ЄС погодив Україні нові 2,8 мільярда євро за виконані реформи

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні сьомого траншу фінансової допомоги у межах програми Ukraine Facility на суму майже 2,8 мільярда євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо після повідомлення пресслужби Ради ЄС.

Гроші – за виконання реформ

У Євросоюзі повідомили, що рішення ухвалили після оцінки виконання Україною необхідних реформ та умов, передбачених Планом України.

"Ця сума відображає успішне виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для сьомого траншу", – зазначили у Раді ЄС.

Також Україна виконала низку попередніх вимог, які залишалися невиконаними для п’ятого та шостого траншів.

У Брюсселі окремо наголосили, що Україна достроково реалізувала частину реформ, передбачених уже для наступних виплат.

"Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання", – повідомили в ЄС.

Ukraine Facility та гроші для України

У Раді ЄС нагадали, що виплати в межах Ukraine Facility напряму пов’язані з виконанням Плану України, який визначає стратегію відновлення, модернізації та реформ для майбутнього вступу до Євросоюзу.

Попередній, шостий транш Україна отримала у грудні 2025 року. Його сума становила близько 2,3 мільярда євро.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після рішення ЄС подякувала європейським партнерам за підтримку та довіру.

За її словами, Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року.

"Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків Плану України, ще 65 – у процесі реалізації", – заявила Свириденко.

Вона також нагадала, що з початку роботи програми Ukraine Facility у 2024 році Україна вже отримала 26,8 мільярда євро фінансової допомоги.

