Інцидент з російським дроном може активувати статтю 4 НАТО, - МЗС Румунії
Падіння російського дрона на будинок у Галаці може стати підставою для консультацій союзників у межах статті 4 НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi 24, про це заявила Глава МЗС Румунії Оана Цою.
"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу (активація статтю 4 договору про НАТО, - ред.). Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона.
На запитання, чи буде скликано засідання Ради національної безпеки щодо цього інциденту з дроном, і чи розмовляла вона з президентом Нікушором Даном про таке засідання, Цою відповіла, що обговорення ведуться.
"Президент має зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня. Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем’єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію", – сказала Цою.
Вона також заявила, що посол Росії в Румунії був викликаний у четвер до Міністерства закордонних справ "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Російською Федерацією щодо місій, присутніх на території України".
У відповідь на запитання, чи буде у п’ятницю викликано російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла: "Ми повернемося до цього питання упродовж сьогоднішнього дня з відповідями на дипломатичному рівні".
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
Там нема що " зачищати". Там 5 тис контингенту із яких 99 відсотків- місцеві жителі. Воювати там ніхто і не збираєця. А питання не у " зачистці", а у економічнй інтеграції, що зараз успішно і відбувається.
Проконсультуються про "вироблення спільного ставлення до інціденту" не дойдуть згоди і "рішуче закликають всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів щоб уникнути можливої ескалації" ... якось так буде, ну і ... все мабуть 🤔
Принцип дії: Країни не зобов'язані застосовувати військову силу. Це інструмент для офіційного обговорення загроз та координації спільних рішень для їх усунення.
Попереджувальний характер: Діє як ранній механізм реагування - на відміну від відомої Статті 5 про колективну оборону, яка передбачає військову відповідь на прямий збройний напад.
активація статей НАТО - це як зустріти на вулиці динозавра .. можеш зустріти, а можеш ні )))
Доречі, в Будапештському меморандумі теж був пункт що підписанти в разі нападу повинні провести екстренні консультації. Так що не кажіть що Будапештський меморандум не мав жодних обов'язків до сторін. Інша справа що даже цей пункт ніхто не виконав чим сторони порушили угоду. Виявляється пункти статей НАТО це та ж сама фількина грамота
Те НАТО роздуплиться тільки коли російські війська вже стоятимуть десь під Берліном, і то не факт.