Новини Збиття дронів у Румунії
864 26

Фон дер Ляєн про падіння російського дрона у Румунії: Ще одну межу перетнуто. Готуємо пакет санкцій

Дрон РФ впав у Румунії: реакція фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала падіння російського дрона на будинок у Румунії.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Агресивна війна Росії перетнула ще одну межу. В результаті вторгнення російського безпілотника постраждав густонаселений район Румунії, де поранено мирних жителів. На території ЄС.

Ми повністю солідарні з Румунією та її народом.

Поки ми продовжуємо зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на східному кордоні, ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій", - зазначила вона.

Також читайте: Румунія назвала удар російського дрона по Галацу "серйозною ескалацією"

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Читайте: ЄС погодив Україні нові 2,8 мільярда євро за виконані реформи

Топ коментарі
+6
Та не "пакети санкцій" готувать треба, в першу чергу, а включать економічну розвідку, всередині ЄС. І виявлять підприємства, які поставляють Росії компоненти для зброї. А потім "накладать санкції"... На СВОЇХ! Тих, хто озброює окупантів... Перекриття поставок - найкращі санкції...
29.05.2026 10:03 Відповісти
+4
птаха видно по польоту а нато по соплях
29.05.2026 10:00 Відповісти
+4
Єврокомісари хутко підбивають черевики металевими підбойками щоб гучніше тупать на російських негідників. Це вже серйозна заява. Попкорн потрібен.
29.05.2026 10:02 Відповісти
квартира в яку влучив безпілотник
29.05.2026 10:02 Відповісти
ого
29.05.2026 10:09 Відповісти
тіко, блд, ремонт зробили і на тобі
29.05.2026 10:16 Відповісти
ви ще скажіть, що британії треба відмовитись від нафтопродуктів, чехії угорщині словаччині відмовитися від нафти а німеччині від газу!
як діти, їй богу!!!
кацапи ж не спеціально.....
то, український реб захищав гундосого зе!лідара у швеції!
29.05.2026 10:09 Відповісти
Що хотів - я сказав... І не більше...
29.05.2026 10:16 Відповісти
Коричневу лінію європейців перетнуто. Чергову. Готується черговий пердь в калюжу.
29.05.2026 10:03 Відповісти
Ми готуємо 21-й пакет санкцій та 20-й пакет виняткiв iз санкцій стосовно нафти, газу, урану, зерна, та банкiвських операцiй.
29.05.2026 10:03 Відповісти
то ж балти, пакуйте тривожний рюкзак та готуйтесь до окупації або еміграції десь в португалію.
нарві бальшой прівєєєт......
бо, на кацапський напад, нато відповість потужною підготовкою 123456789.... санкцій!!!
29.05.2026 10:04 Відповісти
Ооо, НАТА теж заговорила про "лінії"...
Треба вкладатись у акції європейських виробників коричневої фарби!
29.05.2026 10:06 Відповісти
Міністерство національної оборони Румунії заявило в п'ятницю вранці, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галаці та вибухнув, був російським дроном типу "Герань-2".
29.05.2026 10:07 Відповісти
Чому ніхто ніколи не розповідає що це за санкції?
29.05.2026 10:07 Відповісти
і не забудьте виразити глибоку стурбованість
29.05.2026 10:08 Відповісти
Дивує повна відсутність в Україні експертів з санкцій. Щоб випадково не підняти на сміх Європу?
29.05.2026 10:10 Відповісти
Це балачок ще на місяць буде, а то і більше. Поки кожен з чиновників добавить свої п'ять копійок в глибоке занепокоєння, засудження і стурбованість...
29.05.2026 10:10 Відповісти
Это уже анекдот! " Захотел Яша изнасиловать Фиму. После пятых трусов Яша вспотел и спросил - "Фима сколько на все трусов надето?" - Работайте, Яша, такое "золото" должно доставаться в поту и муках.
29.05.2026 10:15 Відповісти
Не Фиму а Фиру конечно, но суть понятна.
29.05.2026 10:18 Відповісти
"Не Фиму а Фиру конечно"

можно и фиму, вполне себе женское имя в разных культурах
29.05.2026 10:32 Відповісти
У имени Фира, значение подходящее к ситуации)
29.05.2026 10:34 Відповісти
Просто перестаньте купувати нафту і газ в росії ну і пропускати танкери з нафтою через свої протоки.
29.05.2026 10:16 Відповісти
За часів Єрмака такого не було!!!
29.05.2026 10:18 Відповісти
Какой по счету?
29.05.2026 10:22 Відповісти
43 й шахед по румунам
29.05.2026 10:26 Відповісти
 
 