включать економічну розвідку, всередині ЄС. І виявлять підприємства, які поставляють Росії компоненти для зброї. А потім "накладать санкції"... На СВОЇХ! Тих, хто озброює окупантів... Перекриття поставок - найкращі санкції...
29.05.2026 10:03 Ответить
+8
птаха видно по польоту а нато по соплях
29.05.2026 10:00 Ответить
+7
Єврокомісари хутко підбивають черевики металевими підбойками щоб гучніше тупать на російських негідників. Це вже серйозна заява. Попкорн потрібен.
29.05.2026 10:02 Ответить
квартира в яку влучив безпілотник
29.05.2026 10:02 Ответить
ого
29.05.2026 10:09 Ответить
тіко, блд, ремонт зробили і на тобі
29.05.2026 10:16 Ответить
ви ще скажіть, що британії треба відмовитись від нафтопродуктів, чехії угорщині словаччині відмовитися від нафти а німеччині від газу!
як діти, їй богу!!!
кацапи ж не спеціально.....
то, український реб захищав гундосого зе!лідара у швеції!
29.05.2026 10:09 Ответить
Що хотів - я сказав... І не більше...
29.05.2026 10:16 Ответить
Коричневу лінію європейців перетнуто. Чергову. Готується черговий пердь в калюжу.
29.05.2026 10:03 Ответить
Ми готуємо 21-й пакет санкцій та 20-й пакет виняткiв iз санкцій стосовно нафти, газу, урану, зерна, та банкiвських операцiй.
29.05.2026 10:03 Ответить
І лісу. Китай як скажений експортує деревину на світовий ринок, при тому що вирубка власних лісів суворо заборонена. І звідки ж ото воно береться, цікаво?
29.05.2026 10:59 Ответить
то ж балти, пакуйте тривожний рюкзак та готуйтесь до окупації або еміграції десь в португалію.
нарві бальшой прівєєєт......
бо, на кацапський напад, нато відповість потужною підготовкою 123456789.... санкцій!!!
29.05.2026 10:04 Ответить
Ооо, НАТА теж заговорила про "лінії"...
Треба вкладатись у акції європейських виробників коричневої фарби!
29.05.2026 10:06 Ответить
Міністерство національної оборони Румунії заявило в п'ятницю вранці, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галаці та вибухнув, був російським дроном типу "Герань-2".
29.05.2026 10:07 Ответить
Чому ніхто ніколи не розповідає що це за санкції?
29.05.2026 10:07 Ответить
і не забудьте виразити глибоку стурбованість
29.05.2026 10:08 Ответить
Дивує повна відсутність в Україні експертів з санкцій. Щоб випадково не підняти на сміх Європу?
29.05.2026 10:10 Ответить
Це балачок ще на місяць буде, а то і більше. Поки кожен з чиновників добавить свої п'ять копійок в глибоке занепокоєння, засудження і стурбованість...
29.05.2026 10:10 Ответить
Это уже анекдот! " Захотел Яша изнасиловать Фиму. После пятых трусов Яша вспотел и спросил - "Фима сколько на все трусов надето?" - Работайте, Яша, такое "золото" должно доставаться в поту и муках.
29.05.2026 10:15 Ответить
Не Фиму а Фиру конечно, но суть понятна.
29.05.2026 10:18 Ответить
"Не Фиму а Фиру конечно"

можно и фиму, вполне себе женское имя в разных культурах
29.05.2026 10:32 Ответить
У имени Фира, значение подходящее к ситуации)
29.05.2026 10:34 Ответить
Просто перестаньте купувати нафту і газ в росії ну і пропускати танкери з нафтою через свої протоки.
29.05.2026 10:16 Ответить
За часів Єрмака такого не було!!!
29.05.2026 10:18 Ответить
Какой по счету?
29.05.2026 10:22 Ответить
43 й шахед по румунам
29.05.2026 10:26 Ответить
Польща ще минулого року отримала такий "подарунок".
"Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон їхньої країни порушили понад десяток російських безпілотників." /10.09.25/
Трохи погалділи/постурбовувалися і вже давно забули...
29.05.2026 11:05 Ответить
 
 