Рейтинг Путіна знову падає, навіть попри зміну методики опитування. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Путіна знову падає, навіть попри зміну методики опитування.
Рейтинг російського диктатора знову падає, навіть попри зміну методики опитування.
Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), передає Цензор.НЕТ.
Так, схвалюють діяльність диктатора 67,5% опитаних, що на 1,9 п.п. менше, ніж минулого тижня.
Також знизився рівень довіри до Путіна на 01, п.п. - до 73,7%.
Зріс і рівень несхвалення діяльності російського диктатора - з 19,9 до 20,9%.
Раніше повідомлялось, що рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.
Пізніше на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), який щотижня публікує рейтинг Путіна, не було оприлюднено соціології.
Пізніше стало відомо, що у Росії змінили методику соцопитувань: тепер приходять прямо додому. Тоді ж рейтинг диктатора одарзу виріс.
І не треба говорити що він фейковий, там у рашкі всі кровожадні, а хто проголосував проти ***** то тільки ті кого не влаштовує що мало крові і хочуть більше
@ (мова оригіналу):
" СИНДРОМ КАССАНДРЫ
Начнем с мифа. Троянская царевна, дочь царя Приама и Гекубы Кассандра была наделена даром пророчества. Все её предсказания сбывались. Но её проклятием было то, что этим предсказаниям никто не верил...
...Полтора года назад мы предупредили,
что, после начала применения Киевом американских ракет по российской территории, мы неизбежно придем к ситуации эскалации и повторении "карибского кризиса".
Более того, именно мы предложили тогда стратегию "контролируемой эскалации" - ультиматума Западу о том, что Россия, в случае начала таких ударов, будет готова применить всё, имеющееся в её арсенале. вооружение по странам, участвующим в войне против нас, поставляя оружие Киеву. Нас тогда никто не захотел услышать. МИД что-то лепетал о "красных линиях", а Генштаб обещал всё сбивать. Сегодня противник ежедневно наносит удары западным оружием по нашей территории и только наращивает их мощность.
Констатируем - мы преступно упустили время, дав врагу отработать наиболее успешные оружейные системы и развернуть их массовое производство.
К зиме количество таких ударов по нашей территории увеличится ещё на 35 -40%.
Мы два года предупреждали, что нам как воздух необходима реформа ВКС и формирование Войск ПВО страны, с созданием принципиально нового элемента - войск местной ПВО, интегрированных в большое ПВО. Этого не сделано до сих пор! Между большим ПВО в составе ВКС и объектами, по которым бьет враг, крайне медленно выстраивается структура местного ПВО, отставая от требований времени, минимум, на год. Авиация ПВО так и не создана, хотя именно она способна и должна быть мобильным элементом ПВО, быстро концентрируясь на направлениях налетов. Ответственности за это преступное бездействие никто не понёс. Бывший главком ВКС Афзалов, который четыре года бессмысленно-бюрократически "рулил" ВКС, тихо уволился по болезни...
Мы три года пишем о необходимости использования аэростатов как платформ для систем ДРЛО, связи, военного интернета, РЭБ и РЭР. Но их как не было так и нет. Зато противник начал плотно заниматься этой темой. Его аэростаты стали рабочим элементом военной инфраструктуры ВСУ.
Более того, именно на нашем канале, в интервью с "часовым погоды" Евгением Тишковцом,
мы предложили использовать воздушные шары для заброски на территорию Украины дронов и планирующих бомб. Мы не были услышаны. Зато сегодня уже десятки воздушных шаров ВСУ с подвешенными дронами запускаются в наше воздушное пространство.
Никто в военном ведомстве никак не комментирует эту тему!
Можем и дальше продолжать перечисление наших предложений и предупреждений, которые были не услышаны или проигнорированы, но какой в этом смысл?
Есть трагичное ощущение , что наш генералитет, отвечающий за оперативное реагирование на угрозы, страдает слоновьей болезнью бюрократической нечувствительности, которая отзывается исключительно на импульсы, исходящие от сапог высокого начальства. Ко всему остальному они глухи.
Ну, а требовать от заслуженных военных руководителей 70+ быстроты и гибкости мышления физиологически бессмысленно. Там уже другие приоритеты - кефир, клистир, сортир.
Замкнутый круг. "Синдром Кассандры"... "