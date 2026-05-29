УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13274 відвідувача онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії
423 6

Україна пропонує Румунії спільно посилити захист від дронів

Україна та Румунія мають разом протидіяти загрозі дронів РФ

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність Києва до тісної співпраці з Румунією після інциденту з російським безпілотником у місті Галац.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, такі випадки доводять, що російська агресія виходить за межі України та становить пряму загрозу для всього Чорноморського регіону і Європи.

"Вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи", - зазначив Сибіга.

Посилення ППО як спільний пріоритет

Міністр підкреслив, що зміцнення української протиповітряної оборони є не лише внутрішнім завданням, а й елементом безпеки сусідніх країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інцидент з російським дроном може активувати статтю 4 НАТО, - МЗС Румунії

Зміцнення української протиповітряної оборони є стратегічним завданням не лише для захисту України, а й для зменшення ризиків для її сусідів", - наголосив він.

Заклик до посилення тиску на Росію

Окремо Сибіга закликав міжнародних партнерів до жорсткіших санкцій і посилення підтримки України як ключового інструменту стабілізації регіону.

"Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема шляхом введення жорсткіших санкцій, залишаються надзвичайно важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні", - заявив глава МЗС.

Україна, за словами міністра, готова координувати дії з Бухарестом для створення більш ефективної системи протидії безпілотним загрозам у прикордонних районах та ширше - на східному фланзі НАТО.

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва про удар дрона РФ по Румунії: Росія випробовує НАТО, Путіна треба зупинити

Автор: 

Румунія (1373) Сибіга Андрій (977)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щодо - Зеленський лідер НАТО та ЄС, виглядає вже не як комедія, а документалістика 😸.
показати весь коментар
29.05.2026 11:18 Відповісти
Для чого цей вкид? Що, міністр закордонних справ не знає, що румуни знаходяться в НАТО і потрібно з НАТО вирішувати ці питання? Це робиться, щоб потім жбурнути жменю бруду і сказати, що мов ми такі правдолюби, а румуни не хочуть. Це відволікання уваги українців від найголовнішого сьогодні питання, де наші ракети і де наші системи ППО?
показати весь коментар
29.05.2026 11:18 Відповісти
румуни в НАТО, що їм хвилюватися, війна не вийде за межі України, в цьому зацікавлені всі, думку пересічних українців ніхто не питає
показати весь коментар
29.05.2026 11:20 Відповісти
Такі кадри,що готові захищати всіх на світі, лише не самих себе.
"Всіх на світі"-на словах
"лише не самих себе"-в реалі
показати весь коментар
29.05.2026 11:21 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 11:22 Відповісти
Як послухаєш їх,так ми виявляється можемо вже мало не весь світ захистити. Тільки без зовнішньої допомоги не дуже виходить навіть себе.
показати весь коментар
29.05.2026 12:29 Відповісти
 
 