Фон дер Ляєн про падіння російського дрона у Румунії: Ще одну межу перетнуто. Готуємо пакет санкцій

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала падіння російського дрона на будинок у Румунії.

Про це вона повідомила у соцмережі X.

Що відомо?

"Агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. В результаті вторгнення російського безпілотника постраждав густонаселений район Румунії, де поранено мирних жителів. На території ЄС.

Ми повністю солідарні з Румунією та її народом.

Поки ми продовжуємо зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні, ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій", - зазначила вона.

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

