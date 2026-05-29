Украина предлагает Румынии совместно усилить защиту от дронов
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к тесному сотрудничеству с Румынией после инцидента с российским беспилотником в городе Галац.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы МИД в Х.
По его словам, такие случаи доказывают, что российская агрессия выходит за пределы Украины и представляет прямую угрозу для всего Черноморского региона и Европы.
"Вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы", - отметил Сибига.
Укрепление ПВО как общий приоритет
Министр подчеркнул, что укрепление украинской противовоздушной обороны является не только внутренней задачей, но и элементом безопасности соседних стран.
Укрепление украинской противовоздушной обороны является стратегической задачей не только для защиты Украины, но и для снижения рисков для ее соседей", - подчеркнул он.
Призыв к усилению давления на Россию
Отдельно Сибига призвал международных партнеров к более жестким санкциям и усилению поддержки Украины как ключевого инструмента стабилизации региона.
"Усиление поддержки Украины и увеличение давления на агрессора, в частности путем введения более жестких санкций, остаются чрезвычайно важными для восстановления мира и безопасности в регионе", - заявил глава МИД.
Украина, по словам министра, готова координировать действия с Бухарестом для создания более эффективной системы противодействия беспилотным угрозам в приграничных районах и в более широком плане - на восточном фланге НАТО.
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
- В НАТО осудили "российскую безрассудство".
