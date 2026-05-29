Інцидент з російським дроном може активувати статтю 4 НАТО, - МЗС Румунії

Падіння російського дрона на будинок у Галаці може стати підставою для консультацій союзників у межах статті 4 НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi 24, про це заявила Глава МЗС Румунії Оана Цою.

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу (активація статтю 4 договору про НАТО, - ред.). Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона.

На запитання, чи буде скликано засідання Ради національної безпеки щодо цього інциденту з дроном, і чи розмовляла вона з президентом Нікушором Даном про таке засідання, Цою відповіла, що обговорення ведуться.

"Президент має зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня. Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем’єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію", – сказала Цою.

Вона також заявила, що посол Росії в Румунії був викликаний у четвер до Міністерства закордонних справ "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Російською Федерацією щодо місій, присутніх на території України".

У відповідь на запитання, чи буде у п’ятницю викликано російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла: "Ми повернемося до цього питання упродовж сьогоднішнього дня з відповідями на дипломатичному рівні".

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

