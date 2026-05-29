Инцидент с российским дроном может привести к применению статьи 4 НАТО, - МИД Румынии
Падение российского дрона на дом в Галаце может стать поводом для консультаций союзников в рамках статьи 4 НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi 24, об этом заявила глава МИД Румынии Оана Цою.
"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа (активация статьи 4 договора о НАТО, - ред.). Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – отметила она.
На вопрос, будет ли созвано заседание Совета национальной безопасности по поводу этого инцидента с дроном, и разговаривала ли она с президентом Никушором Даном о таком заседании, Цою ответила, что обсуждения ведутся.
"Президент должен сделать необходимые заявления в течение сегодняшнего дня. Прерогативой президента является созыв Совета национальной безопасности (CSAT) и, соответственно, информирование об этом широкой общественности. И я, и министр обороны находимся в постоянном контакте как с президентом, так и с премьер-министром и союзниками. Генеральный секретарь НАТО также получил всю эту информацию", – сказала Цою.
Она также заявила, что посол России в Румынии был вызван в четверг в Министерство иностранных дел "в качестве ответа Румынии на заявления, сделанные Российской Федерацией относительно миссий, присутствующих на территории Украины".
В ответ на вопрос, будет ли в пятницу вызван российский посол после этого инцидента с дроном, Цою ответила: "Мы вернемся к этому вопросу в течение сегодняшнего дня с ответами на дипломатическом уровне".
Что предшествовало?
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
що відмовляється від вступу в НАТО..
Хвуйло всреться!!!
Думаю, що я близька до того, що так і є.
Проконсультуються про "вироблення спільного ставлення до інціденту" не дойдуть згоди і "рішуче закликають всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів щоб уникнути можливої ескалації" ... якось так буде, ну і ... все мабуть 🤔
Принцип дії: Країни не зобов'язані застосовувати військову силу. Це інструмент для офіційного обговорення загроз та координації спільних рішень для їх усунення.
Попереджувальний характер: Діє як ранній механізм реагування - на відміну від відомої Статті 5 про колективну оборону, яка передбачає військову відповідь на прямий збройний напад.
активація статей НАТО - це як зустріти на вулиці динозавра .. можеш зустріти, а можеш ні )))
Доречі, в Будапештському меморандумі теж був пункт що підписанти в разі нападу повинні провести екстренні консультації. Так що не кажіть що Будапештський меморандум не мав жодних обов'язків до сторін. Інша справа що даже цей пункт ніхто не виконав чим сторони порушили угоду. Виявляється пункти статей НАТО це та ж сама фількина грамота
Те НАТО роздуплиться тільки коли російські війська вже стоятимуть десь під Берліном, і то не факт.