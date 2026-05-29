Рютте провів розмову з лідером Румунії після падіння "шахеда": НАТО захищатиме кожен дюйм території

Генсек НАТО Марк Рютте провів розмову із президентом Румунії Нікушором Даном після того, як російський БпЛА влучив у житловий будинок на території країни.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запевнив його в абсолютній солідарності НАТО з Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок цього інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників. Ми продовжимо посилювати нашу готовність для стримування та захисту від будь-якої загрози, зокрема дронової", - зазначив генсек Альянсу.

Рютте наголосив, що безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх.

"Вони продовжують бити по цивільних та цивільній інфраструктурі по всій території України, а остання ніч засвідчила вчергове, що наслідки цієї протиправної загарбницької війни не знають кордонів.

Війна Росії має припинитися, як і нехтування Росією безпекою цивільних. Що стосується нас, ми продовжимо посилювати стримування й оборону удома та продовжимо підтримувати Україну, яка борониться від російської агресії", - підсумував він.

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

