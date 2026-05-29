Інцидент з російським дроном може активувати статтю 4 НАТО, - МЗС Румунії

Румунія розглядає активацію статті 4 НАТО через атаку дрона РФ

Падіння російського дрона на будинок у Галаці може стати підставою для консультацій союзників у межах статті 4 НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi 24, про це заявила Глава МЗС Румунії Оана Цою.

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу (активація статтю 4 договору про НАТО, - ред.). Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона.

На запитання, чи буде скликано засідання Ради національної безпеки щодо цього інциденту з дроном, і чи розмовляла вона з президентом Нікушором Даном про таке засідання, Цою відповіла, що обговорення ведуться.

"Президент має зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня. Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем’єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію", – сказала Цою.

Вона також заявила, що посол Росії в Румунії був викликаний у четвер до Міністерства закордонних справ "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Російською Федерацією щодо місій, присутніх на території України".

У відповідь на запитання, чи буде у п’ятницю викликано російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла: "Ми повернемося до цього питання упродовж сьогоднішнього дня з відповідями на дипломатичному рівні".

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

НАТО (7199) Румунія (1373) дрони (8272)
Будуть потужно консультіроваця?
показати весь коментар
29.05.2026 10:13 Відповісти
Якби румунські ВПС були долучені до патрулювання повітряного простору України, а румунські ППО обмінювались даними з українською ППО, то цього інциденту просто не було б. Румуни сиділи 12 років і нічого не робили і тепер їх пілоти не вміють збивати російські БПЛА.
показати весь коментар
29.05.2026 10:55 Відповісти
гівно-зелю їх потрібно дати в оренду, щоб воно усе "потужно" натужно завалило
показати весь коментар
29.05.2026 11:24 Відповісти
Будуть консультації чи і без них обійдуться, але факт потрапляння російського дрону з вибухівкою не залишиться без уваги. Румунам 'є на що надіятися, вони в НАТО, мають свою авіацію, систему ППО і надію, що члени НАТО при необхідності підставлять плече. А Украіна з 2019 року купувала тільки асфальтоукладчики, бітумовозки і кричали їх ПОТУЖНІ лідери: ''Байден і НАТО, закрийте небо'', ''Трамп і НАТО дайте ракети'' і нарід шаленіє від потужності вимоги і геть не розуміє, що це мав і має робити Зеленський.
показати весь коментар
29.05.2026 11:29 Відповісти
Немає на що надіятись,в випадку нападу НАТО просто виключить Румунію зі свого складу.
показати весь коментар
29.05.2026 11:59 Відповісти
Це правда. Біда із " пепесічними" , продовжується і зараз. Клоун і зелені діпутати перекидають гроші із оборонного бюджет на є - бачки, є - кєшбєки, інші піар- подачки і нарід радіє, " спассіба дарагой влад ссаніч.."
показати весь коментар
29.05.2026 12:04 Відповісти
4545 статтю
показати весь коментар
29.05.2026 10:14 Відповісти
"стаття 69"
показати весь коментар
29.05.2026 10:21 Відповісти
...95к.
показати весь коментар
29.05.2026 10:34 Відповісти
Та ну, не!!! Ви шо, це экскалація!!!
показати весь коментар
29.05.2026 10:15 Відповісти
а якщо Ураїна скаже
що відмовляється від вступу в НАТО..
Хвуйло всреться!!!
показати весь коментар
29.05.2026 10:15 Відповісти
правильна відповідь буде, ввести війська НАТО до Молдовії ...і все...
показати весь коментар
29.05.2026 10:16 Відповісти
Румінії потрібно надати Україні великий пакет зброї а також спільно з ЗСУ очистити гнійник "Придристров'я" в цілях безпеки союзника Молдови.
показати весь коментар
29.05.2026 10:26 Відповісти
Щоб зачистити гнійник збройні сили не потрібні, потрібні внутрішні війська...тут проблема буде як позбавти придурковців виборчого права не порушучи норм Європейської толерастії
показати весь коментар
29.05.2026 10:36 Відповісти
А Румынии где взять этот пакет оружия?
показати весь коментар
29.05.2026 11:19 Відповісти
Не неси галіматьї.
Там нема що " зачищати". Там 5 тис контингенту із яких 99 відсотків- місцеві жителі. Воювати там ніхто і не збираєця. А питання не у " зачистці", а у економічнй інтеграції, що зараз успішно і відбувається.
показати весь коментар
29.05.2026 12:07 Відповісти
Нарешті! Та активуйте вже хочаб якусь статтю, чи 4-ту, чи 5-ту, чи заіпаште по маскве томагавками. Вони у вас є. Це у нас їх нема в ніхто ніколи не дасть.
показати весь коментар
29.05.2026 10:16 Відповісти
они понимают чего назад полетит. Так что хоть полрумынии в порошок сотрут, кроме консультаций и озабоченности ничего не будет.
показати весь коментар
29.05.2026 12:22 Відповісти
може а може і не може
показати весь коментар
29.05.2026 10:18 Відповісти
Чого вони його не збили?
показати весь коментар
29.05.2026 10:18 Відповісти
не вміють
показати весь коментар
29.05.2026 10:22 Відповісти
Може військами в Румунії керують ті самі, що були в керівних органах варшавського договори або їх нащадки?
Думаю, що я близька до того, що так і є.
показати весь коментар
29.05.2026 10:26 Відповісти
Румуни хоч і були членами договору (в якому реально командували радянські генерали) але вели в якійсь мірі самостійну політику і не влазили в радянські авантюри типу окупації ЧССР.
показати весь коментар
29.05.2026 11:07 Відповісти
Якщо таки раптом 4 стаття спрацює то -
Проконсультуються про "вироблення спільного ставлення до інціденту" не дойдуть згоди і "рішуче закликають всі сторони конфлікту сісти за стіл переговорів щоб уникнути можливої ескалації" ... якось так буде, ну і ... все мабуть 🤔
показати весь коментар
29.05.2026 10:19 Відповісти
У якого лікаря збирається консультуватися НАТО?
показати весь коментар
29.05.2026 10:19 Відповісти
У Трампа
показати весь коментар
29.05.2026 10:21 Відповісти
Це вже паталогоанатом
показати весь коментар
29.05.2026 10:23 Відповісти
Стаття 4 Північноатлантичного договору (НАТО) - це механізм консультацій, який дозволяє будь-якій державі-члену Альянсу скликати екстрені переговори, якщо вона вважає, що існує загроза її територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці.

Принцип дії: Країни не зобов'язані застосовувати військову силу. Це інструмент для офіційного обговорення загроз та координації спільних рішень для їх усунення.

Попереджувальний характер: Діє як ранній механізм реагування - на відміну від відомої Статті 5 про колективну оборону, яка передбачає військову відповідь на прямий збройний напад.
показати весь коментар
29.05.2026 10:22 Відповісти
Та пора вже... Бо "голос Кремля", Пєсков, уже озвучив позицію "крємльовських" : Европа - УЧАСНИК конфлікту...".
показати весь коментар
29.05.2026 10:24 Відповісти
А вони ( ЄС) на Трампа ще ображають.
показати весь коментар
29.05.2026 10:24 Відповісти
росіяни зроблять висновки - європейців можна бомбити безнаказанно.
показати весь коментар
29.05.2026 10:25 Відповісти
потужно. ще треба висловити глибоку стурбованність. кремль точно обіср...ться.
показати весь коментар
29.05.2026 10:25 Відповісти
ЄС та НАТА, не сюсюкайте, не морозьтеся і "не жуйте соплі", бо такі соплежуї - якраз улюблений харч людожера *****..
показати весь коментар
29.05.2026 10:25 Відповісти
іскандер прилетить і буде 100500 стаття нато - глибше голову у дупу
показати весь коментар
29.05.2026 10:26 Відповісти
"удар шахедом по румунському місту - це прояв слабкості.. лялля тополя" - на цьому все й закінчится. Але є маленький позитів - чим більше мопедів в Румунію, тим меньше нам.
показати весь коментар
29.05.2026 10:26 Відповісти
може активувати, а може не активувати )) 50 на 50

активація статей НАТО - це як зустріти на вулиці динозавра .. можеш зустріти, а можеш ні )))
показати весь коментар
29.05.2026 10:27 Відповісти
Пока вы будете консультироваться, кацапы в Португалии будут мыть сапоги в водах Атлантического океана.
показати весь коментар
29.05.2026 10:31 Відповісти
слово "може", майже та саме, що не може... це як слова клоуна на арені, щоб розсмішити публіку.
показати весь коментар
29.05.2026 10:33 Відповісти
Чого ви від них хочете. Колишній совок сам себе знищує мільйонами. Їм треба тільки почекати.
показати весь коментар
29.05.2026 10:35 Відповісти
Европа думає відсидітись за кров'ю українців та ніхера не робити. Яка там стаття НАТО, потужно прокакаються від жаху, та все.
показати весь коментар
29.05.2026 10:36 Відповісти
Та все, це як тхір, коли внадився курей тягати буде лізти доки не забьють.
показати весь коментар
29.05.2026 10:37 Відповісти
Падіння російського дрона на будинок у Галаці може стати підставою для консультацій союзників у межах статті 4 НАТО.

Доречі, в Будапештському меморандумі теж був пункт що підписанти в разі нападу повинні провести екстренні консультації. Так що не кажіть що Будапештський меморандум не мав жодних обов'язків до сторін. Інша справа що даже цей пункт ніхто не виконав чим сторони порушили угоду. Виявляється пункти статей НАТО це та ж сама фількина грамота
показати весь коментар
29.05.2026 10:38 Відповісти
Ой, тільки давайте без "погроз"😂🤣🤣🤣
Те НАТО роздуплиться тільки коли російські війська вже стоятимуть десь під Берліном, і то не факт.
показати весь коментар
29.05.2026 10:40 Відповісти
Починайте консультації. Років на десять...
показати весь коментар
29.05.2026 10:46 Відповісти
Їх дронами тусують,а вони консультації,сімпозіуми,конференції проводять! Лошари беззубі!
показати весь коментар
29.05.2026 10:46 Відповісти
так їх! так їх!! душіть їх консультаціями, нам легше буде вас захищати...
показати весь коментар
29.05.2026 10:46 Відповісти
Як би там не було ***** в ефорії, на болотах на форумах баяни рвуть. Так обісратися як НАТО ще потрібно постаратися. Короче НАТО отримало антирекламу коли не можуть навіть своїх захистити хто платить в загальну казну податки.
показати весь коментар
29.05.2026 10:51 Відповісти
Хоть бы не вызвали на ковёр посла Украины - типа, если бы Украина не упиралась и сдалась, то и никакой эскалации не было бы.
показати весь коментар
29.05.2026 10:51 Відповісти
а може й не активувати.. воно ж таке той статут НАТО. як дишло - куди повернув туди і вийшло
показати весь коментар
29.05.2026 11:21 Відповісти
Бла-Бла-Бла... Може може активувати, може не може активувати... Ковтнуть як і завжди.
показати весь коментар
29.05.2026 11:30 Відповісти
Щось робіть, бо скоро і ракети полетять...
показати весь коментар
29.05.2026 12:00 Відповісти
Що повинно трапитися, щоб вони перейшли до реальних дій? Мене дратує словосполучення "Україна- щит Європи". Чому ми повинні бути для когось вічним буфером? Європа погодилася б життями своїх громадян бути буфером для України? Звичайно, ні. Ми досі буфер, бо вони нас зневажають.
показати весь коментар
29.05.2026 12:00 Відповісти
Спочатку треба створити "коаліцію охочих" провести консультацію, щодо застосування 4-ї статті.
показати весь коментар
29.05.2026 12:07 Відповісти
 
 