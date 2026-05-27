До 63% українців готові підтримати участь ЗСУ у захисті Європи в разі нападу РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Абсолютна більшість українців підтримали б участь ЗСУ у захисті країн Балтії, Молдови, Фінляндії та Польщі в разі нападу Росії.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, понад половина респондентів підтримує участь ЗСУ в захисті всіх союзних країн з переліку:

Литва: 63% – підтримали б, 33% – не підтримали б;

Латвія: 62% – підтримали б, 33% – не підтримали б;

Естонія: 61% – підтримав би, 33% – не підтримали б;

Молдова: 60% – підтримали б, 35% – не підтримали б;

Фінляндія: 59% – підтримали б, 33% – не підтримали б;

Польща: 58% – підтримали б, 37% – не підтримали б.

Соціологи зазначили, що чим сильніший емоційний зв’язок українців з ЄС, тим більше вони підтримують допомогу ЗСУ іншим країнам в разі нападу Росії.

Як приклад вони навели Естонію.

Серед респондентів, які голосували б на референдумі за вступ до ЄС, допомогу ЗСУ Естонії підтримали б 73% громадян.

"Серед противників вступу до ЄС – лише 37%, а абсолютна більшість була б проти (61%). Серед українців, які мають сильний емоційний зв’язок з ЄС, 85% підтримали б збройну допомогу Естонії", - йдеться в дослідженні.

Водночас серед тих, хто слабко асоціює себе з ЄС, таке рішення підтримала б лише третина (35%), а 58% були б проти.

Методологія

Опитування проводилося 15-17 квітня 2026 року. Всього було опитано 1000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

