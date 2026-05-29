Литва про удар дрона РФ по Румунії: Росія випробовує НАТО, Путіна треба зупинити

Влучання російського "Шахеда" в Румунії доводить необхідність посилення тиску на Росію та підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав у Х.

"Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Російський військовий дрон з вибухівкою впав на житловий будинок у Галаці, Румунія. Росія продовжує ставити під загрозу життя цивільних осіб і випробовувати межі НАТО", - йдеться в дописі.

Будріс наголосив, що Литва рішуче стоїть на боці нашого союзника Румунії.

"Ми маємо без зволікань зміцнити та посилити східний фланг НАТО. Ми маємо збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію", - додав глава МЗС Литви.

Це не повинно стати новою реальністю, до якої всі звикнуть

Прем’єрка Литви Інга Ругінене також підкреслила солідарність із Румунією.

"Чергове вторгнення безпілотника на східний фланг НАТО внаслідок війни Росії проти України - цього разу в Румунії, де є поранені. Це не повинно ставати новою реальністю, до якої міжнародна спільнота звикає", - йдеться в її дописі у Х.

Вона додала, що дана подія ще раз підкреслює потребу в максимальному санкційному та політичному тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. Йдеться також про посилення військової підтримки України та зміцнення оборонних спроможностей східного флангу НАТО.

