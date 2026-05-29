Румунія назвала удар російського дрона по Галацу "серйозною ескалацією"
Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що падіння російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац є "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Внаслідок інциденту постраждали двоє цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на заяву румунського відомства.
У відомстві підкреслили, що атака на території держави-члена НАТО є неприйнятною та становить загрозу безпеці мирного населення.
Під час інциденту румунські Повітряні сили піднімали винищувачі в повітря, а пілоти отримали дозвіл на ураження повітряних цілей у разі необхідності. Після атаки Бухарест поінформував керівництво НАТО та звернувся до союзників із проханням прискорити постачання засобів протидії безпілотникам.
Нові знахідки дронів у Румунії
За інформацією румунського мовника TVR, в повіті Марамуреш на північному заході країни виявили ще один безпілотник. Його походження встановлюють правоохоронні органи, а територію знахідки оточено.
Повідомляють, що знайдений дрон не має вибухового навантаження. Безпілотний літальний апарат має великі розміри, його розмах крил становить близько 3 метрів, як стверджує голова громади.
Масштаби інцидентів біля кордону
За даними Міноборони Румунії, повідомляє Digi 24, з початку повномасштабної війни Росії проти України:
- уламки дронів знаходили 47 разів на території Румунії;
- у 28 випадках фіксували проникнення безпілотників у повітряний простір країни;
- лише цього року біля кордону зафіксовано десятки атак, що змушувало авіацію регулярно підніматися в повітря.
Попри регулярні інциденти, Румунія поки не повідомляла про збиття російських дронів у своєму повітряному просторі.
Насправді, я співчуваю тим в Румунії хто пережив страх від удару російським дроном, пораненим бажаю скорішого одуження, а НАТО бажаю перестати вдавати з себе незайманих хлопчиків вже навіть без трусиків, бо це вкрай небезпечно.
Сотні тисяч людей вбито, мільйони displaced зі своїх домівок, агресором захоплено десятки тисяч кв. км. території України... Це, у розумінні НАТО, не ескалація.
Сумно це все.