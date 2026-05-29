Україна пропонує Румунії спільно посилити захист від дронів
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва до тісної співпраці з Румунією після інциденту з російським безпілотником у місті Галац.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у Х.
За його словами, такі випадки доводять, що російська агресія виходить за межі України та становить пряму загрозу для всього Чорноморського регіону і Європи.
"Вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи", - зазначив Сибіга.
Посилення ППО як спільний пріоритет
Міністр підкреслив, що зміцнення української протиповітряної оборони є не лише внутрішнім завданням, а й елементом безпеки сусідніх країн.
Зміцнення української протиповітряної оборони є стратегічним завданням не лише для захисту України, а й для зменшення ризиків для її сусідів", - наголосив він.
Заклик до посилення тиску на Росію
Окремо Сибіга закликав міжнародних партнерів до жорсткіших санкцій і посилення підтримки України як ключового інструменту стабілізації регіону.
"Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема шляхом введення жорсткіших санкцій, залишаються надзвичайно важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні", - заявив глава МЗС.
Україна, за словами міністра, готова координувати дії з Бухарестом для створення більш ефективної системи протидії безпілотним загрозам у прикордонних районах та ширше - на східному фланзі НАТО.
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
"Всіх на світі"-на словах
"лише не самих себе"-в реалі