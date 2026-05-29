УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12478 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії
3 045 17

Путін цинічно звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії

путін

Російський диктатор Володимир Путін спробував зняти з РФ відповідальність за черговий інцидент із порушенням повітряного простору НАТО. Він заявив, що в житловий будинок у Румунії врізався, "український дрон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже диктатор?

Путін почав виправдовуватися, що без експертизи уламків нібито "ніхто не може стверджувати походження БПЛА", але одразу ж звинуватив Київ.

За його версією, українські безпілотники нібито постійно залітають до інших країн, а перша реакція світу завжди "росіяни б'ють". Лідер Кремля запропонував провести "об'єктивне розслідування", якщо Росії передадуть уламки.

"Ми знаємо, що українські дрони залітали й до Фінляндії. І кудись до країн Прибалтики залітали українські дрони. Перша реакція була точно такою самою, як зараз ось у Румунії. Ой, біда. Росіяни йдуть, росіяни б'ють. Потім через короткий час з'ясовувалося, що це не має нічого спільного з російськими літальними апаратами. А це дрони українського походження. Вони збилися з курсу", - переконує Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін виділив $26 млрд на пошуки безсмертя, - WSJ

Раніше президент Румунії Нікушор Дан заявив, що безпілотник, який атакував житловий будинок, був російським "Геранню":

"Ми знаємо його траєкторію, знаємо, де він пролітав через Україну, знаємо, де він увійшов до Румунії. Він був частиною рою з 43 російських дронів, з яких лише один досяг території Румунії... Коли дрони проходили через українську територію, деякі з них були збиті, а один, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію і наблизився до Галаца".

Дан додав, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія закриває генконсульство РФ у Констанці: російського консула оголошено персоною нон грата

Заява Путіна про дрон в Румунії

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президентка Єврокомісії повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ.
  • Президент Румунії Дан пояснив, чому військові не збили дрон.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5898) путін володимир (25418) росія (70201) Румунія (1385)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Путін звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії ...

Нічого іншого від патологічного брехуна не могло бути!
показати весь коментар
29.05.2026 19:24 Відповісти
+7
показати весь коментар
29.05.2026 19:28 Відповісти
+3
Підар плєшивий він ніколи правду не говорив в своєму житті. Пістьош це еталон кгбіста.
показати весь коментар
29.05.2026 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так вже МО Румунії заявило шо це був Герань2
показати весь коментар
29.05.2026 19:22 Відповісти
Молодці румуни, що перші так зреагували: оголосити рашистського консула "персоною нон грата".
Треба щоб це започаткування стало масовим і його перейняли й інші країни.
І Польща могла б зробити теж саме ще раніше, коли у вересні 2025 року там був зафіксований масовий заліт російських безпілотників (типа "гераньки"). Бо ця кремлівська лиса потвора шукає ще більшої "двіжухи" і перевіряє Захід на "слабо", то рашкостану давно треба вказати на його справжнє місце біля параші.
показати весь коментар
29.05.2026 19:40 Відповісти
Путін звинуватив Україну в падінні дрона на будинок у Румунії ...

Нічого іншого від патологічного брехуна не могло бути!
показати весь коментар
29.05.2026 19:24 Відповісти
"Я знаю, що він бреше... І він знає, що я знаю, що він бреше... Але продовжує брехать..." . (нібито Обама - про Путіна...).
показати весь коментар
29.05.2026 19:28 Відповісти
хто всрався?
показати весь коментар
29.05.2026 19:28 Відповісти
Коли кацапи вєбуть по Вашингтону, то мабуть виженуть якогось кацапського консула...
показати весь коментар
29.05.2026 19:28 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 19:28 Відповісти
Лідер Кремля запропонував провести "об'єктивне розслідування", якщо Росії передадуть уламки.
показати весь коментар
29.05.2026 19:29 Відповісти
Підар плєшивий він ніколи правду не говорив в своєму житті. Пістьош це еталон кгбіста.
показати весь коментар
29.05.2026 19:30 Відповісти
А шо ще з ***** може бризнути крім сечі і ***
показати весь коментар
29.05.2026 19:30 Відповісти
"Росіяни навмисне скеровують наші дрони в країни прибалтики". Так він криє тою ж картою)) Ми навмисне спрямували дрон в Румунію...
показати весь коментар
29.05.2026 19:34 Відповісти
Он як ти за хазяїна заступаєшся
показати весь коментар
29.05.2026 20:38 Відповісти
Брехун і тут знову бреше, геніально.
показати весь коментар
29.05.2026 19:41 Відповісти
Дивно))А чому не сказав,що ППО України винувати і дрона не збили ще над Україною)
показати весь коментар
29.05.2026 19:48 Відповісти
Та ***** это ёпнутое свистело что это украинский дрон сбил азейрбаржандский самолёт, потом падло на коленях перед Алиевым ползало, короче ***** оно на то и *****...
показати весь коментар
29.05.2026 19:50 Відповісти
Не цинічно , а брехливо і боягузливо !
Скільки вде можна хвалити ворога ? Бути цинічним , для ворога , це комплімент !
показати весь коментар
29.05.2026 20:00 Відповісти
Пынька-местный дурачок: "Вы нам обломки наши отдайте, а мы вам скажем,что это не наши обломки и хрен вернем их обратно."
показати весь коментар
29.05.2026 20:11 Відповісти
 
 