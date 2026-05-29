Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили російський дрон: Не було умов для знищення

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що чому Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Сьогодні я скликав засідання Вищої ради національної оборони, щоб обговорити наслідки найсерйознішого інциденту, який торкнувся національної території з початку загарбницької війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України. Ми вживемо пропорційних заходів щодо Російської Федерації", - зазначив він.

За словами Дана, "безпрецедентний характер події вимагає твердої, скоординованої та пропорційної відповіді – на національному, союзному та міжнародному рівнях".

"Я з повною рішучістю заявляю, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації. Те, що сталося сьогодні в Галаці, є прямим наслідком загарбницької війни, розв'язаної Росією проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також її систематичного нехтування міжнародним правом. Щодо винуватця та причини цієї агресії немає жодних сумнівів", - наголосив лідер Румунї.

Водночас Дан зазначив, що Збройні сили країни діяли відповідно до встановлених для таких ситуацій процедур, маючи чіткий наказ збити безпілотник, щойно умови дозволили б провести таку операцію без ризику жертв серед цивільного населення чи руйнувань інфраструктури.

"Після того як армійські радари виявили безпілотник при вході в національний повітряний простір, два літаки F-16 румунських ВПС та вертоліт IAR-330 SOCAT відстежували його в межах національного повітряного простору. Рішення не атакувати ціль було прийнято, оскільки не було дотримано умов, що дозволяли б знищити її без значної загрози безпеці цивільного населення", - пояснив президент.

Румунія поінформувала всіх союзників по НАТО та ЄС про інцидент, зв’язок із військовими структурами союзників триває в режимі реального часу.

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

