До 63% українців готові підтримати участь ЗСУ у захисті Європи в разі нападу РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Абсолютна більшість українців підтримали б участь ЗСУ у захисті країн Балтії, Молдови, Фінляндії та Польщі в разі нападу Росії.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, понад половина респондентів підтримує участь ЗСУ в захисті всіх союзних країн з переліку:
- Литва: 63% – підтримали б, 33% – не підтримали б;
- Латвія: 62% – підтримали б, 33% – не підтримали б;
- Естонія: 61% – підтримав би, 33% – не підтримали б;
- Молдова: 60% – підтримали б, 35% – не підтримали б;
- Фінляндія: 59% – підтримали б, 33% – не підтримали б;
- Польща: 58% – підтримали б, 37% – не підтримали б.
Соціологи зазначили, що чим сильніший емоційний зв’язок українців з ЄС, тим більше вони підтримують допомогу ЗСУ іншим країнам в разі нападу Росії.
Як приклад вони навели Естонію.
Серед респондентів, які голосували б на референдумі за вступ до ЄС, допомогу ЗСУ Естонії підтримали б 73% громадян.
"Серед противників вступу до ЄС – лише 37%, а абсолютна більшість була б проти (61%). Серед українців, які мають сильний емоційний зв’язок з ЄС, 85% підтримали б збройну допомогу Естонії", - йдеться в дослідженні.
Водночас серед тих, хто слабко асоціює себе з ЄС, таке рішення підтримала б лише третина (35%), а 58% були б проти.
Методологія
Опитування проводилося 15-17 квітня 2026 року. Всього було опитано 1000 респондентів.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).
Урапатріоти, вони ж свідки "кордонів91року" краще знають, що мають робити українці.
їх повісткою не злякаєш..
а взяти участь в захисті від московських фашистів-окупантів..
тільки гарячий фронт зараз знаходиться в Україні..
Але це буде після закінчення війни і на 100 процентів на добровільній контрактній основі.
1. Буде створена армія ЄС. Військова допомога Україні перетвориться у військовий бюджет армії ЄС в яку буде входити ЗСУ.
2. Якщо Україна вступить в НАТО то це і означає, що Україна автоматично вступає у війну в разі нападу на країну НАТО.
3. Третій варіант, якщо рашка атакує країну Європи до закінчення війни з Україною. Тоді Україна точно з радістю захоче використати територію країн НАТО для своїх завдань, але найкраща допомога буде посилити тиск на рашистів на території України.
Тобто ЗСУ так чи інакше буде воювати на захисті Європи.
Допомогти грошима та зброєю можна.
Польське зерно висипати на землю-точно не будемо,та блокувати на кордоні вантажівки.