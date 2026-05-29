Рютте провел беседу с лидером Румынии после падения "шахеда": НАТО будет защищать каждый дюйм территории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел беседу с президентом Румынии Никушором Даном после того, как российский БПЛА попал в жилой дом на территории страны.

"Я заверил его в абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил соболезнования пострадавшим в результате этого инцидента. Я подтвердил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Мы продолжим усиливать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в частности дронной", - отметил генсек Альянса.

Рютте подчеркнул, что безрассудное поведение России представляет опасность для всех.

"Они продолжают наносить удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре по всей территории Украины, а прошлая ночь в очередной раз показала, что последствия этой незаконной захватнической войны не знают границ.

Война России должна прекратиться, как и пренебрежение Россией безопасностью гражданских лиц. Что касается нас, мы продолжим усиливать сдерживание и оборону у себя дома и продолжим поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии", - подытожил он.

Читайте также: Инцидент с российским дроном может активировать статью 4 НАТО, - МИД Румынии

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".

Читайте: Литва об ударе дрона РФ по Румынии: Россия испытывает НАТО, Путина нужно остановить

Топ комментарии
а шо ж не захистили
29.05.2026 11:21 Ответить
Та що ви все "падіння" та "падіння"?!!
Сами граєте на руку ворогу.
Це був УДАР!
29.05.2026 11:27 Ответить
Боже, які вони жалюгідні
29.05.2026 11:39 Ответить
а шо ж не захистили
29.05.2026 11:21 Ответить
захищалка ще не виросла)
29.05.2026 11:22 Ответить
Який потужний,кожен дюйм(2.54 см ) території,виходить 2.539 см вже не під захистом???)).
29.05.2026 11:23 Ответить
і незрозуміло, чоу Ната вже повернула дюйморву систему в метрології..
29.05.2026 11:39 Ответить
Язиком захищатеме
29.05.2026 11:25 Ответить
Це вже напад на НАТУ, чи ще ні?
29.05.2026 11:26 Ответить
29.05.2026 11:27 Ответить
29.05.2026 11:29 Ответить
29.05.2026 11:28 Ответить
29.05.2026 11:30 Ответить
29.05.2026 11:42 Ответить
Які гучні слова : "НАТО захищатиме кожен дюйм території!" Скільки дюймів пошкоджено матеріальних цінностей,не враховуючи поранення двох мешканців будинку?В свою чергу Ху...ло підписав закон який передбачає що воно може направити війська в іншу країну в випадку визволення навіть мудака який скоїв злочин і перебуває під арештом.
29.05.2026 11:29 Ответить
путлєр - зараз як дам - боляче - Рютте
29.05.2026 11:29 Ответить
Я не розумію..Румунія вже почала збивати шахеди над територією України ще місяць назад...і щось тиша..мабуть заборонили стурбовані
29.05.2026 11:30 Ответить
Так вже ж не захистили. Вже є поранені люди країни НАТО. Повезло що поки вбитих немає. Але до цього теж дійде. Але збивати рашистські ракети і дрони ніззя бо Ху'йло обідиться
29.05.2026 11:31 Ответить
в Польщі вже були загиблі від кацапів, НАТО обісралось тоді і перекрутили що ракета українська

15 листопада 2022 року - Трагедія в Пшеводуві (2 загиблих)
Під час наймасштабнішої на той момент атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, в польському селі Пшеводув (неподалік кордону з Україною) впала ракета.
29.05.2026 12:00 Ответить
29.05.2026 11:32 Ответить
29.05.2026 11:33 Ответить
Україна готова захистити повітряний простір Румунії - Зеленський
29.05.2026 11:34 Ответить
29.05.2026 11:39 Ответить
Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників.

А чому вимірюється "повітрянний простір" союзників? Ну щоб і його захищати...
29.05.2026 11:42 Ответить
Тобто, не кожен дім, а кожен дюйм.
29.05.2026 11:53 Ответить
будинок не рахується, він не дюймовий
29.05.2026 11:55 Ответить
розмову ***** провів!!!! ну да, да , не треба ескалації, а то ***** нападе
29.05.2026 11:53 Ответить
та да ,захист на власні очі , румуни вже побачили...
29.05.2026 11:56 Ответить
 
 