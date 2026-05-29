Украина предлагает Румынии совместно усилить защиту от дронов

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к тесному сотрудничеству с Румынией после инцидента с российским беспилотником в городе Галац.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы МИД в Х.

По его словам, такие случаи доказывают, что российская агрессия выходит за пределы Украины и представляет прямую угрозу для всего Черноморского региона и Европы.

"Вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы", - отметил Сибига.

Укрепление ПВО как общий приоритет

Министр подчеркнул, что укрепление украинской противовоздушной обороны является не только внутренней задачей, но и элементом безопасности соседних стран.

Укрепление украинской противовоздушной обороны является стратегической задачей не только для защиты Украины, но и для снижения рисков для ее соседей", - подчеркнул он.

Призыв к усилению давления на Россию

Отдельно Сибига призвал международных партнеров к более жестким санкциям и усилению поддержки Украины как ключевого инструмента стабилизации региона.

"Усиление поддержки Украины и увеличение давления на агрессора, в частности путем введения более жестких санкций, остаются чрезвычайно важными для восстановления мира и безопасности в регионе", - заявил глава МИД.

Украина, по словам министра, готова координировать действия с Бухарестом для создания более эффективной системы противодействия беспилотным угрозам в приграничных районах и в более широком плане - на восточном фланге НАТО.

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудство".

