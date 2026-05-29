Инцидент с российским дроном может привести к применению статьи 4 НАТО, - МИД Румынии

Падение российского дрона на дом в Галаце может стать поводом для консультаций союзников в рамках статьи 4 НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi 24, об этом заявила глава МИД Румынии Оана Цою.

"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа (активация статьи 4 договора о НАТО, - ред.). Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – отметила она.

На вопрос, будет ли созвано заседание Совета национальной безопасности по поводу этого инцидента с дроном, и разговаривала ли она с президентом Никушором Даном о таком заседании, Цою ответила, что обсуждения ведутся.

"Президент должен сделать необходимые заявления в течение сегодняшнего дня. Прерогативой президента является созыв Совета национальной безопасности (CSAT) и, соответственно, информирование об этом широкой общественности. И я, и министр обороны находимся в постоянном контакте как с президентом, так и с премьер-министром и союзниками. Генеральный секретарь НАТО также получил всю эту информацию", – сказала Цою.

Она также заявила, что посол России в Румынии был вызван в четверг в Министерство иностранных дел "в качестве ответа Румынии на заявления, сделанные Российской Федерацией относительно миссий, присутствующих на территории Украины".

В ответ на вопрос, будет ли в пятницу вызван российский посол после этого инцидента с дроном, Цою ответила: "Мы вернемся к этому вопросу в течение сегодняшнего дня с ответами на дипломатическом уровне".

Что предшествовало?

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудство".

