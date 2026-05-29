Румыния назвала удар российского дрона по Галацу "серьезной эскалацией"

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что падение российского беспилотника на жилой дом в городе Галац является "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. В результате инцидента пострадали двое гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление румынского ведомства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ведомстве подчеркнули, что атака на территории государства-члена НАТО является неприемлемой и представляет угрозу безопасности мирного населения.

Во время инцидента румынские ВВС подняли истребители в воздух, а пилоты получили разрешение на поражение воздушных целей в случае необходимости. После атаки Бухарест проинформировал руководство НАТО и обратился к союзникам с просьбой ускорить поставки средств противодействия беспилотникам.

Новые находки дронов в Румынии

По информации румынского телеканала TVR, в уезде Марамуреш на северо-западе страны обнаружили еще один беспилотник. Его происхождение устанавливают правоохранительные органы, а территория находки оцеплена.

Сообщается, что найденный дрон не имеет взрывчатого заряда. Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров, как утверждает глава общины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: есть пострадавшие

Масштабы инцидентов у границы

По данным Минобороны Румынии, сообщает Digi 24, с начала полномасштабной войны России против Украины:

обломки дронов находили 47 раз на территории Румынии;

в 28 случаях фиксировали проникновение беспилотников в воздушное пространство страны;

только в этом году у границы зафиксированы десятки атак, что вынуждало авиацию регулярно подниматься в воздух.

Несмотря на регулярные инциденты, Румыния пока не сообщала о сбивании российских дронов в своем воздушном пространстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО о падении российского дрона на дом в Румынии: "Мы осуждаем безрассудство РФ"