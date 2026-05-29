УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
2 237 28

Румунія назвала удар російського дрона по Галацу "серйозною ескалацією"

Інцидент у Румунії: російський дрон упав на будинок у Галаці

Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що падіння російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац є "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Внаслідок інциденту постраждали двоє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на заяву румунського відомства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У відомстві підкреслили, що атака на території держави-члена НАТО є неприйнятною та становить загрозу безпеці мирного населення.

Під час інциденту румунські Повітряні сили піднімали винищувачі в повітря, а пілоти отримали дозвіл на ураження повітряних цілей у разі необхідності. Після атаки Бухарест поінформував керівництво НАТО та звернувся до союзників із проханням прискорити постачання засобів протидії безпілотникам.

Нові знахідки дронів у Румунії

За інформацією румунського мовника TVR, в повіті Марамуреш на північному заході країни виявили ще один безпілотник. Його походження встановлюють правоохоронні органи, а територію знахідки оточено.

Повідомляють, що знайдений дрон не має вибухового навантаження. Безпілотний літальний апарат має великі розміри, його розмах крил становить близько 3 метрів, як стверджує голова громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон упав на житловий будинок у Румунії: є постраждалі

Масштаби інцидентів біля кордону

За даними Міноборони Румунії, повідомляє Digi 24, з початку повномасштабної війни Росії проти України:

  • уламки дронів знаходили 47 разів на території Румунії;
  • у 28 випадках фіксували проникнення безпілотників у повітряний простір країни;
  • лише цього року біля кордону зафіксовано десятки атак, що змушувало авіацію регулярно підніматися в повітря.

Попри регулярні інциденти, Румунія поки не повідомляла про збиття російських дронів у своєму повітряному просторі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО про падіння російського дрона на будинок у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність РФ"

Автор: 

безпілотник БпЛА (5892) Румунія (1373)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
висловлюємо стурбованість
показати весь коментар
29.05.2026 09:13 Відповісти
+14
Ні в якому разі Румунії не потрібно збивати дрони, бо це ескалацієя.
показати весь коментар
29.05.2026 09:13 Відповісти
+12
навіть не думайте збивати підарські дрони, бо це напад на терористичний *********
показати весь коментар
29.05.2026 09:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
висловлюємо стурбованість
показати весь коментар
29.05.2026 09:13 Відповісти
Ні в якому разі Румунії не потрібно збивати дрони, бо це ескалацієя.
показати весь коментар
29.05.2026 09:13 Відповісти
навіть не думайте збивати підарські дрони, бо це напад на терористичний *********
показати весь коментар
29.05.2026 09:15 Відповісти
якого рівня ескалація 88 зі 100?
показати весь коментар
29.05.2026 09:16 Відповісти
У-ху, потужно😵

Насправді, я співчуваю тим в Румунії хто пережив страх від удару російським дроном, пораненим бажаю скорішого одуження, а НАТО бажаю перестати вдавати з себе незайманих хлопчиків вже навіть без трусиків, бо це вкрай небезпечно.
показати весь коментар
29.05.2026 09:17 Відповісти
Схоже кацапи потроху починають прощупувати дрябщу дупу НАТИ. Всі чекаютт що вони попруться (чи скоріше бульбашів погонять) через сувальский коридор, щоб Балтійсткі крани віджати. а якщо кацапня просто буде щоночі дронами потроху бомбити натівське прикордоння, наскільки в вестернів вистачить занепокоєнностей? І що вони взагалі робитимуть, коли наприклад "випадкові невідомі" дрони почнуть прилітати по натовським НПЗ і т.д?
показати весь коментар
29.05.2026 09:19 Відповісти
Треба там посилювати реби і спуфіти бистро і моцно. Ношу по збиттю дронав треба розділити на двох)
показати весь коментар
29.05.2026 09:22 Відповісти
Від Галацу до Міхаїл-Когелнічану (57 авіабаза НАТО) якихось 120 км південніше. То каtsaпи прощупують нату? І як тільки зрозуміють, що клієнт скоріше мертвий ніж живий ...
показати весь коментар
29.05.2026 09:24 Відповісти
НАТА закрой неба, ну хочаб Румунії.
показати весь коментар
29.05.2026 09:24 Відповісти
Не треба називати ескалацію ескалацією бо це буде ескалація.
показати весь коментар
29.05.2026 09:24 Відповісти
Всі очікують нападу рф на країни Балтії, а московити спочатку вдарять на Румунію, Болгарію
показати весь коментар
29.05.2026 09:24 Відповісти
потім скажуть то український дрон...нато воно таке нато
показати весь коментар
29.05.2026 09:27 Відповісти
Серйозною ескалацією чого?

Сотні тисяч людей вбито, мільйони displaced зі своїх домівок, агресором захоплено десятки тисяч кв. км. території України... Це, у розумінні НАТО, не ескалація.

Сумно це все.
показати весь коментар
29.05.2026 09:29 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 09:30 Відповісти
це що за червоно-дупе, ріпоїдо-совкове комуно-нацисьтьке пропагандиське окупаційне лайно ??? де ви його викопали ???
показати весь коментар
29.05.2026 09:41 Відповісти
румуни !!! звільніть від кацапської чуми так зване "пмр" - оце буде нормальна відповідь кацапам !!! усе решта від лукавого !!! Амінь !!!
показати весь коментар
29.05.2026 09:35 Відповісти
ну так це серйозна ескалація, та лаптям пощастило бо жартів у НАТО не *******, соцмережа Х не дасть сбрехать.
показати весь коментар
29.05.2026 09:35 Відповісти
НАТа знову обісралась...
показати весь коментар
29.05.2026 09:36 Відповісти
Що вже навіть занепокоєння не буде???
показати весь коментар
29.05.2026 09:41 Відповісти
Відповідь від Нати буде, в тому числі за атаку на турецьке судно? Чи як завжди витрете соплі і стурбуєтеся. Це тим що хтось ще вірить в 5-ту статтю НАТО
показати весь коментар
29.05.2026 09:42 Відповісти
123455 озабоченность НАТО
показати весь коментар
29.05.2026 09:43 Відповісти
Хоча б посла викликали..
показати весь коментар
29.05.2026 09:50 Відповісти
Так глибока засудженість, чи серйозна ескалація? Ви якось вже визначите там у себе ступінь стурбованості
показати весь коментар
29.05.2026 09:54 Відповісти
НАТА это НАТА... Сцыкливая проститутка.
показати весь коментар
29.05.2026 10:00 Відповісти
"У відомстві підкреслили, що атака на території держави-члена НАТО є неприйнятною та становить загрозу безпеці мирного населення." Возможно неточности перевода. А если влупить по военным объектам загрозы для мирного населення не буде? То буде прийнятне?
показати весь коментар
29.05.2026 10:02 Відповісти
ІМПОТЕНТИ!!!
показати весь коментар
29.05.2026 10:11 Відповісти
ну вдарили росіяни дроном по багатоповерхівці у румунії. І що ви, грізне НАТО і ЄС, їм зробите за це? - Нічого.
показати весь коментар
29.05.2026 10:29 Відповісти
Справедливости ради в моделированиях такого озабоченцы не учли.
показати весь коментар
29.05.2026 10:30 Відповісти
 
 