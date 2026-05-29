Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили российский дрон: не было условий для уничтожения

Президент Румынии Никушор Дан объяснил, почему Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня я созвал заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить последствия самого серьезного инцидента, затронувшего национальную территорию с начала захватнической войны, развязанной Российской Федерацией против Украины. Мы примем пропорциональные меры в отношении Российской Федерации", - отметил он.

По словам Дана, "беспрецедентный характер события требует твердого, скоординированного и пропорционального ответа - на национальном, союзническом и международном уровнях".

"Я с полной решимостью заявляю, что вся ответственность за этот инцидент лежит на Российской Федерации. То, что произошло сегодня в Галаце, является прямым следствием захватнической войны, развязанной Россией против Украины, безответственного и неизбирательного использования Москвой этих систем вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также ее систематического пренебрежения международным правом. "В отношении виновника и причины этой агрессии нет никаких сомнений", - подчеркнул лидер Румынии.

Читайте: Фон дер Ляйен о падении российского дрона в Румынии: Еще одна черта пересечена. Готовим пакет санкций

В то же время Дан отметил, что Вооруженные силы страны действовали в соответствии с установленными для таких ситуаций процедурами, имея четкий приказ сбить беспилотник, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв среди гражданского населения или разрушений инфраструктуры.

"После того как армейские радары обнаружили беспилотник при входе в национальное воздушное пространство, два самолета F-16 румынских ВВС и вертолет IAR-330 SOCAT отслеживали его в пределах национального воздушного пространства. Решение не атаковать цель было принято, поскольку не были соблюдены условия, позволяющие уничтожить ее без значительной угрозы безопасности гражданского населения", - пояснил президент.

Румыния проинформировала всех союзников по НАТО и ЕС об инциденте, связь с военными структурами союзников продолжается в режиме реального времени.

Читайте: Рютте провел беседу с лидером Румынии после падения "шахида": НАТО будет защищать каждый дюйм территории

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудство".

Читайте также: Украина предлагает Румынии совместно усилить защиту от дронов