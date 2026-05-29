Путін цинічно звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії
Російський диктатор Володимир Путін спробував зняти з РФ відповідальність за черговий інцидент із порушенням повітряного простору НАТО. Він заявив, що в житловий будинок у Румунії врізався, "український дрон".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав росЗМІ.
Що каже диктатор?
Путін почав виправдовуватися, що без експертизи уламків нібито "ніхто не може стверджувати походження БПЛА", але одразу ж звинуватив Київ.
За його версією, українські безпілотники нібито постійно залітають до інших країн, а перша реакція світу завжди "росіяни б'ють". Лідер Кремля запропонував провести "об'єктивне розслідування", якщо Росії передадуть уламки.
"Ми знаємо, що українські дрони залітали й до Фінляндії. І кудись до країн Прибалтики залітали українські дрони. Перша реакція була точно такою самою, як зараз ось у Румунії. Ой, біда. Росіяни йдуть, росіяни б'ють. Потім через короткий час з'ясовувалося, що це не має нічого спільного з російськими літальними апаратами. А це дрони українського походження. Вони збилися з курсу", - переконує Путін.
Раніше президент Румунії Нікушор Дан заявив, що безпілотник, який атакував житловий будинок, був російським "Геранню":
"Ми знаємо його траєкторію, знаємо, де він пролітав через Україну, знаємо, де він увійшов до Румунії. Він був частиною рою з 43 російських дронів, з яких лише один досяг території Румунії... Коли дрони проходили через українську територію, деякі з них були збиті, а один, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію і наблизився до Галаца".
Дан додав, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президентка Єврокомісії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.
- Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.
Треба щоб це започаткування стало масовим і його перейняли й інші країни.
І Польща могла б зробити теж саме ще раніше, коли у вересні 2025 року там був зафіксований масовий заліт російських безпілотників (типа "гераньки"). Бо ця кремлівська лиса потвора шукає ще більшої "двіжухи" і перевіряє Захід на "слабо", то рашкостану давно треба вказати на його справжнє місце біля параші.
Нічого іншого від патологічного брехуна не могло бути!
Скільки вде можна хвалити ворога ? Бути цинічним , для ворога , це комплімент !