Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили російський дрон: Не було умов для знищення
Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що чому Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні я скликав засідання Вищої ради національної оборони, щоб обговорити наслідки найсерйознішого інциденту, який торкнувся національної території з початку загарбницької війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України. Ми вживемо пропорційних заходів щодо Російської Федерації", - зазначив він.
За словами Дана, "безпрецедентний характер події вимагає твердої, скоординованої та пропорційної відповіді – на національному, союзному та міжнародному рівнях".
"Я з повною рішучістю заявляю, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації. Те, що сталося сьогодні в Галаці, є прямим наслідком загарбницької війни, розв'язаної Росією проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також її систематичного нехтування міжнародним правом. Щодо винуватця та причини цієї агресії немає жодних сумнівів", - наголосив лідер Румунї.
Водночас Дан зазначив, що Збройні сили країни діяли відповідно до встановлених для таких ситуацій процедур, маючи чіткий наказ збити безпілотник, щойно умови дозволили б провести таку операцію без ризику жертв серед цивільного населення чи руйнувань інфраструктури.
"Після того як армійські радари виявили безпілотник при вході в національний повітряний простір, два літаки F-16 румунських ВПС та вертоліт IAR-330 SOCAT відстежували його в межах національного повітряного простору. Рішення не атакувати ціль було прийнято, оскільки не було дотримано умов, що дозволяли б знищити її без значної загрози безпеці цивільного населення", - пояснив президент.
Румунія поінформувала всіх союзників по НАТО та ЄС про інцидент, зв’язок із військовими структурами союзників триває в режимі реального часу.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо від кордону України до міста Галац- ну кілометрів аж 15. Пролетів той дрон за три хвилини. В Україні половина дронів теж долітає до Тернополя, причому за дві години, потім повертають на Вінницю, а потім ще можуть впасти в Хмельницькому. Тому щодо збиття то велике питання. А от щодо реакції імпотентів НАТО,то інше .
Впевнений страни Балтії в шоці від такого ставлення НАТО. Бо ті румуни хоч за Україною. А от Естонія Латвія Литва на самому кордоні з рашкою.
Якщо США - то чого ви вибрали дебіла який якраз НАТО й розвалив??
Якщо громадянин України, то чого тільки даєте розумні поради, сидячі в іншій країні??
Бо в цьому НАТО говорити мастаки всі, а як дійсно воювати або хоча б давати достатньо зброї Україні - то Америка поможи, Америка дай, Америка забезпеч.
А ви замість того щоб признати що Трамп кончене чмо ,яке підігрує путіну, починаєте самі гнати на Європу, наче прихильник ще одного божевільного, який хоче то гренландію, то кубу то іран.
Це криза, криза що не могла не статися.
Питання в їхній бюрократії. Поки всі погодять.
приізжайте в Херсон, на Шуменський. Тут є кафе біля ринку- поспілкуємось.
Бортова зброя винищувачів та бойового гелікоптера при застосуванні по цілі, що летить на малій висоті на населеними пунктами могла нанести ще більшої шкоди людям, ніж дрон... Часу на реагування було вкрай мало через малу відстань до точки перетину кордону Румунії дроном.
Румунські пілоти мабуть прийняли рішення не обстрілювати цього рашистського дрона. Результат - пошкодження майна, стрес, але, на щастя немоє вбити та поранених.
І рішення як виявилось правильне, бо ніхто не загинув, так?
Під час російських атак на Одещину (зокрема порти Рені, Ізмаїл та Вилкове) у прикордонних районах Румунії (повіти Тулча та Галац) періодично оголошують повітряну тривогу. Попередження надходять через систему екстреного сповіщення RO-ALERT на мобільні телефони.
Головні особливості тривог у Румунії:
Причина: Наближення російських безпілотників (Shahed) до повітряного простору Румунії під час обстрілів України.Територія: Стосується виключно прикордонних повітряних зон (повіти Тулча та Галац).
Він пропонує пропонує «заради інтересу» завдати удар БРСД по Жешову, адже «нічого не зможуть зробити і ніяк не відреагують. НАТО воювати не буде».
Він додав, що після удару «логістичний центр переведуть до Румунії», а з «циганами» вони теж розберуться.