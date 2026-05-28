ЕС одобрил Украине новые 2,8 миллиарда евро за выполненные реформы
Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине седьмого транша финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility на сумму почти 2,8 миллиарда евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно после сообщения пресс-службы Совета ЕС.
Деньги – за выполнение реформ
В Евросоюзе сообщили, что решение было принято после оценки выполнения Украиной необходимых реформ и условий, предусмотренных Планом Украины.
"Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной одиннадцати из двадцати шагов, необходимых для седьмого транша", – отметили в Совете ЕС.
Также Украина выполнила ряд предварительных требований, которые оставались невыполненными для пятого и шестого траншей.
В Брюсселе отдельно подчеркнули, что Украина досрочно реализовала часть реформ, предусмотренных уже для следующих выплат.
"В соответствии с новой методологией, принятой Комиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное выполнение", – сообщили в ЕС.
Ukraine Facility и деньги для Украины
В Совете ЕС напомнили, что выплаты в рамках Ukraine Facility напрямую связаны с выполнением Плана Украины, который определяет стратегию восстановления, модернизации и реформ для будущего вступления в Евросоюз.
Предыдущий, шестой транш Украина получила в декабре 2025 года. Его сумма составила около 2,3 миллиарда евро.
Премьер-министр Юлия Свириденко после решения ЕС поблагодарила европейских партнеров за поддержку и доверие.
По ее словам, Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.
"По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями уже выполнено 86 шагов Плана Украины, еще 65 – в процессе реализации", – заявила Свириденко.
Она также напомнила, что с начала работы программы Ukraine Facility в 2024 году Украина уже получила 26,8 миллиарда евро финансовой помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- а можна спочятку гроші, а потім реформи?
- можна, але реформи вперед.