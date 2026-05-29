Литва про удар дрона РФ по Румунії: Росія випробовує НАТО, Путіна треба зупинити

Реакція Литви на інцидент із російським дроном у Румунії

Влучання російського "Шахеда" в Румунії доводить необхідність посилення тиску на Росію та підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав у Х.

"Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Російський військовий дрон з вибухівкою впав на житловий будинок у Галаці, Румунія. Росія продовжує ставити під загрозу життя цивільних осіб і випробовувати межі НАТО", - йдеться в дописі.

Будріс наголосив, що Литва рішуче стоїть на боці нашого союзника Румунії.

"Ми маємо без зволікань зміцнити та посилити східний фланг НАТО. Ми маємо збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію", - додав глава МЗС Литви.

Це не повинно стати новою реальністю, до якої всі звикнуть

Прем’єрка Литви Інга Ругінене також підкреслила солідарність із Румунією. 

"Чергове вторгнення безпілотника на східний фланг НАТО внаслідок війни Росії проти України - цього разу в Румунії, де є поранені. Це не повинно ставати новою реальністю, до якої міжнародна спільнота звикає", - йдеться в її дописі у Х.

Вона додала, що дана подія ще раз підкреслює потребу в максимальному санкційному та політичному тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. Йдеться також про посилення військової підтримки України та зміцнення оборонних спроможностей східного флангу НАТО.

Литва (2677) росія (70201) Румунія (1373) Будріс Кястутіс (53)
Балтійці - це жителі або вихідці з країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви)
29.05.2026 11:13 Відповісти
Кацапе, що ти тут робиш?
Тут водкі нєт!
29.05.2026 11:24 Відповісти
Так і є.Чому прибалтійці не можуть достукатись до НАТО незрозуміло.
29.05.2026 11:08 Відповісти
Балтійці - це жителі або вихідці з країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви)
29.05.2026 11:13 Відповісти
Прибалтійці були в оккупованих державах Радянським Союзом.
29.05.2026 11:23 Відповісти
Зупинити, але як?
29.05.2026 11:09 Відповісти
Шо ж його випробовувати - як воно не відповідає
29.05.2026 11:12 Відповісти
Ищите бомбоубежища и собирайте тревожные чемоданчики. Даже моделирование не в вашу пользу ребята. Украинцев на долго не хватит.
29.05.2026 11:16 Відповісти
Кацапе, що ти тут робиш?
Тут водкі нєт!
29.05.2026 11:24 Відповісти
Литва більше ніж хто розуміє небезпеку від Московії і ця країна серед перших допомагала Україні.
29.05.2026 11:19 Відповісти
Треба. Та нІкому. Окрім України.
29.05.2026 11:21 Відповісти
Знов треба терміново посилити тиск язиками у ЗМІ

29.05.2026 11:34 Відповісти
Я би тиснула іщо да боліт влагаліщо! Каже об'єднана Європа.
29.05.2026 12:42 Відповісти
 
 