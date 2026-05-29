РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14100 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
2 269 41

Инцидент с российским дроном может привести к применению статьи 4 НАТО, - МИД Румынии

Румыния рассматривает возможность активации статьи 4 НАТО из-за атаки дрона РФ

Падение российского дрона на дом в Галаце может стать поводом для консультаций союзников в рамках статьи 4 НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi 24, об этом заявила глава МИД Румынии Оана Цою.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа (активация статьи 4 договора о НАТО, - ред.). Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является совместным решением. Это часть обсуждений возможностей, которые у нас есть на данный момент", – отметила она.

На вопрос, будет ли созвано заседание Совета национальной безопасности по поводу этого инцидента с дроном, и разговаривала ли она с президентом Никушором Даном о таком заседании, Цою ответила, что обсуждения ведутся.

"Президент должен сделать необходимые заявления в течение сегодняшнего дня. Прерогативой президента является созыв Совета национальной безопасности (CSAT) и, соответственно, информирование об этом широкой общественности. И я, и министр обороны находимся в постоянном контакте как с президентом, так и с премьер-министром и союзниками. Генеральный секретарь НАТО также получил всю эту информацию", – сказала Цою.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен о падении российского дрона в Румынии: Еще одна черта пересечена. Готовим пакет санкций

Она также заявила, что посол России в Румынии был вызван в четверг в Министерство иностранных дел "в качестве ответа Румынии на заявления, сделанные Российской Федерацией относительно миссий, присутствующих на территории Украины".

В ответ на вопрос, будет ли в пятницу вызван российский посол после этого инцидента с дроном, Цою ответила: "Мы вернемся к этому вопросу в течение сегодняшнего дня с ответами на дипломатическом уровне".

Что предшествовало?

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российскую безрассудство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния назвала удар российского дрона по Галацу "серьезной эскалацией"

Автор: 

НАТО (10644) Румыния (1268) дроны (7211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Будуть потужно консультіроваця?
показать весь комментарий
29.05.2026 10:13 Ответить
+11
Якщо таки раптом 4 стаття спрацює то -
Проконсультуються про "вироблення спільного ставлення до інціденту" не дойдуть згоди і "рішуче закликають всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів щоб уникнути можливої ескалації" ... якось так буде, ну і ... все мабуть 🤔
показать весь комментарий
29.05.2026 10:19 Ответить
+11
"стаття 69"
показать весь комментарий
29.05.2026 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будуть потужно консультіроваця?
показать весь комментарий
29.05.2026 10:13 Ответить
Якби румунські ВПС були долучені до патрулювання повітряного простору України, а румунські ППО обмінювались даними з українською ППО, то цього інциденту просто не було б. Румуни сиділи 12 років і нічого не робили і тепер їх пілоти не вміють збивати російські БПЛА.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:55 Ответить
4545 статтю
показать весь комментарий
29.05.2026 10:14 Ответить
"стаття 69"
показать весь комментарий
29.05.2026 10:21 Ответить
...95к.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:34 Ответить
Та ну, не!!! Ви шо, це экскалація!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 10:15 Ответить
а якщо Ураїна скаже
що відмовляється від вступу в НАТО..
Хвуйло всреться!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 10:15 Ответить
правильна відповідь буде, ввести війська НАТО до Молдовії ...і все...
показать весь комментарий
29.05.2026 10:16 Ответить
Румінії потрібно надати Україні великий пакет зброї а також спільно з ЗСУ очистити гнійник "Придристров'я" в цілях безпеки союзника Молдови.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:26 Ответить
Щоб зачистити гнійник збройні сили не потрібні, потрібні внутрішні війська...тут проблема буде як позбавти придурковців виборчого права не порушучи норм Європейської толерастії
показать весь комментарий
29.05.2026 10:36 Ответить
Нарешті! Та активуйте вже хочаб якусь статтю, чи 4-ту, чи 5-ту, чи заіпаште по маскве томагавками. Вони у вас є. Це у нас їх нема в ніхто ніколи не дасть.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:16 Ответить
може а може і не може
показать весь комментарий
29.05.2026 10:18 Ответить
Чого вони його не збили?
показать весь комментарий
29.05.2026 10:18 Ответить
не вміють
показать весь комментарий
29.05.2026 10:22 Ответить
Може військами в Румунії керують ті самі, що були в керівних органах варшавського договори або їх нащадки?
Думаю, що я близька до того, що так і є.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:26 Ответить
Румуни хоч і були членами договору (в якому реально командували радянські генерали) але вели в якійсь мірі самостійну політику і не влазили в радянські авантюри типу окупації ЧССР.
показать весь комментарий
29.05.2026 11:07 Ответить
Якщо таки раптом 4 стаття спрацює то -
Проконсультуються про "вироблення спільного ставлення до інціденту" не дойдуть згоди і "рішуче закликають всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів щоб уникнути можливої ескалації" ... якось так буде, ну і ... все мабуть 🤔
показать весь комментарий
29.05.2026 10:19 Ответить
У якого лікаря збирається консультуватися НАТО?
показать весь комментарий
29.05.2026 10:19 Ответить
У Трампа
показать весь комментарий
29.05.2026 10:21 Ответить
Це вже паталогоанатом
показать весь комментарий
29.05.2026 10:23 Ответить
Стаття 4 Північноатлантичного договору (НАТО) - це механізм консультацій, який дозволяє будь-якій державі-члену Альянсу скликати екстрені переговори, якщо вона вважає, що існує загроза її територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці.

Принцип дії: Країни не зобов'язані застосовувати військову силу. Це інструмент для офіційного обговорення загроз та координації спільних рішень для їх усунення.

Попереджувальний характер: Діє як ранній механізм реагування - на відміну від відомої Статті 5 про колективну оборону, яка передбачає військову відповідь на прямий збройний напад.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:22 Ответить
Та пора вже... Бо "голос Кремля", Пєсков, уже озвучив позицію "крємльовських" : Европа - УЧАСНИК конфлікту...".
показать весь комментарий
29.05.2026 10:24 Ответить
А вони ( ЄС) на Трампа ще ображають.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:24 Ответить
росіяни зроблять висновки - європейців можна бомбити безнаказанно.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:25 Ответить
потужно. ще треба висловити глибоку стурбованність. кремль точно обіср...ться.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:25 Ответить
ЄС та НАТА, не сюсюкайте, не морозьтеся і "не жуйте соплі", бо такі соплежуї - якраз улюблений харч людожера *****..
показать весь комментарий
29.05.2026 10:25 Ответить
іскандер прилетить і буде 100500 стаття нато - глибше голову у дупу
показать весь комментарий
29.05.2026 10:26 Ответить
"удар шахедом по румунському місту - це прояв слабкості.. лялля тополя" - на цьому все й закінчится. Але є маленький позитів - чим більше мопедів в Румунію, тим меньше нам.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:26 Ответить
може активувати, а може не активувати )) 50 на 50

активація статей НАТО - це як зустріти на вулиці динозавра .. можеш зустріти, а можеш ні )))
показать весь комментарий
29.05.2026 10:27 Ответить
Пока вы будете консультироваться, кацапы в Португалии будут мыть сапоги в водах Атлантического океана.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:31 Ответить
слово "може", майже та саме, що не може... це як слова клоуна на арені, щоб розсмішити публіку.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:33 Ответить
Чого ви від них хочете. Колишній совок сам себе знищує мільйонами. Їм треба тільки почекати.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:35 Ответить
Европа думає відсидітись за кров'ю українців та ніхера не робити. Яка там стаття НАТО, потужно прокакаються від жаху, та все.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:36 Ответить
Та все, це як тхір, коли внадився курей тягати буде лізти доки не забьють.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:37 Ответить
Падіння російського дрона на будинок у Галаці може стати підставою для консультацій союзників у межах статті 4 НАТО.

Доречі, в Будапештському меморандумі теж був пункт що підписанти в разі нападу повинні провести екстренні консультації. Так що не кажіть що Будапештський меморандум не мав жодних обов'язків до сторін. Інша справа що даже цей пункт ніхто не виконав чим сторони порушили угоду. Виявляється пункти статей НАТО це та ж сама фількина грамота
показать весь комментарий
29.05.2026 10:38 Ответить
Ой, тільки давайте без "погроз"😂🤣🤣🤣
Те НАТО роздуплиться тільки коли російські війська вже стоятимуть десь під Берліном, і то не факт.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:40 Ответить
Починайте консультації. Років на десять...
показать весь комментарий
29.05.2026 10:46 Ответить
Їх дронами тусують,а вони консультації,сімпозіуми,конференції проводять! Лошари беззубі!
показать весь комментарий
29.05.2026 10:46 Ответить
так їх! так їх!! душіть їх консультаціями, нам легше буде вас захищати...
показать весь комментарий
29.05.2026 10:46 Ответить
Як би там не було ***** в ефорії, на болотах на форумах баяни рвуть. Так обісратися як НАТО ще потрібно постаратися. Короче НАТО отримало антирекламу коли не можуть навіть своїх захистити хто платить в загальну казну податки.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:51 Ответить
Хоть бы не вызвали на ковёр посла Украины - типа, если бы Украина не упиралась и сдалась, то и никакой эскалации не было бы.
показать весь комментарий
29.05.2026 10:51 Ответить
 
 