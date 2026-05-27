УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13489 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи
1 511 53

До 63% українців готові підтримати участь ЗСУ у захисті Європи в разі нападу РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Скільки українців підтримує участь ЗСУ у захисті країн Європи

Абсолютна більшість українців підтримали б участь ЗСУ у захисті країн Балтії, Молдови, Фінляндії та Польщі в разі нападу Росії.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, понад половина респондентів підтримує участь ЗСУ в захисті всіх союзних країн з переліку:

  • Литва: 63% – підтримали б, 33% – не підтримали б;
  • Латвія: 62% – підтримали б, 33% – не підтримали б;
  • Естонія: 61% – підтримав би, 33% – не підтримали б;
  • Молдова: 60% – підтримали б, 35% – не підтримали б;
  • Фінляндія: 59% – підтримали б, 33% – не підтримали б;
  • Польща: 58% – підтримали б, 37% – не підтримали б.

Скільки українців підтримує участь ЗСУ у захисті країн Європи

Соціологи зазначили, що чим сильніший емоційний зв’язок українців з ЄС, тим більше вони підтримують допомогу ЗСУ іншим країнам в разі нападу Росії.

Як приклад вони навели Естонію.

Скільки українців підтримує участь ЗСУ у захисті країн Європи

Серед респондентів, які голосували б на референдумі за вступ до ЄС, допомогу ЗСУ Естонії підтримали б 73% громадян.

"Серед противників вступу до ЄС – лише 37%, а абсолютна більшість була б проти (61%). Серед українців, які мають сильний емоційний зв’язок з ЄС, 85% підтримали б збройну допомогу Естонії", - йдеться в дослідженні.

Водночас серед тих, хто слабко асоціює себе з ЄС, таке рішення підтримала б лише третина (35%), а 58% були б проти.

Методологія

Опитування проводилося 15-17 квітня 2026 року. Всього було опитано 1000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Читайте: 54% українців вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Європа (2471) опитування (2176) ЗСУ (8729)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Я волів би їм допомогти так само - грошима, зброєю, доброю порадою й глибоким занепокоєнням. Людей вони не дають, відповідно й ми не забов"язані.
показати весь коментар
27.05.2026 15:33 Відповісти
+9
Чого ж вони так не хочуть у ТЦК?
показати весь коментар
27.05.2026 15:28 Відповісти
+9
Питати треба в першу чергу тих, хто потенційно може/буде захищати ці країни, а не всяких пенсів, непридатних і інші категорії, які не можуть бути залучені
показати весь коментар
27.05.2026 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну логічно- Європа нам допомогає, а ми шо невдячні будемо?
показати весь коментар
27.05.2026 15:19 Відповісти
Я волів би їм допомогти так само - грошима, зброєю, доброю порадою й глибоким занепокоєнням. Людей вони не дають, відповідно й ми не забов"язані.
показати весь коментар
27.05.2026 15:33 Відповісти
Але українці не такі - готові померти заради безпеки ЄС.
показати весь коментар
27.05.2026 15:38 Відповісти
добре що хоч не за московський гулаг..
показати весь коментар
27.05.2026 16:02 Відповісти
А за що ти готовий померти?
показати весь коментар
27.05.2026 16:16 Відповісти
А я - мамина квіточка, не народжений для війни.
показати весь коментар
27.05.2026 16:21 Відповісти
я - не готовий
показати весь коментар
27.05.2026 16:28 Відповісти
Думаю знайдеться купа добровольців. Головне, щоб не у приказному порядку.
показати весь коментар
27.05.2026 16:30 Відповісти
А де написано, що європейці мають нам давати людей? Оточення Голобородька' Вам багато в ЗСУ дало людей?
показати весь коментар
27.05.2026 16:09 Відповісти
..опросників...
показати весь коментар
27.05.2026 15:40 Відповісти
Та норм. Головне щоб не особисто в цьому приймати участь. Є миколи з конституційним обовязком на всі випадки життя. Нехай захищають і Європу , та хоч Гренландію і Нову Зеландію.
показати весь коментар
27.05.2026 15:37 Відповісти
Мене не запитували.
Урапатріоти, вони ж свідки "кордонів91року" краще знають, що мають робити українці.
показати весь коментар
27.05.2026 15:23 Відповісти
А то. Якщо треба десь щось позахищати чужими руками, то завжди будь ласка.
показати весь коментар
27.05.2026 15:38 Відповісти
А що кажуть в ЗСУ?
показати весь коментар
27.05.2026 15:25 Відповісти
Чого ж вони так не хочуть у ТЦК?
показати весь коментар
27.05.2026 15:28 Відповісти
Тому що там покалічити і вбити можуть! В підтримувати в інтернеті безпечно для здоров'я
показати весь коментар
27.05.2026 15:31 Відповісти
То тоді ці Українці кончелигі сцкиливі та ушлепкі.
показати весь коментар
27.05.2026 15:51 Відповісти
Не хочуть в ТЦК? Цікаве запитання. З 2014 року і до 2023 року до воєнкоматів йшли хлопці і дівчата, особливо в цьому не було проблем до 2019 року. Можливо щось не так робить сьогоднішня влада, а хлопці це дуже добре бачать?
показати весь коментар
27.05.2026 16:12 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2026 15:30 Відповісти
Чому ці "підтримачі" не покажуть на власному прикладі як це? У Європі близько 300 мільйонів людей, вони самі себе не можуть захистити?🤦 Чи з тієї опери як і виходжувальники на кордони 91 року?
показати весь коментар
27.05.2026 15:30 Відповісти
Питати треба в першу чергу тих, хто потенційно може/буде захищати ці країни, а не всяких пенсів, непридатних і інші категорії, які не можуть бути залучені
показати весь коментар
27.05.2026 15:31 Відповісти
Ну от і пенсів, непридатних і інші категорії треба мобілізовувати в ЗСУ.
показати весь коментар
27.05.2026 15:35 Відповісти
А тим хто погоджується захищати відразу вручати повістку. Більш обєктивного соцопитування в природі б не існувало.
показати весь коментар
27.05.2026 15:42 Відповісти
хто хоче захищати - вже захищає..
їх повісткою не злякаєш..
показати весь коментар
27.05.2026 15:59 Відповісти
Это наверняка жены, дети, отцы и матери тех кто на фронте???
показати весь коментар
27.05.2026 15:32 Відповісти
"жены, дети, отцы и матери" - це є майбутнє поповнення ЗСУ.
показати весь коментар
27.05.2026 15:36 Відповісти
Вони рідненькі.
показати весь коментар
27.05.2026 15:43 Відповісти
Цікаво, що в усіх цих країнах підтримка участі своїх збройних сил у війні України, абсолютна меншість. Ду-май-те...
показати весь коментар
27.05.2026 15:32 Відповісти
не повоювати десь,
а взяти участь в захисті від московських фашистів-окупантів..
показати весь коментар
27.05.2026 15:56 Відповісти
а 73% готові знову підтримати зєлю, щоб він з ними не робив і куди б він ЗСУ не відправляв на допомогу!
показати весь коментар
27.05.2026 15:33 Відповісти
ЗСУ потрібно опитувати
показати весь коментар
27.05.2026 15:33 Відповісти
можна усіх привітати - клоунада вийшла на новий рівень
показати весь коментар
27.05.2026 15:42 Відповісти
такі питання можна вирішувати лише через референдум, але схоже, про те, що існує пряма демократія у нас вже забули, її замінили намальованими "опитуваннями"
показати весь коментар
27.05.2026 15:45 Відповісти
и смех и грех
показати весь коментар
27.05.2026 15:45 Відповісти
Ти диви, скільки кацапоти залетіло у цю гілку!
показати весь коментар
27.05.2026 15:45 Відповісти
А як же виразити глибоку стурбованність... ну участь різною буває, допомогу то точно б надали по мірі можливості, а от піхоту навряд, у самих нема кому там служити. Хоча за наказом верховного можлива і піхотна допомога, він то все рівно нікого не питає, для нього війна це автоматичне продовження терміну перебування на посаді, як рідна фактично.
показати весь коментар
27.05.2026 15:47 Відповісти
Як же вату розриває - обожнюю це )))))
показати весь коментар
27.05.2026 15:48 Відповісти
Та ****. Наші захисники вже там. Вони вже дислокуються на територіях тих країн. Чекають команди...
показати весь коментар
27.05.2026 15:50 Відповісти
та ерефія-орда вже давно веде війну проти Європи та України..
тільки гарячий фронт зараз знаходиться в Україні..
показати весь коментар
27.05.2026 15:51 Відповісти
У коментах просто парад стурбованих валянків (особливо палає пердак з-за кордону у такого собі Климчука). Хоча це опитування лише характеризує громадське ставлення до відповідних країн. На практиці, як і завжди, участь у військових операціях третіх країн відбувається винятково на добровільній основі та через зовнішнє фінансування, і лише після закінчення бойових дій на території України. Це практикувалося ще з козацьких часів.
показати весь коментар
27.05.2026 15:54 Відповісти
Наразі ніяких союзників в України не існує, а опитування про участь ЗСУ в захисті всіх союзних країн. Тому є два варіанти.
Але це буде після закінчення війни і на 100 процентів на добровільній контрактній основі.
1. Буде створена армія ЄС. Військова допомога Україні перетвориться у військовий бюджет армії ЄС в яку буде входити ЗСУ.
2. Якщо Україна вступить в НАТО то це і означає, що Україна автоматично вступає у війну в разі нападу на країну НАТО.
3. Третій варіант, якщо рашка атакує країну Європи до закінчення війни з Україною. Тоді Україна точно з радістю захоче використати територію країн НАТО для своїх завдань, але найкраща допомога буде посилити тиск на рашистів на території України.

Тобто ЗСУ так чи інакше буде воювати на захисті Європи.
показати весь коментар
27.05.2026 15:59 Відповісти
Я з ними.Якби не Європа, то Україну давно захопив би ворог.
показати весь коментар
27.05.2026 16:08 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
27.05.2026 16:29 Відповісти
А хто з цих країн воює за Україну?
Допомогти грошима та зброєю можна.
Польське зерно висипати на землю-точно не будемо,та блокувати на кордоні вантажівки.
показати весь коментар
27.05.2026 16:10 Відповісти
Як на мене, то просто люди так ненавидять росіян, які воюють безпосередньо, чи опосередковано, що вважають, що їх треба вбивати скрізь, де це буде тільки можливо. Хіба це не правильно?
показати весь коментар
27.05.2026 16:11 Відповісти
ага, готові, тільки чомусь в ЗСУ служити не йдуть, а ховаються від ТЦК, і верещать про незаконну мобілізацію.
показати весь коментар
27.05.2026 16:16 Відповісти
Чого ви так накинулися на європейців. Вони не тільки допомагають нам зброєю, санкціями, грошима. Вони приютили за 10 мільйонів наших громадян, які втікали від війни, від обіцяної країни мрій. Краще скажіть, що роблять наші захисники з нашою зброєю ( дронами) в Ізраїлі і на Близькому сході. Цікаво, а хто їх туди направив? Мабуть Пєтя захищати своїх батьків і свої статки в ОАЕ? Нє?
показати весь коментар
27.05.2026 16:16 Відповісти
 
 