Рютте провів розмову з лідером Румунії після падіння "шахеда": НАТО захищатиме кожен дюйм території

Генсек НАТО Марк Рютте провів розмову із президентом Румунії Нікушором Даном після того, як російський БпЛА влучив у житловий будинок на території країни.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Я запевнив його в абсолютній солідарності НАТО з Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок цього інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників. Ми продовжимо посилювати нашу готовність для стримування та захисту від будь-якої загрози, зокрема дронової", - зазначив генсек Альянсу.

Рютте наголосив, що безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх.

"Вони продовжують бити по цивільних та цивільній інфраструктурі по всій території України, а остання ніч засвідчила вчергове, що наслідки цієї протиправної загарбницької війни не знають кордонів.

Війна Росії має припинитися, як і нехтування Росією безпекою цивільних. Що стосується нас, ми продовжимо посилювати стримування й оборону удома та продовжимо підтримувати Україну, яка борониться від російської агресії", - підсумував він.

Читайте також: Інцидент з російським дроном може активувати статтю 4 НАТО, - МЗС Румунії

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Читайте: Литва про удар дрона РФ по Румунії: Росія випробовує НАТО, Путіна треба зупинити

Топ коментарі
а шо ж не захистили
29.05.2026 11:21 Відповісти
Та що ви все "падіння" та "падіння"?!!
Сами граєте на руку ворогу.
Це був УДАР!
29.05.2026 11:27 Відповісти
Які гучні слова : "НАТО захищатиме кожен дюйм території!" Скільки дюймів пошкоджено матеріальних цінностей,не враховуючи поранення двох мешканців будинку?В свою чергу Ху...ло підписав закон який передбачає що воно може направити війська в іншу країну в випадку визволення навіть мудака який скоїв злочин і перебуває під арештом.
29.05.2026 11:29 Відповісти
а шо ж не захистили
29.05.2026 11:21 Відповісти
захищалка ще не виросла)
29.05.2026 11:22 Відповісти
Який потужний,кожен дюйм(2.54 см ) території,виходить 2.539 см вже не під захистом???)).
29.05.2026 11:23 Відповісти
і незрозуміло, чоу Ната вже повернула дюйморву систему в метрології..
29.05.2026 11:39 Відповісти
Язиком захищатеме
29.05.2026 11:25 Відповісти
Це вже напад на НАТУ, чи ще ні?
29.05.2026 11:26 Відповісти
Ні, один раз не рахується. От якби 700 шлюхедів - тоді можна .... зібрати засідання та вислухати всі занепокоїння і виразити рєшитєльний протєст.
29.05.2026 12:33 Відповісти
по яйцям наті
29.05.2026 11:29 Відповісти
захищена квартира
29.05.2026 11:28 Відповісти
дірка в стелі от дрона
29.05.2026 11:30 Відповісти
Квартира висловлює глибоку стурбованість!!
29.05.2026 11:42 Відповісти
путлєр - зараз як дам - боляче - Рютте
29.05.2026 11:29 Відповісти
Я не розумію..Румунія вже почала збивати шахеди над територією України ще місяць назад...і щось тиша..мабуть заборонили стурбовані
29.05.2026 11:30 Відповісти
Так вже ж не захистили. Вже є поранені люди країни НАТО. Повезло що поки вбитих немає. Але до цього теж дійде. Але збивати рашистські ракети і дрони ніззя бо Ху'йло обідиться
29.05.2026 11:31 Відповісти
в Польщі вже були загиблі від кацапів, НАТО обісралось тоді і перекрутили що ракета українська

15 листопада 2022 року - Трагедія в Пшеводуві (2 загиблих)
Під час наймасштабнішої на той момент атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, в польському селі Пшеводув (неподалік кордону з Україною) впала ракета.
29.05.2026 12:00 Відповісти
29.05.2026 11:32 Відповісти
3,14здунці
29.05.2026 11:33 Відповісти
Україна готова захистити повітряний простір Румунії - Зеленський
29.05.2026 11:34 Відповісти
Боже, які вони жалюгідні
29.05.2026 11:39 Відповісти
Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників.

А чому вимірюється "повітрянний простір" союзників? Ну щоб і його захищати...
29.05.2026 11:42 Відповісти
Тобто, не кожен дім, а кожен дюйм.
29.05.2026 11:53 Відповісти
будинок не рахується, він не дюймовий
29.05.2026 11:55 Відповісти
розмову ***** провів!!!! ну да, да , не треба ескалації, а то ***** нападе
29.05.2026 11:53 Відповісти
та да ,захист на власні очі , румуни вже побачили...
29.05.2026 11:56 Відповісти
Рютте провів розмову з лідером Румунії після падіння "шахеда": НАТО захищатиме ( натівськими іпальниками.)))кожен дюйм території
29.05.2026 12:23 Відповісти
 
 