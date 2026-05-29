Румунія назвала удар російського дрона по Галацу "серйозною ескалацією"

Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що падіння російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац є "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Внаслідок інциденту постраждали двоє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на заяву румунського відомства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У відомстві підкреслили, що атака на території держави-члена НАТО є неприйнятною та становить загрозу безпеці мирного населення.

Під час інциденту румунські Повітряні сили піднімали винищувачі в повітря, а пілоти отримали дозвіл на ураження повітряних цілей у разі необхідності. Після атаки Бухарест поінформував керівництво НАТО та звернувся до союзників із проханням прискорити постачання засобів протидії безпілотникам.

Нові знахідки дронів у Румунії

За інформацією румунського мовника TVR, в повіті Марамуреш на північному заході країни виявили ще один безпілотник. Його походження встановлюють правоохоронні органи, а територію знахідки оточено.

Повідомляють, що знайдений дрон не має вибухового навантаження. Безпілотний літальний апарат має великі розміри, його розмах крил становить близько 3 метрів, як стверджує голова громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон упав на житловий будинок у Румунії: є постраждалі

Масштаби інцидентів біля кордону

За даними Міноборони Румунії, повідомляє Digi 24, з початку повномасштабної війни Росії проти України:

уламки дронів знаходили 47 разів на території Румунії;

у 28 випадках фіксували проникнення безпілотників у повітряний простір країни;

лише цього року біля кордону зафіксовано десятки атак, що змушувало авіацію регулярно підніматися в повітря.

Попри регулярні інциденти, Румунія поки не повідомляла про збиття російських дронів у своєму повітряному просторі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО про падіння російського дрона на будинок у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність РФ"