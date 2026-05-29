Фон дер Ляєн про падіння російського дрона у Румунії: Ще одну межу перетнуто. Готуємо пакет санкцій
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала падіння російського дрона на будинок у Румунії.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. В результаті вторгнення російського безпілотника постраждав густонаселений район Румунії, де поранено мирних жителів. На території ЄС.
Ми повністю солідарні з Румунією та її народом.
Поки ми продовжуємо зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні, ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій", - зазначила вона.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
