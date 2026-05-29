Рютте провел беседу с лидером Румынии после падения "шахеда": НАТО будет защищать каждый дюйм территории
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел беседу с президентом Румынии Никушором Даном после того, как российский БПЛА попал в жилой дом на территории страны.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я заверил его в абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил соболезнования пострадавшим в результате этого инцидента. Я подтвердил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Мы продолжим усиливать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в частности дронной", - отметил генсек Альянса.
Рютте подчеркнул, что безрассудное поведение России представляет опасность для всех.
"Они продолжают наносить удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре по всей территории Украины, а прошлая ночь в очередной раз показала, что последствия этой незаконной захватнической войны не знают границ.
Война России должна прекратиться, как и пренебрежение Россией безопасностью гражданских лиц. Что касается нас, мы продолжим усиливать сдерживание и оборону у себя дома и продолжим поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
15 листопада 2022 року - Трагедія в Пшеводуві (2 загиблих)
Під час наймасштабнішої на той момент атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, в польському селі Пшеводув (неподалік кордону з Україною) впала ракета.
А чому вимірюється "повітрянний простір" союзників? Ну щоб і його захищати...