Президент Румынии Дан объяснил, почему военные не сбили российский дрон: не было условий для уничтожения

Президент Румынии Никушор Дан объяснил, почему Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов.

"Сегодня я созвал заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить последствия самого серьезного инцидента, затронувшего национальную территорию с начала захватнической войны, развязанной Российской Федерацией против Украины. Мы примем пропорциональные меры в отношении Российской Федерации", - отметил он.

По словам Дана, "беспрецедентный характер события требует твердого, скоординированного и пропорционального ответа - на национальном, союзническом и международном уровнях".

"Я с полной решимостью заявляю, что вся ответственность за этот инцидент лежит на Российской Федерации. То, что произошло сегодня в Галаце, является прямым следствием захватнической войны, развязанной Россией против Украины, безответственного и неизбирательного использования Москвой этих систем вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также ее систематического пренебрежения международным правом. "В отношении виновника и причины этой агрессии нет никаких сомнений", - подчеркнул лидер Румынии.

В то же время Дан отметил, что Вооруженные силы страны действовали в соответствии с установленными для таких ситуаций процедурами, имея четкий приказ сбить беспилотник, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв среди гражданского населения или разрушений инфраструктуры.

"После того как армейские радары обнаружили беспилотник при входе в национальное воздушное пространство, два самолета F-16 румынских ВВС и вертолет IAR-330 SOCAT отслеживали его в пределах национального воздушного пространства. Решение не атаковать цель было принято, поскольку не были соблюдены условия, позволяющие уничтожить ее без значительной угрозы безопасности гражданского населения", - пояснил президент.

Румыния проинформировала всех союзников по НАТО и ЕС об инциденте, связь с военными структурами союзников продолжается в режиме реального времени.

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".

А врізався в будинок це умови для безпеки населення ?
29.05.2026 11:55 Ответить
Давайте без язвління.
Бо від кордону України до міста Галац- ну кілометрів аж 15. Пролетів той дрон за три хвилини. В Україні половина дронів теж долітає до Тернополя, причому за дві години, потім повертають на Вінницю, а потім ще можуть впасти в Хмельницькому. Тому щодо збиття то велике питання. А от щодо реакції імпотентів НАТО,то інше .
Впевнений страни Балтії в шоці від такого ставлення НАТО. Бо ті румуни хоч за Україною. А от Естонія Латвія Литва на самому кордоні з рашкою.
29.05.2026 12:08 Ответить
Ще можна допомагати збивати над територією України, якщо дрони літають дуже близько до кордону - але ж тоді росія образиться, не можна гнівити росію бо буде ескалація і путін нападе.
29.05.2026 12:11 Ответить
А як він взнає що збили саме вони? Просто нікому не казать, не гордиться. Тишком нишком збили і все
29.05.2026 12:14 Ответить
Єдина можливість запобігти цьому - створювати в НАТО єдину сисиему ППО з Україною - але вони , на це , вперто не хочуть йти ...
29.05.2026 12:13 Ответить
Яке "язвління"? Це ж не я заявив, що румунські винищувачі слідкували, але умов для збиття не було.
29.05.2026 12:14 Ответить
А якою має бути " реакція НАТО"? роісію приступом брати? Не кажучи, що НАТО із таким відношенням Трумпу фактично неспроможне як військова сила..
Це криза, криза що не могла не статися.
29.05.2026 12:15 Ответить
цікаво про які умови мова... нда...
29.05.2026 11:56 Ответить
виправдовування рівня нєбєнзі.
29.05.2026 11:56 Ответить
Ну звісно, то яйця завеликі, то гранати не тої системи, нікчеми ліверні...
29.05.2026 11:57 Ответить
Тобто і на жаль ненавчені збивати, досить вже, прокидайтеся і дивіться на українців і навчайтеся а краще приїжджайте в Україну, вічно захищати українці ціною власного життя чи здоров'я вас не будуть!
29.05.2026 11:58 Ответить
Рішення не атакувати ціль було прийнято, оскільки не було дотримано умов, що дозволяли б знищити її без значної загрози безпеці цивільного населення

І рішення як виявилось правильне, бо ніхто не загинув, так?
29.05.2026 12:00 Ответить
Два літаки і вертоліт акуратно вели дрон до будинку - який його й завалив - Дан
29.05.2026 12:00 Ответить
почесний ескорт...
29.05.2026 12:04 Ответить
а повітряну тривогу для свого населення хоч об'явили?...
29.05.2026 12:03 Ответить
Якраз все вірно, перейти від навчання до практики дуже складний крок, який колись потрібно зробити, інакше все те, чому вчились, не має жодного сенсу.
29.05.2026 12:03 Ответить
29.05.2026 12:10 Ответить
Відмазка 100500 lvl
29.05.2026 12:15 Ответить
 
 