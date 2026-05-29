Новости Обломки российских дронов в Румынии и Молдове
1 721 23

Румыния назвала удар российского дрона по Галацу "серьезной эскалацией"

Инцидент в Румынии: российский дрон упал на дом в Галаце

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что падение российского беспилотника на жилой дом в городе Галац является "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. В результате инцидента пострадали двое гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление румынского ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что атака на территории государства-члена НАТО является неприемлемой и представляет угрозу безопасности мирного населения.

Во время инцидента румынские ВВС подняли истребители в воздух, а пилоты получили разрешение на поражение воздушных целей в случае необходимости. После атаки Бухарест проинформировал руководство НАТО и обратился к союзникам с просьбой ускорить поставки средств противодействия беспилотникам.

Новые находки дронов в Румынии

По информации румынского телеканала TVR, в уезде Марамуреш на северо-западе страны обнаружили еще один беспилотник. Его происхождение устанавливают правоохранительные органы, а территория находки оцеплена.

Сообщается, что найденный дрон не имеет взрывчатого заряда. Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров, как утверждает глава общины.

Масштабы инцидентов у границы

По данным Минобороны Румынии, сообщает Digi 24, с начала полномасштабной войны России против Украины:

  • обломки дронов находили 47 раз на территории Румынии;
  • в 28 случаях фиксировали проникновение беспилотников в воздушное пространство страны;
  • только в этом году у границы зафиксированы десятки атак, что вынуждало авиацию регулярно подниматься в воздух.

Несмотря на регулярные инциденты, Румыния пока не сообщала о сбивании российских дронов в своем воздушном пространстве.

висловлюємо стурбованість
29.05.2026 09:13 Ответить
Ні в якому разі Румунії не потрібно збивати дрони, бо це ескалацієя.
29.05.2026 09:13 Ответить
+10
навіть не думайте збивати підарські дрони, бо це напад на терористичний *********
29.05.2026 09:15 Ответить
якого рівня ескалація 88 зі 100?
29.05.2026 09:16 Ответить
У-ху, потужно😵

Насправді, я співчуваю тим в Румунії хто пережив страх від удару російським дроном, пораненим бажаю скорішого одуження, а НАТО бажаю перестати вдавати з себе незайманих хлопчиків вже навіть без трусиків, бо це вкрай небезпечно.
29.05.2026 09:17 Ответить
Схоже кацапи потроху починають прощупувати дрябщу дупу НАТИ. Всі чекаютт що вони попруться (чи скоріше бульбашів погонять) через сувальский коридор, щоб Балтійсткі крани віджати. а якщо кацапня просто буде щоночі дронами потроху бомбити натівське прикордоння, наскільки в вестернів вистачить занепокоєнностей? І що вони взагалі робитимуть, коли наприклад "випадкові невідомі" дрони почнуть прилітати по натовським НПЗ і т.д?
29.05.2026 09:19 Ответить
Треба там посилювати реби і спуфіти бистро і моцно. Ношу по збиттю дронав треба розділити на двох)
29.05.2026 09:22 Ответить
Від Галацу до Міхаїл-Когелнічану (57 авіабаза НАТО) якихось 120 км південніше. То каtsaпи прощупують нату? І як тільки зрозуміють, що клієнт скоріше мертвий ніж живий ...
29.05.2026 09:24 Ответить
НАТА закрой неба, ну хочаб Румунії.
29.05.2026 09:24 Ответить
Не треба називати ескалацію ескалацією бо це буде ескалація.
29.05.2026 09:24 Ответить
Всі очікують нападу рф на країни Балтії, а московити спочатку вдарять на Румунію, Болгарію
29.05.2026 09:24 Ответить
потім скажуть то український дрон...нато воно таке нато
29.05.2026 09:27 Ответить
Серйозною ескалацією чого?

Сотні тисяч людей вбито, мільйони displaced зі своїх домівок, агресором захоплено десятки тисяч кв. км. території України... Це, у розумінні НАТО, не ескалація.

Сумно це все.
29.05.2026 09:29 Ответить
це що за червоно-дупе, ріпоїдо-совкове комуно-нацисьтьке пропагандиське окупаційне лайно ??? де ви його викопали ???
29.05.2026 09:41 Ответить
румуни !!! звільніть від кацапської чуми так зване "пмр" - оце буде нормальна відповідь кацапам !!! усе решта від лукавого !!! Амінь !!!
29.05.2026 09:35 Ответить
ну так це серйозна ескалація, та лаптям пощастило бо жартів у НАТО не *******, соцмережа Х не дасть сбрехать.
29.05.2026 09:35 Ответить
НАТа знову обісралась...
29.05.2026 09:36 Ответить
Що вже навіть занепокоєння не буде???
29.05.2026 09:41 Ответить
Відповідь від Нати буде, в тому числі за атаку на турецьке судно? Чи як завжди витрете соплі і стурбуєтеся. Це тим що хтось ще вірить в 5-ту статтю НАТО
29.05.2026 09:42 Ответить
123455 озабоченность НАТО
29.05.2026 09:43 Ответить
Хоча б посла викликали..
29.05.2026 09:50 Ответить
Так глибока засудженість, чи серйозна ескалація? Ви якось вже визначите там у себе ступінь стурбованості
29.05.2026 09:54 Ответить
 
 