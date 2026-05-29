Путін виділив $26 млрд на пошуки безсмертя, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін перетворив на державний пріоритет дослідження різноманітних методик у сфері боротьби зі старінням, виділивши на це 26 мільярдів доларів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначається, минулого місяця російський уряд оголосив, що вчені розробляють генну терапію, спрямовану на уповільнення клітинного старіння, в межах "Нових технологій збереження здоров'я" – ініціативи Путіна з продовження життя вартістю 26 мільярдів доларів.

Цю ініціативу Росії щодо збільшення тривалості життя очолюють його дочка Марія Воронцова, ендокринолог, яка курирує державні генетичні програми, та фізик Михайло Ковальчук, керівник Курчатовського інституту, брат близького соратника Путіна Юрія Ковальчука, банкіра та медіаінвестора.

Ключові технологі

Видання пише, що вчені зосередилися на двох ключових технологіях: біодруку, або 3D-друку живих тканин, і ксенотрансплантації або вирощуванні людських органів всередині мінісвиней – породи свиней, що вважається генетично сумісною з людиною. Російські вчені стверджують, що їм вдалося здійснити біодрук людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші, і заявляють про плани щодо заміни людських органів до 2030 року. Аналогічні терміни обговорюються і для вирощування органів всередині свиней.

Варто зауважити, що, на відміну від аналогічних досліджень, що фінансуються західними мільярдерами Джеффом Безосом або Семом Альтманом, робота, яку просуває оточення Путіна, практично не отримала публікацій у рецензованих міжнародних журналах.

За словами російського вченого, піонера біодруку в країні Олександра Островського, імовірно, Путіну кажуть те, що він хоче почути, щоб забезпечити фінансування.

Крім того, Путін виявив відкритість до набагато менш авторитетних підходів.

Зокрема, під час зустрічі в Кремлі у 2018 році Путін порадив тодішньому канцлеру Австрії Себастьяну Курцу спробувати кріокамеру – своєрідну зворотну сауну, де тіло піддається впливу температур до мінус 170 градусів за Фаренгейтом. Пізніше Курц згадував своє здивування, коли Путін з ентузіазмом пояснив переваги регулярного перебування оголеним у цій крижаній камері.

Проблема старіння

За інформацією WSJ, російський диктатор надзвичайно стурбований фізичним занепадом. Під час пандемії COVID-19 Путін запровадив складні карантинні протоколи, включно з дезінфекційними тунелями та тривалими вимогами щодо ізоляції для відвідувачів. Російські та західні ЗМІ також висловлювали припущення щодо косметичних процедур, оскільки зовнішність Путіна з віком помітно покращилася.

Також більшість найближчих помічників і союзників Путіна мають вік понад 70 років. При цьому Росія відрізняється одними з найвищих показників смертності у розвиненому світі. Згідно з офіційною статистикою, середня тривалість життя чоловіків у Росії сьогодні становить близько 68 років, порівняно з приблизно 76 роками у США та понад 80 роками у більшій частині Західної Європи.