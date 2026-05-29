Румыния назвала удар российского дрона по Галацу "серьезной эскалацией"
Министерство иностранных дел Румынии заявило, что падение российского беспилотника на жилой дом в городе Галац является "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. В результате инцидента пострадали двое гражданских лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление румынского ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что атака на территории государства-члена НАТО является неприемлемой и представляет угрозу безопасности мирного населения.
Во время инцидента румынские ВВС подняли истребители в воздух, а пилоты получили разрешение на поражение воздушных целей в случае необходимости. После атаки Бухарест проинформировал руководство НАТО и обратился к союзникам с просьбой ускорить поставки средств противодействия беспилотникам.
Новые находки дронов в Румынии
По информации румынского телеканала TVR, в уезде Марамуреш на северо-западе страны обнаружили еще один беспилотник. Его происхождение устанавливают правоохранительные органы, а территория находки оцеплена.
Сообщается, что найденный дрон не имеет взрывчатого заряда. Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров, как утверждает глава общины.
Масштабы инцидентов у границы
По данным Минобороны Румынии, сообщает Digi 24, с начала полномасштабной войны России против Украины:
- обломки дронов находили 47 раз на территории Румынии;
- в 28 случаях фиксировали проникновение беспилотников в воздушное пространство страны;
- только в этом году у границы зафиксированы десятки атак, что вынуждало авиацию регулярно подниматься в воздух.
Несмотря на регулярные инциденты, Румыния пока не сообщала о сбивании российских дронов в своем воздушном пространстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді, я співчуваю тим в Румунії хто пережив страх від удару російським дроном, пораненим бажаю скорішого одуження, а НАТО бажаю перестати вдавати з себе незайманих хлопчиків вже навіть без трусиків, бо це вкрай небезпечно.
Сотні тисяч людей вбито, мільйони displaced зі своїх домівок, агресором захоплено десятки тисяч кв. км. території України... Це, у розумінні НАТО, не ескалація.
Сумно це все.