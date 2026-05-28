ЕС одобрил Украине новые 2,8 миллиарда евро за выполненные реформы

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине седьмого транша финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility на сумму почти 2,8 миллиарда евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно после сообщения пресс-службы Совета ЕС.

Деньги – за выполнение реформ

В Евросоюзе сообщили, что решение было принято после оценки выполнения Украиной необходимых реформ и условий, предусмотренных Планом Украины.

"Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной одиннадцати из двадцати шагов, необходимых для седьмого транша", – отметили в Совете ЕС.

Также Украина выполнила ряд предварительных требований, которые оставались невыполненными для пятого и шестого траншей.

В Брюсселе отдельно подчеркнули, что Украина досрочно реализовала часть реформ, предусмотренных уже для следующих выплат.

"В соответствии с новой методологией, принятой Комиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное выполнение", – сообщили в ЕС.

Ukraine Facility и деньги для Украины

В Совете ЕС напомнили, что выплаты в рамках Ukraine Facility напрямую связаны с выполнением Плана Украины, который определяет стратегию восстановления, модернизации и реформ для будущего вступления в Евросоюз.

Предыдущий, шестой транш Украина получила в декабре 2025 года. Его сумма составила около 2,3 миллиарда евро.

Премьер-министр Юлия Свириденко после решения ЕС поблагодарила европейских партнеров за поддержку и доверие.

По ее словам, Еврокомиссия положительно оценила выполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.

"По состоянию на конец мая 2026 года совместными усилиями уже выполнено 86 шагов Плана Украины, еще 65 – в процессе реализации", – заявила Свириденко.

Она также напомнила, что с начала работы программы Ukraine Facility в 2024 году Украина уже получила 26,8 миллиарда евро финансовой помощи.

