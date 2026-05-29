Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили російський дрон: Не було умов для знищення

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що чому Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Сьогодні я скликав засідання Вищої ради національної оборони, щоб обговорити наслідки найсерйознішого інциденту, який торкнувся національної території з початку загарбницької війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України. Ми вживемо пропорційних заходів щодо Російської Федерації", - зазначив він.

За словами Дана, "безпрецедентний характер події вимагає твердої, скоординованої та пропорційної відповіді – на національному, союзному та міжнародному рівнях".

"Я з повною рішучістю заявляю, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації. Те, що сталося сьогодні в Галаці, є прямим наслідком загарбницької війни, розв'язаної Росією проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також її систематичного нехтування міжнародним правом. Щодо винуватця та причини цієї агресії немає жодних сумнівів", - наголосив лідер Румунї.

Читайте: Фон дер Ляєн про падіння російського дрона у Румунії: Ще одну межу перетнуто. Готуємо пакет санкцій

Водночас Дан зазначив, що Збройні сили країни діяли відповідно до встановлених для таких ситуацій процедур, маючи чіткий наказ збити безпілотник, щойно умови дозволили б провести таку операцію без ризику жертв серед цивільного населення чи руйнувань інфраструктури.

"Після того як армійські радари виявили безпілотник при вході в національний повітряний простір, два літаки F-16 румунських ВПС та вертоліт IAR-330 SOCAT відстежували його в межах національного повітряного простору. Рішення не атакувати ціль було прийнято, оскільки не було дотримано умов, що дозволяли б знищити її без значної загрози безпеці цивільного населення", - пояснив президент.

Румунія поінформувала всіх союзників по НАТО та  ЄС про інцидент, зв’язок із військовими структурами союзників триває в режимі реального часу.

Читайте: Рютте провів розмову з лідером Румунії після падіння "шахеда": НАТО захищатиме кожен дюйм території

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Також читайте: Україна пропонує Румунії спільно посилити захист від дронів

Топ коментарі
+8
Давайте без язвління.
Бо від кордону України до міста Галац- ну кілометрів аж 15. Пролетів той дрон за три хвилини. В Україні половина дронів теж долітає до Тернополя, причому за дві години, потім повертають на Вінницю, а потім ще можуть впасти в Хмельницькому. Тому щодо збиття то велике питання. А от щодо реакції імпотентів НАТО,то інше .
Впевнений страни Балтії в шоці від такого ставлення НАТО. Бо ті румуни хоч за Україною. А от Естонія Латвія Литва на самому кордоні з рашкою.
29.05.2026 12:08 Відповісти
+6
А врізався в будинок це умови для безпеки населення ?
29.05.2026 11:55 Відповісти
+4
Ну звісно, то яйця завеликі, то гранати не тої системи, нікчеми ліверні...
29.05.2026 11:57 Відповісти
Ще можна допомагати збивати над територією України, якщо дрони літають дуже близько до кордону - але ж тоді росія образиться, не можна гнівити росію бо буде ескалація і путін нападе.
29.05.2026 12:11 Відповісти
А як він взнає що збили саме вони? Просто нікому не казать, не гордиться. Тишком нишком збили і все
29.05.2026 12:14 Відповісти
Ви зараз де знаходитеся? В США?? Ви громадянин якої країни??
Якщо США - то чого ви вибрали дебіла який якраз НАТО й розвалив??
Якщо громадянин України, то чого тільки даєте розумні поради, сидячі в іншій країні??
29.05.2026 12:16 Відповісти
"Розвалив НАТО" - це в сенсі не підтримує горделиву риторику європейських павичів з 5 танками і 500 солдатами про потужну вічну війну проти ядерної росії?
Бо в цьому НАТО говорити мастаки всі, а як дійсно воювати або хоча б давати достатньо зброї Україні - то Америка поможи, Америка дай, Америка забезпеч.
29.05.2026 12:23 Відповісти
Не придирайтеся. Ви чудово розумієте про що йде мова.
А ви замість того щоб признати що Трамп кончене чмо ,яке підігрує путіну, починаєте самі гнати на Європу, наче прихильник ще одного божевільного, який хоче то гренландію, то кубу то іран.
29.05.2026 12:27 Відповісти
Єдина можливість запобігти цьому - створювати в НАТО єдину сисиему ППО з Україною - але вони , на це , вперто не хочуть йти ...
29.05.2026 12:13 Відповісти
Яке "язвління"? Це ж не я заявив, що румунські винищувачі слідкували, але умов для збиття не було.
29.05.2026 12:14 Відповісти
А якою має бути " реакція НАТО"? роісію приступом брати? Не кажучи, що НАТО із таким відношенням Трумпу фактично неспроможне як військова сила..
Це криза, криза що не могла не статися.
29.05.2026 12:15 Відповісти
Ну як це без США неспроможна сила??? Ну ви що реально розганяєте російські наративи? Одна туречинна яка в НАТО , може не гірше України воювати. Не треба вже всіх принижати. Українців теж усі вважали неспроможними вояками. Але коли ставиться на кону існування держави, то інше питання. І німці будуть і фіни і поляки воювати , і інші.
Питання в їхній бюрократії. Поки всі погодять.
29.05.2026 12:23 Відповісти
Харош болтть ні про що.
29.05.2026 12:26 Відповісти
Як мені подобається люди то з США то з Іспанії) такі розумні - аж страшно.
приізжайте в Херсон, на Шуменський. Тут є кафе біля ринку- поспілкуємось.
29.05.2026 12:29 Відповісти
Загроза цивільному населенню Румунії існувала не тільки удару від рашистського дрону, а й від дружнього вогню винищувачів та гелікоптера, пілоти яких мали дозвіл на знищення цілі.
Бортова зброя винищувачів та бойового гелікоптера при застосуванні по цілі, що летить на малій висоті на населеними пунктами могла нанести ще більшої шкоди людям, ніж дрон... Часу на реагування було вкрай мало через малу відстань до точки перетину кордону Румунії дроном.
Румунські пілоти мабуть прийняли рішення не обстрілювати цього рашистського дрона. Результат - пошкодження майна, стрес, але, на щастя немоє вбити та поранених.
29.05.2026 12:31 Відповісти
цікаво про які умови мова... нда...
29.05.2026 11:56 Відповісти
виправдовування рівня нєбєнзі.
29.05.2026 11:56 Відповісти
Ну звісно, то яйця завеликі, то гранати не тої системи, нікчеми ліверні...
29.05.2026 11:57 Відповісти
Тобто і на жаль ненавчені збивати, досить вже, прокидайтеся і дивіться на українців і навчайтеся а краще приїжджайте в Україну, вічно захищати українці ціною власного життя чи здоров'я вас не будуть!
29.05.2026 11:58 Відповісти
Рішення не атакувати ціль було прийнято, оскільки не було дотримано умов, що дозволяли б знищити її без значної загрози безпеці цивільного населення

І рішення як виявилось правильне, бо ніхто не загинув, так?
29.05.2026 12:00 Відповісти
Два літаки і вертоліт акуратно вели дрон до будинку - який його й завалив - Дан
29.05.2026 12:00 Відповісти
почесний ескорт...
29.05.2026 12:04 Відповісти
а повітряну тривогу для свого населення хоч об'явили?...
29.05.2026 12:03 Відповісти
Для того може потрібні певні стани вводити.
29.05.2026 12:17 Відповісти
та наче мали оголошувати, раніше вже таке робили через спеціальний додаток, і сирени мали волати... але ж люди сиділи по хатах, поки не прилетіло...
Під час російських атак на Одещину (зокрема порти Рені, Ізмаїл та Вилкове) у прикордонних районах Румунії (повіти Тулча та Галац) періодично оголошують повітряну тривогу. Попередження надходять через систему екстреного сповіщення RO-ALERT на мобільні телефони.
Головні особливості тривог у Румунії:
Причина: Наближення російських безпілотників (Shahed) до повітряного простору Румунії під час обстрілів України.Територія: Стосується виключно прикордонних повітряних зон (повіти Тулча та Галац).
29.05.2026 12:49 Відповісти
Якраз все вірно, перейти від навчання до практики дуже складний крок, який колись потрібно зробити, інакше все те, чому вчились, не має жодного сенсу.
29.05.2026 12:03 Відповісти
29.05.2026 12:10 Відповісти
Відмазка 100500 lvl
29.05.2026 12:15 Відповісти
29.05.2026 12:15 Відповісти
Проти дрона діє правило двох стін, це ж не ракета в кінці та концов. Мабуть на це був розрахунок
29.05.2026 12:17 Відповісти
Від краю міста Галац до кордону з Україною приблизно 8 км. (трохи меньше 7.8 км) - це приблизно 2 хв. 40 сек. часу льоту шлюхеда для того, щоб відреагувати. Отож не варто злорадствувати - у нас і за 25 км не всі шлюхеди збивають.
29.05.2026 12:18 Відповісти
З іншого боку дивує реакція Євросоюзу і НАТи - глибокая озабоченность із решительним протєстом. Козломорду орду треба палити всіма доступними способами а не соплі жувати - надіються ще випросити преференції від козломордих на газ і нафту?
29.05.2026 12:23 Відповісти
тобто літак і гелікоптер супроводжували російський безпілотник від кордону і до моменту удару по житловому будинку. Це цілком безпечно для населення. Дотепно!
29.05.2026 12:27 Відповісти
Вдарити «Орєшніком» по Польщі та подивитися що буде - закликає путінський пропагандист прямо в ефірі

Він пропонує пропонує «заради інтересу» завдати удар БРСД по Жешову, адже «нічого не зможуть зробити і ніяк не відреагують. НАТО воювати не буде».

Він додав, що після удару «логістичний центр переведуть до Румунії», а з «циганами» вони теж розберуться.
29.05.2026 12:32 Відповісти
29.05.2026 12:35 Відповісти
Те, що"діяли відповідно до встановлених для таких ситуацій процедур Джерело: https://censor.net/ua/n4005680" і не збили одного дрона, то ще таке. Але дивує реакція "почати консультації про початок консультацій". Якщо проковтнуть одного, то що заважатиме кацапам запустити туди 100-200. І що вони тоді робити будуть? Ганятись парою F-16 за кожним шахедом чи пуляти по них із Петріот? А кацапи тоді скажуть, що то наша РЕБ їх туди направила, а вони нівінавати, іх там нєт.
29.05.2026 12:50 Відповісти
 
 