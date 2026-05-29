Україна пропонує Румунії спільно посилити захист від дронів

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва до тісної співпраці з Румунією після інциденту з російським безпілотником у місті Галац.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, такі випадки доводять, що російська агресія виходить за межі України та становить пряму загрозу для всього Чорноморського регіону і Європи.

"Вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи", - зазначив Сибіга.

Посилення ППО як спільний пріоритет

Міністр підкреслив, що зміцнення української протиповітряної оборони є не лише внутрішнім завданням, а й елементом безпеки сусідніх країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інцидент з російським дроном може активувати статтю 4 НАТО, - МЗС Румунії

Зміцнення української протиповітряної оборони є стратегічним завданням не лише для захисту України, а й для зменшення ризиків для її сусідів", - наголосив він.

Заклик до посилення тиску на Росію

Окремо Сибіга закликав міжнародних партнерів до жорсткіших санкцій і посилення підтримки України як ключового інструменту стабілізації регіону.

"Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема шляхом введення жорсткіших санкцій, залишаються надзвичайно важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні", - заявив глава МЗС.

Україна, за словами міністра, готова координувати дії з Бухарестом для створення більш ефективної системи протидії безпілотним загрозам у прикордонних районах та ширше - на східному фланзі НАТО.

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва про удар дрона РФ по Румунії: Росія випробовує НАТО, Путіна треба зупинити