Новини Путін шукає безсмертя
Путін виділив $26 млрд на пошуки безсмертя, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін перетворив на державний пріоритет дослідження різноманітних методик у сфері боротьби зі старінням, виділивши на це 26 мільярдів доларів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначається, минулого місяця російський уряд оголосив, що вчені розробляють генну терапію, спрямовану на уповільнення клітинного старіння, в межах "Нових технологій збереження здоров'я" – ініціативи Путіна з продовження життя вартістю 26 мільярдів доларів.

Цю ініціативу Росії щодо збільшення тривалості життя очолюють його дочка Марія Воронцова, ендокринолог, яка курирує державні генетичні програми, та фізик Михайло Ковальчук, керівник Курчатовського інституту, брат близького соратника Путіна Юрія Ковальчука, банкіра та медіаінвестора.

Ключові технологі

Видання пише, що вчені зосередилися на двох ключових технологіях: біодруку, або 3D-друку живих тканин, і ксенотрансплантації або вирощуванні людських органів всередині мінісвиней – породи свиней, що вважається генетично сумісною з людиною. Російські вчені стверджують, що їм вдалося здійснити біодрук людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші, і заявляють про плани щодо заміни людських органів до 2030 року. Аналогічні терміни обговорюються і для вирощування органів всередині свиней.

Варто зауважити, що, на відміну від аналогічних досліджень, що фінансуються західними мільярдерами Джеффом Безосом або Семом Альтманом, робота, яку просуває оточення Путіна, практично не отримала публікацій у рецензованих міжнародних журналах.

За словами російського вченого, піонера біодруку в країні Олександра Островського, імовірно, Путіну кажуть те, що він хоче почути, щоб забезпечити фінансування.

Крім того, Путін виявив відкритість до набагато менш авторитетних підходів.

Зокрема, під час зустрічі в Кремлі у 2018 році Путін порадив тодішньому канцлеру Австрії Себастьяну Курцу спробувати кріокамеру – своєрідну зворотну сауну, де тіло піддається впливу температур до мінус 170 градусів за Фаренгейтом. Пізніше Курц згадував своє здивування, коли Путін з ентузіазмом пояснив переваги регулярного перебування оголеним у цій крижаній камері.

Проблема старіння

За інформацією WSJ, російський диктатор надзвичайно стурбований фізичним занепадом. Під час пандемії COVID-19 Путін запровадив складні карантинні протоколи, включно з дезінфекційними тунелями та тривалими вимогами щодо ізоляції для відвідувачів. Російські та західні ЗМІ також висловлювали припущення щодо косметичних процедур, оскільки зовнішність Путіна з віком помітно покращилася.

Також більшість найближчих помічників і союзників Путіна мають вік понад 70 років. При цьому Росія відрізняється одними з найвищих показників смертності у розвиненому світі. Згідно з офіційною статистикою, середня тривалість життя чоловіків у Росії сьогодні становить близько 68 років, порівняно з приблизно 76 роками у США та понад 80 роками у більшій частині Західної Європи.

Сподіваюсь, що ці еліксири безсмертя його нарешті вбʼють.
Ви лише подивіться, яке конче не падло, мільйони людей вбив, а само подихати не хоче.
Хтось непогано підніметься на шизофренії чокнутого діда.
Типовий слуга диявола.
тому ізза таких, як путін і не дав Бог людині безсмерття
Так а ти уяви що його на тому світі чекає.
Трохи цікавоюсь тауою темою, скажу коротко: це все хєрня, довго він не протягне, але добрячє його подоїли на цьому))
Прям, чахлик невмирущий.
Мало володінька, мало, за 26млрд доларів безсмертя не купиш.
Но бояришнику можна тільки треба його постійно пити, проспертуєт себе і до сифілітика
ще недавно ху...йло хрюкав про 150 років, вже замахнувся на безсмертя - нав,язлива манія...
Краще вже 26 трлн.!
Хоче стати Кащеєм? - але той теж копитнувся
хоче перетворитись на кнура, судячи з тексту...
аненербе
той або та група, які б реально знайшли рецепт безсмертя, померли б першимм ))
Мусорить грошима. Купуйте ще більше нафти та газу.
старый дебил решил победить смерть.
Офігезний бізнес,ці старі зійшовші з розуму виродки,які сидять на мішках з золотом прагнуть безсмертя.Тільки треба кинути їм кістку шо ми все вам зробим,треба тільки щедре фінансування-і гроші потечуть водоспадами.А поки ти там шось розробляеш ,воно вже крякне))).
Перед смертю ***** таки стане справжньою "свинособакою". Але його все одно отруять. Там без варіантів. Іншого безпечного для виконавців та замовників способу ліквідації ***** не існує. Все вже давно винайдено і протестовано. Достатньо одного дотику до обробленої поверхні...
❗️Ракетна небезпека вперше (!) з початку війни - на Ямалі: до слова, це майже 3000 км від українського кордону
Подібне вже було... Сотню років тому... В СРСР... Тоді багато "р-революціонерів", дорвавшись до "всевладдя", теж старалися продовжить своє існування... Професор Іванов... Інформація до цих пір засекречена. Трішки, "поковзом", про це натякнув Булгаков, у "Собачому серці". (Про те, як професор Преображенський говорить про пересадку пацєнтці, для "омолодження", яєчників мавпи... ). А насправді "експерименти" були набагато ширші...
Сподiваюсь, що пiсля чергового сеану терапii х-ло перетвориться на свиню та захрюкає))
ви візуально не помічаєте, що він свиня, зато як хрюкає... в хліву навіть породисті кнурі заздрять.
Людина й так безсмертна-її душа не вмирає.Буде горіти ця сволота в аду,за всі злочини.Скільки б не прожив,хоч 300років,А все одне прийде туди.Воно розуміє,що його чекає,то й боїться, і в паніці шукає вихід, а виходу вже немає. Прийдуть по нього чорти... більше строку, визначеного Богом, не проживе.»
Ліпший спосіб це его забальзамувати, або зацементувати
Воно з овсім тронулось а поп кирило не підсказує що в БІБЛІЇнаписано що було два дерева дерево знань і дерево життя плод зірвали з дерева знань за що Бог вигнав адама і єву тож пиня не марнуй гроші одне чого ти досяг що будуть згадувать тебе як гітлера а на могилу дворняги сратимуть
«Скільки мотузочці не витися, а кінець буде»
Так пусть просирает деньги. На данный момент ни продления жизни, тем более безсмертие нам не светит. Тут нужны серьезные сподвижки в генетике и управлении генокодом что бы затормозить процесс старения. Причем в первую очередь процесс старения мозга.
Зараз в американців трохи виходить в цьому напрямку, навіть уже тіла починають пробувати вирощувати як донорів, попередні результати вже є.

Друге є пару стартапів де все комплексно від образу життя до біохакингу, люди в 50-60 років виглядають на 30. Тому не так все однозначно і тупиково.
Це все туфта, поки не буде знайдено спосіб зупинення старіння мозку.
Якщо вчасно почати то вже є навіть способи відновлення, ви трохи не слідкуєте за останніми досягненнями.

Просто чудесних пілюль немає, без зміну режиму сну харчування відсутності стресу і т.д. нічого не працює, і починати треба поки ще є можливості для відновлення.
Виродок конкретно хворий і то на всю голову
Смерть це найвища справедливість. Не відкупиться упирюга від смерті.
Чому смерть зображають у вигляді скелета, одіту в рвану накидку з ржавою косою?
Тому, що вона не бере хабарів!
А для свинособак теж вирощуватимуть?
Треба звертатисьдо годалці.Фен-шуй знає все.
Тобто, "бліда моль" хоче в прямому сенсі слова перетворитися на свинособаку (хай собаки мене вибачать)?
Кремлівський виродок зрозумів , що все бабло не зможе забрати
з собою на той світ ,
отож вирішив жити до 150 років , і це не жарт , а саме так буде ,
як він вважає , притирок 😡
здохнеш скоро , падлюка !!
Нехай виростять йому х*й на лобі щоб заспокоївся )
Хто цього виродка прикончить ,ця істота не має права на існування воно має здохнути і як ця мерзота за свою погану шкуру переживає ,смерть тобі і твоїй родині що б і сліду не залишилось від найкривавішого терориста.
Чорти в пеклі давно зачекалися...
Смачна стаття, там ще й по товаришу Сі бічком пройшлися
Вся надія на Смерть
А якщо серйозно, то органи можна міняти майже всі. Але от заковика - що робити з мозком? Це ж теж орган.
Башку цілком пересадить. Від кабаєвської лічинки, що більше схожа обличчям на пуйла.
От тут якраз і повезло мозок якщо до 60 не зберіг то дальше відновити важко, процес можна сповільнити але деградація всерівно іде. Те саме вроді із щитовиткою.
Боється, попасти до ПЕКЛА? кабздон зачекався.
Смерть мабуть риготала до гикавки.
"...породи свиней, що вважається генетично сумісною з ..."московитами.
курирує кажете..))
Треба ще надати грошей на пошук "Шамбали" і снарядити експедицію в Тібет.Все повторюється - гітлер проводив дослідження своїми вченими по збільшенню строків життя тепер бункерний ху...ло шукає спосіб прожити більше.Курваю не хочеться подихати.
"...вирощуванні людських органів всередині мінісвиней - породи свиней, що вважається генетично сумісною з людиною..." Чего ещё от свинособак ожидать???
путєн -бох ..а по-моєму дибіл упоротий
Зібралися мінісвині на нараду, що робити?Перспектива хренова, максісвині недоторкани.
Впалі мінісвині на коліна з плакатом-"путін допоможи"
Норм бабки с кремлешизоида собьют. Без лоха как говорится
вельзевул вельзевулович путін
Так ось вони які - рускіє мінісвині, які щє нарожають.
Для чого цьому ідіоту безсмертя, якщо він вже стільки натворив, що своєю смертю на цій планеті йому померти не дадуть.
Человек смертен, и понятен страх этой тушки прожить дольше.Особенно умиляют потуги проффесоров рашки, ребята это не ваше, ну разве что баблишко попилить.
